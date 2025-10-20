Ezt üzente Kubatov Gábor a labdaszedős incidens után

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, roppant sportszerűtlen jelenetsorral zárult az egyébként is paprikás, végül 1–1-es döntetlennel záruló Újpest–Ferencváros derbi. A Fradi kapusa, a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid a 96. percben fellökte az egyik labdaszedő fiút. A teljesen megérdemelt kiállítás után kényszerűségből a csatár Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba, mivel az FTC-nek már nem volt több cserelehetősége. Gróf később megbánta tettét, és úgy fogalmazott, „mindketten tudják, hogy mi történt, és személyesen is szívesen elnézést kérne a fiútól”. A 36 éves futballista valószínűleg arra utalhatott, hogy a labdaszedő fiú nem szerette volna első szándékból visszaadni a hálóőrnek a játékszert, noha Gróf Dávid cselekedetére ez nem lehet magyarázat.

Újpest–FTC: Gróf Dávid már megbánta tettét, szívesen kérne személyesen elnézést a labdaszedő fiútól, akit fellökött