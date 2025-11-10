Szoboszlai a 130 millió eurós kérdésről: „Ez biztosan nem segít” – és még Kerkez is szóba került…

Ilyet még nem hallottunk: az arrogancia hiányzik Szoboszlai játékából!
Ez már bók a javából...!
Florian Wirtz még gólt és gólpasszt sem jegyzett a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik megvédte német csapattársát.
Florian Wirtz egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Liverpoolnál. A 22 éves német labdarúgó a Premier League-ben az eddigi 11 mérkőzésén még gólt és gólpasszt sem jegyzett, s a Bajnokok Ligájában is csak két asszisztot osztott ki – mindkettőt az Eintracht Frankfurt ellen 5–1-re megnyert találkozón –, ami édeskevés egy olyan játékostól, akiért a nyáron 125 millió eurót fizettek a Bayer Leverkusennek.
Szoboszlai Dominik azonban a védelmébe vette Wirtzet: a magyar futballista úgy véli, a teljes csapaton múlik, hogy a német légiós ki tudja hozni magából a maximumot.
Ha azt mondanám, hogy nem vagyunk nyomás alatt, az furcsán hangozna. De van időnk. Csapatként kell megoldást találnunk. Florian tud jó meccseket játszani, Milos (Kerkez) szintén, mindenkinek lehetnek jó mérkőzései, de ha nem teljesítünk csapatként, az nem segít
– mondta Szoboszlai a TNT Sportsnak még a múlt héten.
A magyar játékos arról is beszélt, hogy Arne Slot vezetőedző az idény elején többször is az eredeti posztján kívül, a védelem jobb oldalán szerepeltette őt, mert a jobbhátvédek közül Jeremie Frimpong a szerződtetése óta szinte folyamatosan sérült (jelenleg is az), Conor Bradley pedig az izomproblémái után nem volt még olyan állapotban, hogy heti két-három mérkőzést végigjátsszon.
Ahogy azt már többször is elmondtam, ha a főnök jobbhátvédnek tesz be, nincs vele semmi problémám. De középpályás vagyok
– szögezte le Szoboszlai.
A Liverpool egyébként a legutóbbi hat mérkőzéséből ötöt elveszített a Premier League-ben (múlt vasárnap a Manchester Citytől kapott ki 3–0-ra), ennek következtében visszaesett a tabella nyolcadik helyére.
