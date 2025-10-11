Ettől hangos a sportsajtó: a világranglista 204. helyezettje legyőzte Djokovicsot – és ez még nem minden!

„Sokszor voltam közel a halálhoz” – élete legnagyobb harcáról vallott a svéd világklasszis
Björn Borgot rendkívül agresszív prosztatarákkal diagnosztizálták.
A monacói Valentin Vacherot bejutott a döntőbe a Sanghajban zajló kemény pályás férfi tenisztornán. A vasárnapi fináléban unokatestvére, a francia színekben versenyző Arthur Rinderknech lesz az ellenfele.
A világranglistán mindössze 204., selejtezőből érkezett Valentin Vacherot az elődöntőben a szerbek korábbi világelsőjét, a negyedik helyen kiemelt Novak Djokovicsot győzte le 6:3, 6:4-re, ezzel történelmet írt, ugyanis
minden idők legrosszabb világranglistás helyezésével jutott be egy 1000-es besorolású torna fináléjába.
A korábbi csúcsot a román Andrei Pavel tartotta, aki 2003-ban az ATP-rangsor 191. helyezettjeként játszhatott döntőt Párizsban.
Vacherot mostani menetelésével már biztos, hogy több pénzt keres, mint egész eddigi pályafutása alatt, ugyanis ha el is veszíti a finálét, akkor is 597 ezer dollárral (201 millió forinttal) gazdagodik, míg eddigi összkeresete 594 ezer dollár volt.
A 26 éves teniszező két, egyaránt háromszettes sikerrel jutott főtáblára az amerikai Nishesh Basavareddy (113.) és a kanadai Liam Draxl (119.) ellen, majd sorrendben
Vacherot a fináléban
a francia színekben induló unokatestvérével, Arthur Rinderknechhel (54.) találkozik,
aki három játszmában, 4:6, 6:2, 6:4-re nyert a 16. helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyev (18.) ellen.
(MTI)
Fotók: HECTOR RETAMAL / AFP
A két elődöntő összefoglalója