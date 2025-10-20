Ft
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
derbi Kubatov Kubatov Gábor Újpest Ferencváros

Ezt üzente Kubatov Gábor a labdaszedős incidens után

2025. október 20. 08:14

A Fradi elnöke emlékeztetett: immár 3599 napja veretlenek az újpestiekkel szemben. Az Újpest–FTC ugyanakkor Gróf Dávid piros lapjáról marad emlékezetes.

2025. október 20. 08:14
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, roppant sportszerűtlen jelenetsorral zárult az egyébként is paprikás, végül 1–1-es döntetlennel záruló Újpest–Ferencváros derbi. A Fradi kapusa, a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid a 96. percben fellökte az egyik labdaszedő fiút. A teljesen megérdemelt kiállítás után kényszerűségből a csatár Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba, mivel az FTC-nek már nem volt több cserelehetősége. Gróf később megbánta tettét, és úgy fogalmazott, „mindketten tudják, hogy mi történt, és személyesen is szívesen elnézést kérne a fiútól”. A 36 éves futballista valószínűleg arra utalhatott, hogy a labdaszedő fiú nem szerette volna első szándékból visszaadni a hálóőrnek a játékszert, noha Gróf Dávid cselekedetére ez nem lehet magyarázat. 

Újpest–FTC, Gróf Dávid, labdaszedő fiú
Újpest–FTC: Gróf Dávid már megbánta tettét, szívesen kérne személyesen elnézést a labdaszedő fiútól, akit fellökött 

A Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor így kommentálta a 302. derbit a lefújást követően:

A mai nap jó híre, hogy 3599 napja vagyunk veretlenek az Újpesttel szemben.

Mint ismert, a zöld-fehérek majdnem napra pontosan tíz éve, 2015 decemberében szenvedtek utoljára vereséget legnagyobb riválisuktól. 

 

Újpest–FTC: a döntetlennel lecsúszott a dobogóról a Fradi

Az újabb iksz azt jelenti, hogy az újpestiek immár két hónapja nyeretlenek (legutóbb augusztus 23-án győztek a zalaegerszegiek vendégeként), az egy meccsel kevesebbet játszó FTC pedig lecsúszott a dobogóról.

Fizz Liga, 10. forduló:

  • Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 0–1
  • Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 0–1
  • Újpest FC–Ferencvárosi TC 1–1
  • MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1
  • Paksi FC–Debreceni VSC 1–1
  • ETO FC–Diósgyőri VTK 3–1

 

A tabella:

1. Paksi FC 10 5 5 – 25–15 20 pont

2. MTK Budapest 10 5 1 4 23–17 16

3. Kisvárda Master Good 9 5 1 3 9–13 16

4. Ferencvárosi TC 9 4 4 1 19–9 16

5. ETO FC 9 4 4 1 19–11 16

6. Debreceni VSC 10 4 4 2 13–12 16

7. Puskás Akadémia FC 10 4 2 4 13–15 14

8. Újpest FC 10 2 4 4 13–13 10

9. Nyíregyháza Spartacus FC 10 2 3 5 14–23 9

10. Diósgyőri VTK 10 1 5 4 13–20 8

11. Kolorcity Kazincbarcika SC 9 2 1 6 9–19 7

12. Zalaegerszegi TE FC 10 1 4 5 16–19 7

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

akiaki
2025. október 20. 10:47
kiscsóka hátat fordított és védte a labdát- a felvétel szerint
dundi-fan3
2025. október 20. 10:20
@bagoly-29 "A lila gazember kért már elnézést, vagy a klubjától valaki?" De érdekesen beszél valaki egy 18 év alatti, kiskorú emberről, egy oda nem adott labda miatt. Esetleg kitaposni nem akarod a belét, te kis gyerekbarát fideszes?
nogradi
2025. október 20. 10:13
Arról miért nem írtok, hogy aláírásokat gyüjtenek a szurkerek, miszerint, ha a Paks vagy a Csuti TSZ-SE európai kupaindulást érő helyen végez akkon ne engedjék őket elindulni a korábbi tapasztalatok és eredményeik alapján. Ne égessék a magyar focitt.
yalaelnok
2025. október 20. 10:08
A Túrkeve pedig már több, mint 10 ezer napja veretlen a Fradival szemben.
