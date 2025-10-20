Ft
Újpest Ferencváros óvás

Miért beszélnek óvásról az Újpest–FTC kapcsán? – itt a magyarázat

2025. október 20. 18:44

Bár úgy tűnt, a Ferencváros szabálytalan cserét hajtott végre a derbin, minden bizonnyal nem így történt. Újabb utózönge az Újpest–FTC-ről.

2025. október 20. 18:44
null

Vannak utózöngéi bőven az Újpest–FTC derbinek – sajnos nem feltétlenül a szemkápráztató játék miatt. Az egyik eset Gróf Dávidé, aki felöklelt egy labdaszedőt a hosszabbításban – foglalkoztunk már vele sokat, a Ferencváros kapusa bocsánatot kért, de az újpestiek részéről a gólszerző, Aljosa Matko is üzent az esettel kapcsolatban Grófnak.

Újpest–FTC
Tóth Alex helyére állt be Ötvös Bence az Újpest–FTC-n. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Nem sokkal korábban történt más is, egészen pontosan a 90. percben: a Fradi lecserélte Tóth Alexet, a helyére pedig Ötvös Bence állt be – mi pedig értetlenül néztünk egymásra a kollégákkal a sajtólelátón. Hát ez már nem a negyedik játékmegszakítása volt a zöld-fehér csapatnak? A szabályok szerint ugyebár erre csak háromszor van lehetőség, hiába lehet ötöt cserélni, ezt minimum egy duplázással kell megoldani (ha a szünetben is váltanak, akkor elég az egy, ha nem, akkor kétszer is kettőt kell legalább cserélni).

Meg fogják óvni az Újpest–FTC-t?

Mi lesz akkor most, óvhat az Újpest?

Aztán persze gyorsan kiderült, hogy erről szó sincs, a Ferencvárosnál pontosan tisztában voltak azzal, hányszor szakították meg csere miatt a játékot, és amikor Tóth Alex beállt, az a harmadik volt.

De mégis hogyan lehet ez, mit néztünk el?

Megcsalt az érzékünk. A 81. percben Gabi Kanikovszki helyére Alekszandar Pesics állt be – ez volt a Fradi második játékmegszakítása. Jó három perccel később Nagy Barnabásnak sérülés miatt kellett elhagynia a pályát, Gruber Zsombor jött a helyére. Ez utóbbi lett volna már a harmadik, csak éppen 

Nagy ápolása miatt a játékvezető nem indította újra a két csere között a játékot, vagyis ugyanahhoz a megszakításhoz tartoztak. Az MLSZ adatbankjába valószínűleg ezért van mindkét csere a 81. percre beírva, miközben valójában a kettő között percek teltek el.

Óvás tehát biztosan nem lesz – marad a pályán elért 1–1-es döntetlen.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

