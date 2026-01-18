Hajszálon múlott a tragédia: Tiborcz Dániel gyorskorcsolyázó hatalmasat esett

Tiborcz Dániel nagyot esett a férfi 1000 méter reményfutamában a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán, ezért a délutáni programban már nem áll rajthoz.

Az FTC sportolója, aki 500 méteren a tizedik helyen végzett, a sikertelen pénteki selejtezőt követően a vigaszág első fordulójából továbbjutott, majd a negyeddöntőbe jutásért rendezett második körben elsodorta őt kicsúszó belga riválisa.