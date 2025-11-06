Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Sammie Szmodics ír válogatott Magyarország vb-selejtező Írország

Nem jön Budapestre Szmodics – az amerikai viszont igen, aki sosem élt az országban

2025. november 06. 17:59

Keretet hirdettek az írek. Szmodics nélkül jönnek Budapestre.

2025. november 06. 17:59
null

Az Egyesült Államokban született Kevin O'Toole is bekerült a magyarok és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőre készülő ír labdarúgó-válogatott keretébe – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Evan Ferguson, az AS Roma támadója kisebb sérülése ellenére tagja a keretnek, a korábban a magyar válogatott kapcsán is szóba hozott Sammie Szmodics térde viszont nincs olyan állapotban, hogy játszhasson – tette hozzá a Magyar Nemzet.

Szmodics nem játszik ellenünk
Szmodics nem játszik ellenünk (Fotó: Ben Stansall/AFP, archív)

O'Toole, a New York City FC hátvédje Dublinban született nagyapjának köszönhetően jogosult ír színekben játszani, és mivel az adminisztrációs folyamat a közelmúltban lezárult, Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány máris élt a lehetőséggel, és behívta a keretbe, amit csütörtökön hirdetett ki.

Szmodics nélkül

A szeptemberi 23 fős keret tagjai közül hatan hiányoznak, helyettük viszont nyolcan kerültek be, vagyis ezúttal 25 játékossal kezdik a felkészülést.

Az ír válogatott kerete

  • kapusok: Caoimhin Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton)
  • hátvédek: Séamus Coleman (Everton), Jake O'Brien (Everton), Dara O'Shea (Ipswich Town), Nathan Collins (Brentford), Liam Scales (Celtic FC), John Egan (Hull City), Ryan Manning (Southampton), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers), Kevin O'Toole (New York City)
  • középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town), Josh Cullen (Burnley), Jayson Molumby (West Bromwich Albion), Finn Azaz (Southampton), Conor Coventry (Charlton Athletic), Mark Sykes (Bristol City), Andrew Moran (Los Angeles FC)
  • támadók: Evan Ferguson (AS Roma), Adam Idah (Celtic FC), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Mikey Johnston (West Bromwich Albion), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town), Festy Ebosele (Basaksehir)

Az írek egy hét múlva fogadják Portugáliát és jövő vasárnap lépnek pályára a Puskás Arénában. Portugáliának tíz, Magyarországnak öt, Írországnak négy, Örményországnak három pontja van a selejtezőcsoportban.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Glyn Kirk/AFP, archív

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!