Ezt üzente Kubatov Gábor a labdaszedős incidens után

Megszólalt a Fradi kiállított kapusa: így reagált arra, hogy fellökte a labdaszedőt
A Fradi elnöke emlékeztetett: immár 3599 napja veretlenek az újpestiekkel szemben. Az Újpest–FTC ugyanakkor Gróf Dávid piros lapjáról marad emlékezetes.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, roppant sportszerűtlen jelenetsorral zárult az egyébként is paprikás, végül 1–1-es döntetlennel záruló Újpest–Ferencváros derbi. A Fradi kapusa, a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid a 96. percben fellökte az egyik labdaszedő fiút. A teljesen megérdemelt kiállítás után kényszerűségből a csatár Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba, mivel az FTC-nek már nem volt több cserelehetősége. Gróf később megbánta tettét, és úgy fogalmazott, „mindketten tudják, hogy mi történt, és személyesen is szívesen elnézést kérne a fiútól”. A 36 éves futballista valószínűleg arra utalhatott, hogy a labdaszedő fiú nem szerette volna első szándékból visszaadni a hálóőrnek a játékszert, noha Gróf Dávid cselekedetére ez nem lehet magyarázat.
Egy másik kapus közben megdicsérte Vargát.
A Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor így kommentálta a 302. derbit a lefújást követően:
A mai nap jó híre, hogy 3599 napja vagyunk veretlenek az Újpesttel szemben.
Mint ismert, a zöld-fehérek majdnem napra pontosan tíz éve, 2015 decemberében szenvedtek utoljára vereséget legnagyobb riválisuktól.
Az újabb iksz azt jelenti, hogy az újpestiek immár két hónapja nyeretlenek (legutóbb augusztus 23-án győztek a zalaegerszegiek vendégeként), az egy meccsel kevesebbet játszó FTC pedig lecsúszott a dobogóról.
Fizz Liga, 10. forduló:
A tabella:
1. Paksi FC 10 5 5 – 25–15 20 pont
2. MTK Budapest 10 5 1 4 23–17 16
3. Kisvárda Master Good 9 5 1 3 9–13 16
4. Ferencvárosi TC 9 4 4 1 19–9 16
5. ETO FC 9 4 4 1 19–11 16
6. Debreceni VSC 10 4 4 2 13–12 16
7. Puskás Akadémia FC 10 4 2 4 13–15 14
8. Újpest FC 10 2 4 4 13–13 10
9. Nyíregyháza Spartacus FC 10 2 3 5 14–23 9
10. Diósgyőri VTK 10 1 5 4 13–20 8
11. Kolorcity Kazincbarcika SC 9 2 1 6 9–19 7
12. Zalaegerszegi TE FC 10 1 4 5 16–19 7
