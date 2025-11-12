Szoboszlai hasonmása felrobbantotta a netet: Slotnak vigyáznia kell, kit küld pályára (VIDEÓ)

Egy londoni modell, Samraj Toor azzal vált ismertté a futball rajongók körében, hogy az internetezők szerint megtévesztésig hasonlít a Liverpool és a magyar válogatott sztárjára Szoboszlai Dominikra.

Samraj egy alkalmazás segítségével próbálta kideríteni, melyik hírességre hasonlít leginkább.

Az eredmény nem is lehetett volna egyértelműbb: a program Szoboszlait jelölte meg.

Samraj, aki épp egy Liverpool-mezt viselt a videóban, nevetve reagált: „Úristen, tudtam!”