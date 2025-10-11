Ettől hangos a sportsajtó: a világranglista 204. helyezettje legyőzte Djokovicsot – és ez még nem minden!

A világranglistán mindössze 204., selejtezőből érkezett Valentin Vacherot az elődöntőben a szerbek korábbi világelsőjét, a negyedik helyen kiemelt Novak Djokovicsot győzte le 6:3, 6:4-re, ezzel történelmet írt, ugyanis

minden idők legrosszabb világranglistás helyezésével jutott be egy 1000-es besorolású torna fináléjába.

A korábbi csúcsot a román Andrei Pavel tartotta, aki 2003-ban az ATP-rangsor 191. helyezettjeként játszhatott döntőt Párizsban.