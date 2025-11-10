Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Arne Slot florian wirtz Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai a 130 millió eurós kérdésről: „Ez biztosan nem segít” – és még Kerkez is szóba került…

2025. november 10. 21:22

Florian Wirtz még gólt és gólpasszt sem jegyzett a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik megvédte német csapattársát.

2025. november 10. 21:22
null

Florian Wirtz egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Liverpoolnál. A 22 éves német labdarúgó a Premier League-ben az eddigi 11 mérkőzésén még gólt és gólpasszt sem jegyzett, s a Bajnokok Ligájában is csak két asszisztot osztott ki – mindkettőt az Eintracht Frankfurt ellen 5–1-re megnyert találkozón –, ami édeskevés egy olyan játékostól, akiért a nyáron 125 millió eurót fizettek a Bayer Leverkusennek.

Florian Wirtz, Szoboszlai Dominik, Liverpool
Florian Wirtztől sokkal többet várnak Liverpoolban – Szoboszlai Dominik szerint csapatként kell megoldást találniuk a problémákra (Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Szoboszlai Dominik azonban a védelmébe vette Wirtzet: a magyar futballista úgy véli, a teljes csapaton múlik, hogy a német légiós ki tudja hozni magából a maximumot.

Ha azt mondanám, hogy nem vagyunk nyomás alatt, az furcsán hangozna. De van időnk. Csapatként kell megoldást találnunk. Florian tud jó meccseket játszani, Milos (Kerkez) szintén, mindenkinek lehetnek jó mérkőzései, de ha nem teljesítünk csapatként, az nem segít

mondta Szoboszlai a TNT Sportsnak még a múlt héten.

 

A magyar játékos arról is beszélt, hogy Arne Slot vezetőedző az idény elején többször is az eredeti posztján kívül, a védelem jobb oldalán szerepeltette őt, mert a jobbhátvédek közül Jeremie Frimpong a szerződtetése óta szinte folyamatosan sérült (jelenleg is az), Conor Bradley pedig az izomproblémái után nem volt még olyan állapotban, hogy heti két-három mérkőzést végigjátsszon.

Ahogy azt már többször is elmondtam, ha a főnök jobbhátvédnek tesz be, nincs vele semmi problémám. De középpályás vagyok

– szögezte le Szoboszlai.

A Liverpool egyébként a legutóbbi hat mérkőzéséből ötöt elveszített a Premier League-ben (múlt vasárnap a Manchester Citytől kapott ki 3–0-ra), ennek következtében visszaesett a tabella nyolcadik helyére.

Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!