Változást jelentett be a Fradi: ez a derbi most más lesz az Újpest ellen, mint a többi

A Ferencváros szurkolói ezúttal nem szerveznek közös vonulást az Újpest elleni idegenbeli rangadót megelőzően.
A Ferencváros a hivatalos honlapján jelentette be, hogy labdarúgócsapatának szurkolói az előzetes tervekkel ellentétben ezúttal mégsem tartanak közös vonulást a vasárnapi, Újpest elleni derbit megelőzően, hanem a BKK különbuszai közvetlenül a mérkőzés helyszínére, a Szusza Ferenc Stadionhoz szállítják a drukkereket.
„A gyülekező a Groupama Aréna regisztrációs irodája mellett, a 2-es kapucsoport előtti területen lesz 14.30 és 15.00 között. Innen 15.00 és 15.15 között indulnak a BKK különjáratai a Szusza Ferenc Stadion vendégszektoráig. Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy időben érkezzenek a gyülekezőpontra, mert később nem indulnak újabb különjáratok a stadionunktól. Szurkolóink számára 16.00-kor még egy BKK-különbusz indul a Pólus Center parkolójából a Szusza Ferenc Stadionhoz. (…)
A Ferencvárosi Torna Club szurkolói csoportjainak döntése értelmében az előzetesen tervezett szurkolói vonulásra nem fog sor kerülni”
– olvasható az FTC tájékoztatójában.
Az Újpest–Fradi derbit vasárnap 18 órától rendezik az NB I 10. fordulójában.
A lilák jelenleg a 8. helyen állnak a tabellán, míg a zöld-fehérek a másodikok, s egy meccsel kevesebbet játszva négy pont a hátrányuk a listavezető Paks mögött.
