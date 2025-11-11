Felhívást tett közzé a Carpathian Brigade az örmény–magyar előtt – erre számítsanak a Jerevánba utazó szurkolók

Csütörtökön – magyar idő szerint – 18 órától sorsdöntő vb-selejtezőt játszik Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott. A mieink már kedden este megérkeztek Jerevánba, ahol elfoglalták szobáikat a szállodában, hogy innentől a kezdő sípszóig csak az akklimatizálódásra, illetve a győzelemre fókuszálhassanak.

Az egzotikus, távoli helyszín sok szurkoló fantáziáját megmozgatta, így számos baráti társaság útra kelt, hogy a lelátón szurkolja ki Szoboszlai Dominikék győzelmét, illetve „legrosszabb” esetben is a playoff körbe jutását. A nemzeti csapat szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade ezúttal is ott lesz a stadionban Marco Rossi csapata mögött – közösségi oldalukon pedig egy felhívást is közzétettek az utazóknak címezve.

„Kalandozó magyarok!

Csütörtökön helyi idő szerint 18:45-kor találkozunk az alábbi téren, ahonnan együtt közelítjük meg a stadion vendégszektorát: 1 Yervand Kochar St, Yerevan