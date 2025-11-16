Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
11. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bánat sport Cser-Palkovics András öröm siker

Sok örömet tud hozni a sport, de sok szomorúságot is

2025. november 16. 21:44

Tízezrek a stadionban, százezrek, milliók a képernyők előtt, ugyanazért a célért szurkolva, most ugyanabban a szomorúságban osztozva.

2025. november 16. 21:44
null
Cser-Palkovics András
Cser-Palkovics András
Facebook

„Sok örömet tud hozni a sport, de sok szomorúságot is. A mai egy nagy nap lehetett volna, egy megérdemelt siker napja, amiért megdolgozott játékos, edző és szurkoló egyaránt. Aztán sajnos jött az a borzalmas 96. perc, vele a csalódás.

Egy valami azonban a szomorú, sőt, bánatot hozó alkalmakon is megmutatkozik: hogy mekkora közösségépítő ereje van a sportnak, egyáltalán a közös céloknak.

Tízezrek a stadionban, százezrek, milliók a képernyők előtt, ugyanazért a célért szurkolva, most ugyanabban a szomorúságban osztozva.

Hiába a sok hétköznapi cinizmus, a »magyarosnak« hívott, talán túl sokszor is emlegetett széthúzás, igenis rengeteg helyen tetten érthető a magyarok összetartása, a közös élményben, a közös sikerben, a közös bánatban való osztozás.

A közösben való osztozás teszi a közösséget, tehát a nemzetet is. Legyen ez a mai nap üzenete.

Hajrá, Magyarország!”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. november 16. 22:10
10pontos.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!