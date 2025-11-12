Szoboszlai hasonmása felrobbantotta a netet: Slotnak vigyáznia kell, kit küld pályára (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik helyzete egyértelmű Liverpoolban a helyi lap szerint – és sajnos Kerkez Milosé is
Ambivalens érzés magyar szemmel a mostani Liverpoolt nézni.
A londoni modell előre tudta, hogy Szoboszlaihoz fogják hasonlítani.
Egy londoni modell, Samraj Toor azzal vált ismertté a futball rajongók körében, hogy az internetezők szerint megtévesztésig hasonlít a Liverpool és a magyar válogatott sztárjára Szoboszlai Dominikra.
Samraj egy alkalmazás segítségével próbálta kideríteni, melyik hírességre hasonlít leginkább.
Az eredmény nem is lehetett volna egyértelműbb: a program Szoboszlait jelölte meg.
Samraj, aki épp egy Liverpool-mezt viselt a videóban, nevetve reagált: „Úristen, tudtam!”
A szeptember közepén feltöltött videó azóta 2,3 milliós nézettséget és közel 90 ezer lájkot ért el. A kommentelők közül sokan úgy fogalmaztak, hogy Samraj „olyan, mint Szoboszlai egy hét törökországi nyaralás után”.
