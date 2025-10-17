Változást jelentett be a Fradi: ez a derbi most más lesz az Újpest ellen, mint a többi

A Ferencváros a hivatalos honlapján jelentette be, hogy labdarúgócsapatának szurkolói az előzetes tervekkel ellentétben ezúttal mégsem tartanak közös vonulást a vasárnapi, Újpest elleni derbit megelőzően, hanem a BKK különbuszai közvetlenül a mérkőzés helyszínére, a Szusza Ferenc Stadionhoz szállítják a drukkereket.

„A gyülekező a Groupama Aréna regisztrációs irodája mellett, a 2-es kapucsoport előtti területen lesz 14.30 és 15.00 között. Innen 15.00 és 15.15 között indulnak a BKK különjáratai a Szusza Ferenc Stadion vendégszektoráig. Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy időben érkezzenek a gyülekezőpontra, mert később nem indulnak újabb különjáratok a stadionunktól. Szurkolóink számára 16.00-kor még egy BKK-különbusz indul a Pólus Center parkolójából a Szusza Ferenc Stadionhoz. (…)

A Ferencvárosi Torna Club szurkolói csoportjainak döntése értelmében az előzetesen tervezett szurkolói vonulásra nem fog sor kerülni”

– olvasható az FTC tájékoztatójában.