Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Novak Djokovics Arthur Rinderknech tenisz

Ettől hangos a sportsajtó: a világranglista 204. helyezettje legyőzte Djokovicsot – és ez még nem minden!

2025. október 11. 19:32

A monacói Valentin Vacherot bejutott a döntőbe a Sanghajban zajló kemény pályás férfi tenisztornán. A vasárnapi fináléban unokatestvére, a francia színekben versenyző Arthur Rinderknech lesz az ellenfele.

2025. október 11. 19:32
null

A világranglistán mindössze 204., selejtezőből érkezett Valentin Vacherot az elődöntőben a szerbek korábbi világelsőjét, a negyedik helyen kiemelt Novak Djokovicsot győzte le 6:3, 6:4-re, ezzel történelmet írt, ugyanis 

minden idők legrosszabb világranglistás helyezésével jutott be egy 1000-es besorolású torna fináléjába.

A korábbi csúcsot a román Andrei Pavel tartotta, aki 2003-ban az ATP-rangsor 191. helyezettjeként játszhatott döntőt Párizsban.

 

Vacherot mostani menetelésével már biztos, hogy több pénzt keres, mint egész eddigi pályafutása alatt, ugyanis ha el is veszíti a finálét, akkor is 597 ezer dollárral (201 millió forinttal) gazdagodik, míg eddigi összkeresete 594 ezer dollár volt.

A 26 éves teniszező két, egyaránt háromszettes sikerrel jutott főtáblára az amerikai Nishesh Basavareddy (113.) és a kanadai Liam Draxl (119.) ellen, majd sorrendben 

  • a világranglistán 82., szerbiai Laslo Djerét (Györe Lászlót),
  • a 14. helyen kiemelt kazah Alekszandr Bublikot (17.),
  • a huszadikként rangsorolt cseh Tomás Machácot (23.),
  • a 27. kiemelt holland Tallon Griekspoort (31.) 
  • és a dán Holger Runét (10.) múlta felül.

Vacherot a fináléban 

a francia színekben induló unokatestvérével, Arthur Rinderknechhel (54.) találkozik,

aki három játszmában, 4:6, 6:2, 6:4-re nyert a 16. helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyev (18.) ellen.

Valentin Vacherot (balra) és Arthur Rinderknech együtt ünnepelték, hogy döntőbe jutottak

(MTI)

Fotók: HECTOR RETAMAL / AFP

A két elődöntő összefoglalója

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!