botrány Zalaegerszeg kosárlabda

Fordulat a saját szurkolóját orrba verő zalaegerszegi kosaras ügyében: vizsgálatot indított a klub

2025. november 05. 13:08

Azt a miliőt szeretnék a klubnál, amely korábban jellemezte a zalai csapat meccseit.

2025. november 05. 13:08
null

Mint arról beszámoltunk, szégyenteljes jelenet játszódott le a Zalakerámia–Kaposvár bajnoki mérkőzésen az élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban. A zalaegerszegiek amerikai légiósa, Jericole Hellems a hétpontos, 90–83-as vereség után olyannyira nem vette jó néven az egyik szurkoló kritikáját, hogy ököllel arcba verte.

A felbőszült sportolót a csapattársai fogták le és kísérték az öltözőbe, de a zalai népharaggal biztosan szembe kell majd néznie. A szurkolók mindenesetre rögtön a történtek után azonnali szerződésbontást követeltek...

Nem is kellett várni a zalai klub reakciójára: az incidens kapcsán a ZTE KK közleményt adott ki, amely szerint Hellems olyan sportszerűtlen cselekedetet követett el, amely mellett a klub nem mehet el szó nélkül,

ezért a mai nappal, azonnali hatállyal felbontjuk a játékos szerződését”

– írták.

Az eset ezzel nem ért véget, a zalai klub a hivatalos honlapján közölte, hogy vizsgálatot indított Jericole Hellems szurkolóval történt összetűzése miatt.

Klubunk nem szeretne elmenni az ütést kiváltó okok mellett sem, hiszen ebben másoknak is megvan a felelőssége.

A rendelkezésre álló felvételek birtokában már a pénteki mérkőzés után megkezdődött a történtek alapos kivizsgálása. A vizsgálat lezárultát követően meghozzuk a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy csapatunk mérkőzésein visszatérjen az a miliő, amely mindig is jellemezte az egerszegi kosárlabdázást” – olvasható a Zalakerámia ZTE KK közleményében.

Fotó: képmentés

