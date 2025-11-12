Ft
Szoboszai Dominik Liverpool hasonmás

Szoboszlai hasonmása felrobbantotta a netet: Slotnak vigyáznia kell, kit küld pályára (VIDEÓ)

2025. november 12. 14:51

A londoni modell előre tudta, hogy Szoboszlaihoz fogják hasonlítani.

2025. november 12. 14:51
null

Egy londoni modell, Samraj Toor azzal vált ismertté a futball rajongók körében, hogy az internetezők szerint megtévesztésig hasonlít a Liverpool és a magyar válogatott sztárjára Szoboszlai Dominikra. 

Samraj egy alkalmazás segítségével próbálta kideríteni, melyik hírességre hasonlít leginkább.

Az eredmény nem is lehetett volna egyértelműbb: a program Szoboszlait jelölte meg.

Samraj, aki épp egy Liverpool-mezt viselt a videóban, nevetve reagált: „Úristen, tudtam!”

A szeptember közepén feltöltött videó azóta 2,3 milliós nézettséget és közel 90 ezer lájkot ért el. A kommentelők közül sokan úgy fogalmaztak, hogy Samraj „olyan, mint Szoboszlai egy hét törökországi nyaralás után”.

@samrajtoor My Lookalike Who do you think I look like? 🤔 #lookalike #szoboszlai #punjabi #twin #Verwandlung ♬ original sound - samrajtoor

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

tgely
2025. november 12. 17:05
Bagossy Norbira hasonlít legjobban, mármint Szobó. magyarnemzet.hu/kultura/2023/12/bagossy-norbert-johet-a-kovetkezo-tiz-ev
Válasz erre
0
0
véna
2025. november 12. 15:31
Valaki évekkel ezelőtt felrakott egy macskát, megkérdezte, szerintetek kire hasonlít, a többség azonnal rávágta, hogy Palvin Barbira.
Válasz erre
0
0
akkkkorki
2025. november 12. 15:01
Kurvára nem hasonlít. Viszonz ezen a fotón Dom nagyon hasonlít Rabiotra.
Válasz erre
2
0
Takagi
2025. november 12. 14:54
Semmi hasonlóság nincs. Szobó csak egy van.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!