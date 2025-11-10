Szoboszlai a 130 millió eurós kérdésről: „Ez biztosan nem segít” – és még Kerkez is szóba került…

Florian Wirtz egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Liverpoolnál. A 22 éves német labdarúgó a Premier League-ben az eddigi 11 mérkőzésén még gólt és gólpasszt sem jegyzett, s a Bajnokok Ligájában is csak két asszisztot osztott ki – mindkettőt az Eintracht Frankfurt ellen 5–1-re megnyert találkozón –, ami édeskevés egy olyan játékostól, akiért a nyáron 125 millió eurót fizettek a Bayer Leverkusennek.

Florian Wirtztől sokkal többet várnak Liverpoolban – Szoboszlai Dominik szerint csapatként kell megoldást találniuk a problémákra (Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Szoboszlai Dominik azonban a védelmébe vette Wirtzet: a magyar futballista úgy véli, a teljes csapaton múlik, hogy a német légiós ki tudja hozni magából a maximumot.

Ha azt mondanám, hogy nem vagyunk nyomás alatt, az furcsán hangozna. De van időnk. Csapatként kell megoldást találnunk. Florian tud jó meccseket játszani, Milos (Kerkez) szintén, mindenkinek lehetnek jó mérkőzései, de ha nem teljesítünk csapatként, az nem segít

– mondta Szoboszlai a TNT Sportsnak még a múlt héten.