„A sok támadás ellenére politikai kockázatot is vállalt” – Csányi Sándor Orbán Viktornak is üzent

Csányi Sándor olyan ígéretet tett, amire 40 éve vár minden magyar
Hétfőn az MLSZ egy gálavacsorával ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. Csányi Sándor a köszönőbeszédében Orbán Viktort külön megemlítette, amiért kitartott a sport támogatása mellett.
A hétfő reggeli emléktábla avatás után este egy gálavacsorával ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját a Magyar Labdarúgó-szövetség, amelynek elnöke köszöntőbeszédet mondott. Az elnöki tisztséget 2010 óta betöltő Csányi Sándor köszöntötte a jelenlévőket és összefoglalta az MLSZ megalakulása óta eltelt 125 év jelentős eredményeit, győzelmeit, büszkeségeit, méltatta a magyar futball legnagyobb alakjait – hívta fel a figyelmet az m4sport.hu.
Az estén olyan jeles vendégek tették tiszteletüket, mint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke és Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke.
Csányi beszédében kitért arra, hogy az 1980-as években megtorpant a magyar labdarúgás fejlődése, aminek következtében „lemaradtunk és egyre távolabb kerültünk a rohamosan fejlődő nemzetközi labdarúgás vezető országaitól”.
„Ebben szerepet játszottak a rendszerváltás előtti gazdasági nehézségek, majd az azt követő gazdasági visszaesés, a klubok mögül eltűntek a korábbi, nagyrészt államhoz köthető tulajdonosok, szponzorok, de nyilvánvalóan közrejátszottak a labdarúgás irányításában elkövetett hibák is” – idézte Csányit az m4sport.hu.
De majd két évtized hanyatlás után az elmúlt tizenöt év erőfeszítéseinek köszönhetően, mondhatjuk, hogy elindultunk felfelé”
– tette hozzá, sorolva az elmúlt évek kiemelkedő eredményeit, a három Eb-részvételt és olyan világbajnok futballnemzetek legyőzését, mint Anglia vagy Németország.
Az elnök csalódásnak nevezte, hogy 2026-ban sem jutottunk ki a világbajnokságra:
„Sajnos csak magunknak tehetünk szemrehányást, mivel három meccsen szalasztottuk el ígéretes helyzetből azt a lehetőséget, hogy bebiztosítsuk a részvételt, akár csoportelsőként is. De nem adjuk fel, a következő világbajnokságon ott leszünk” – jelentette ki Csányi, majd meg is indokolta, mire alapozza jóslatát:
Erre a kijelentésre az az alapom, hogy az erősödő magyar bajnokságokban egyre több magyar fiatal lép pályára és folyamatosan nő a topligákban szereplő magyar játékosok száma.”
Csányi továbbá gratulált a Ferencvárosnak, amely az elmúlt hét évben mindig bejutott egy európai kupasorozat csoportkörébe, sőt, az elmúlt három évben a tavaszi kieséses szakaszt is elérte. Hozzátette: „az elmúlt évek munkája, szorgalma és erőfeszítései nem lettek volna elengedőek a változáshoz, ha a szövetség és a labdarúgás, – más sportágakkal együtt – nem kapott volna kiemelt figyelmet és jelentős támogatást a kormányzattól.
[…] Ezért köszönetünket fejezem ki a kormánynak, és személy szerint Miniszterelnök úrnak, aki a sok támadás ellenére, politikai kockázatot is vállalva, kitartott a sport támogatása mellett.”
Csányi Sándor végezetül az UEFA-nak is köszönetet mondott: „hogy az elmúlt években Európa-bajnoki csoportmérkőzéseket és kupadöntőket szervezhettünk, amelyre a koronát az ez évi BL-döntő rendezésével tesszük fel. Jelentősen segíti munkánkat, hogy mindkét szervezetnél egyre több kollégánk kerül érdemi pozícióba, ami túl azon, hogy a bizalom jele, de jelentős tapasztalatokat is ad a hazai munkához.”
