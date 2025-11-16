„Sok örömet tud hozni a sport, de sok szomorúságot is. A mai egy nagy nap lehetett volna, egy megérdemelt siker napja, amiért megdolgozott játékos, edző és szurkoló egyaránt. Aztán sajnos jött az a borzalmas 96. perc, vele a csalódás.

Egy valami azonban a szomorú, sőt, bánatot hozó alkalmakon is megmutatkozik: hogy mekkora közösségépítő ereje van a sportnak, egyáltalán a közös céloknak.

Tízezrek a stadionban, százezrek, milliók a képernyők előtt, ugyanazért a célért szurkolva, most ugyanabban a szomorúságban osztozva.

Hiába a sok hétköznapi cinizmus, a »magyarosnak« hívott, talán túl sokszor is emlegetett széthúzás, igenis rengeteg helyen tetten érthető a magyarok összetartása, a közös élményben, a közös sikerben, a közös bánatban való osztozás.

A közösben való osztozás teszi a közösséget, tehát a nemzetet is. Legyen ez a mai nap üzenete.