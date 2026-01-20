„A sok támadás ellenére politikai kockázatot is vállalt” – Csányi Sándor Orbán Viktornak is üzent

„Ebben szerepet játszottak a rendszerváltás előtti gazdasági nehézségek, majd az azt követő gazdasági visszaesés, a klubok mögül eltűntek a korábbi, nagyrészt államhoz köthető tulajdonosok, szponzorok, de nyilvánvalóan közrejátszottak a labdarúgás irányításában elkövetett hibák is” – idézte Csányit az m4sport.hu.

De majd két évtized hanyatlás után az elmúlt tizenöt év erőfeszítéseinek köszönhetően, mondhatjuk, hogy elindultunk felfelé”

– tette hozzá, sorolva az elmúlt évek kiemelkedő eredményeit, a három Eb-részvételt és olyan világbajnok futballnemzetek legyőzését, mint Anglia vagy Németország.

Az elnök csalódásnak nevezte, hogy 2026-ban sem jutottunk ki a világbajnokságra:

„Sajnos csak magunknak tehetünk szemrehányást, mivel három meccsen szalasztottuk el ígéretes helyzetből azt a lehetőséget, hogy bebiztosítsuk a részvételt, akár csoportelsőként is. De nem adjuk fel, a következő világbajnokságon ott leszünk” – jelentette ki Csányi, majd meg is indokolta, mire alapozza jóslatát: