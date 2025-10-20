Miért beszélnek óvásról az Újpest–FTC kapcsán? – itt a magyarázat

„Ilyet a derbi hevében sem lehet” – az újpestiek gólszerzője üzent a labdaszedőt fellökő Gróf Dávidnak
„Mindenkit a tettei alapján ítélünk meg.”
Bár úgy tűnt, a Ferencváros szabálytalan cserét hajtott végre a derbin, minden bizonnyal nem így történt. Újabb utózönge az Újpest–FTC-ről.
Vannak utózöngéi bőven az Újpest–FTC derbinek – sajnos nem feltétlenül a szemkápráztató játék miatt. Az egyik eset Gróf Dávidé, aki felöklelt egy labdaszedőt a hosszabbításban – foglalkoztunk már vele sokat, a Ferencváros kapusa bocsánatot kért, de az újpestiek részéről a gólszerző, Aljosa Matko is üzent az esettel kapcsolatban Grófnak.
Nem sokkal korábban történt más is, egészen pontosan a 90. percben: a Fradi lecserélte Tóth Alexet, a helyére pedig Ötvös Bence állt be – mi pedig értetlenül néztünk egymásra a kollégákkal a sajtólelátón. Hát ez már nem a negyedik játékmegszakítása volt a zöld-fehér csapatnak? A szabályok szerint ugyebár erre csak háromszor van lehetőség, hiába lehet ötöt cserélni, ezt minimum egy duplázással kell megoldani (ha a szünetben is váltanak, akkor elég az egy, ha nem, akkor kétszer is kettőt kell legalább cserélni).
Mi lesz akkor most, óvhat az Újpest?
Aztán persze gyorsan kiderült, hogy erről szó sincs, a Ferencvárosnál pontosan tisztában voltak azzal, hányszor szakították meg csere miatt a játékot, és amikor Tóth Alex beállt, az a harmadik volt.
De mégis hogyan lehet ez, mit néztünk el?
Megcsalt az érzékünk. A 81. percben Gabi Kanikovszki helyére Alekszandar Pesics állt be – ez volt a Fradi második játékmegszakítása. Jó három perccel később Nagy Barnabásnak sérülés miatt kellett elhagynia a pályát, Gruber Zsombor jött a helyére. Ez utóbbi lett volna már a harmadik, csak éppen
Nagy ápolása miatt a játékvezető nem indította újra a két csere között a játékot, vagyis ugyanahhoz a megszakításhoz tartoztak. Az MLSZ adatbankjába valószínűleg ezért van mindkét csere a 81. percre beírva, miközben valójában a kettő között percek teltek el.
Óvás tehát biztosan nem lesz – marad a pályán elért 1–1-es döntetlen.
