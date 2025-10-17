Ft
derbi Labdarúgó NB I Újpest-Fradi Fradi Szusza Ferenc Stadion Újpest Ferencváros FTC

Változást jelentett be a Fradi: ez a derbi most más lesz az Újpest ellen, mint a többi

2025. október 17. 20:10

A Ferencváros szurkolói ezúttal nem szerveznek közös vonulást az Újpest elleni idegenbeli rangadót megelőzően.

2025. október 17. 20:10
null

A Ferencváros a hivatalos honlapján jelentette be, hogy labdarúgócsapatának szurkolói az előzetes tervekkel ellentétben ezúttal mégsem tartanak közös vonulást a vasárnapi, Újpest elleni derbit megelőzően, hanem a BKK különbuszai közvetlenül a mérkőzés helyszínére, a Szusza Ferenc Stadionhoz szállítják a drukkereket.

„A gyülekező a Groupama Aréna regisztrációs irodája mellett, a 2-es kapucsoport előtti területen lesz 14.30 és 15.00 között. Innen 15.00 és 15.15 között indulnak a BKK különjáratai a Szusza Ferenc Stadion vendégszektoráig. Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy időben érkezzenek a gyülekezőpontra, mert később nem indulnak újabb különjáratok a stadionunktól. Szurkolóink számára 16.00-kor még egy BKK-különbusz indul a Pólus Center parkolójából a Szusza Ferenc Stadionhoz. (…) 

A Ferencvárosi Torna Club szurkolói csoportjainak döntése értelmében az előzetesen tervezett szurkolói vonulásra nem fog sor kerülni”

– olvasható az FTC tájékoztatójában.

Az Újpest–Fradi derbit vasárnap 18 órától rendezik az NB I 10. fordulójában.

A lilák jelenleg a 8. helyen állnak a tabellán, míg a zöld-fehérek a másodikok, s egy meccsel kevesebbet játszva négy pont a hátrányuk a listavezető Paks mögött.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

A két csapat legutóbbi egymás elleni meccsének összefoglalója

