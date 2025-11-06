Nem jön Budapestre Szmodics – az amerikai viszont igen, aki sosem élt az országban

Karnyújtásnyira a magyar válogatott a pótselejtezőtől – hihetetlen, de San Marino is közel hozzá
Ha érvényesül a papírforma, akkor a magyar–ír meccsnek már nem lesz tétje.
Keretet hirdettek az írek. Szmodics nélkül jönnek Budapestre.
Az Egyesült Államokban született Kevin O'Toole is bekerült a magyarok és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőre készülő ír labdarúgó-válogatott keretébe – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Evan Ferguson, az AS Roma támadója kisebb sérülése ellenére tagja a keretnek, a korábban a magyar válogatott kapcsán is szóba hozott Sammie Szmodics térde viszont nincs olyan állapotban, hogy játszhasson – tette hozzá a Magyar Nemzet.
O'Toole, a New York City FC hátvédje Dublinban született nagyapjának köszönhetően jogosult ír színekben játszani, és mivel az adminisztrációs folyamat a közelmúltban lezárult, Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány máris élt a lehetőséggel, és behívta a keretbe, amit csütörtökön hirdetett ki.
A szeptemberi 23 fős keret tagjai közül hatan hiányoznak, helyettük viszont nyolcan kerültek be, vagyis ezúttal 25 játékossal kezdik a felkészülést.
Az írek egy hét múlva fogadják Portugáliát és jövő vasárnap lépnek pályára a Puskás Arénában. Portugáliának tíz, Magyarországnak öt, Írországnak négy, Örményországnak három pontja van a selejtezőcsoportban.
Fotó: Glyn Kirk/AFP, archív