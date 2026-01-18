Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
tiborcz gyorskorcsolya eb

Hajszálon múlott a tragédia: Tiborcz Dániel gyorskorcsolyázó hatalmasat esett

2026. január 18. 14:04

Az orvosi vizsgálatokat követően a szakmai stáb úgy döntött, Tiborcz Dániel a délutáni programban nem áll rajthoz.

2026. január 18. 14:04
null

Tiborcz Dániel nagyot esett a férfi 1000 méter reményfutamában a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán, ezért a délutáni programban már nem áll rajthoz.

Az FTC sportolója, aki 500 méteren a tizedik helyen végzett, a sikertelen pénteki selejtezőt követően a vigaszág első fordulójából továbbjutott, majd a negyeddöntőbe jutásért rendezett második körben elsodorta őt kicsúszó belga riválisa. 

A magyar versenyző a palánkba csapódást követően feltett kezével azonnal jelezte, hogy nem tud egyből felállni, ezért leállították a futamot.

A milánói téli olimpiára készülő Tiborcz végül saját lábán hagyta el a pályát, majd elkezdték vizsgálni az orvosok, és az új startnál már nem állt rajthoz.

Nicky Gooch, a magyar válogatott brit vezetőedzője elárulta, hogy Tiborcz agyrázkódást szenvedett, ezért a délutáni programban, így a vegyes és a férfi váltó döntőjében sem lép jégre.

Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, s a kontinensviadal a férfi és a vegyes váltók éremfutamaival zárul.

(MTI)

Nyitókép: Illyés Tibor / MTI

