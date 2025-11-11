Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Jereván Örményország

Felhívást tett közzé a Carpathian Brigade az örmény–magyar előtt – erre számítsanak a Jerevánba utazó szurkolók

2025. november 11. 22:09

Ők a garancia rá, hogy a hangulatra ezúttal sem lesz panasz.

2025. november 11. 22:09
null

Csütörtökön – magyar idő szerint – 18 órától sorsdöntő vb-selejtezőt játszik Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott. A mieink már kedden este megérkeztek Jerevánba, ahol elfoglalták szobáikat a szállodában, hogy innentől a kezdő sípszóig csak az akklimatizálódásra, illetve a győzelemre fókuszálhassanak.

Az egzotikus, távoli helyszín sok szurkoló fantáziáját megmozgatta, így számos baráti társaság útra kelt, hogy a lelátón szurkolja ki Szoboszlai Dominikék győzelmét, illetve „legrosszabb” esetben is a playoff körbe jutását. A nemzeti csapat szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade ezúttal is ott lesz a stadionban Marco Rossi csapata mögött – közösségi oldalukon pedig egy felhívást is közzétettek az utazóknak címezve.

„Kalandozó magyarok!

Csütörtökön helyi idő szerint 18:45-kor találkozunk az alábbi téren, ahonnan együtt közelítjük meg a stadion vendégszektorát: 1 Yervand Kochar St, Yerevan

Jó utat kívánunk annak a közel ezer főnek, aki jelen lesz az idei utolsó idegenbeli túrán,

kérjük, mindenki fegyelmezetten és méltón képviselje hazánkat! Csütörtök este pedig hajszoljuk bele együtt a csapatot a győzelembe!

Mindörökké Magyarország!”

Mint ismert, a magyar nemzeti csapat októberben hazai pályán 2–0-ra győzte le Örményország válogatottját, csütörtökön az idegenbeli világbajnoki selejtezőn is a három pont a cél, vasárnap pedig Írországot látogat a Puskás Arénába.

A vb-selejtezők F-csoportjának állása 4 forduló után:

  1. Portugália 10 pont
  2. Magyarország 5 pont
  3. Írország 4 pont
  4. Örményország 3 pont

Fotó: Facebook/Carpathian Brigade '09

 

