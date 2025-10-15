Erről beszél a fél világ: még a portugál hölgyeket is levette a lábukról Szoboszlai Dominik (FOTÓ)

míg a Liverpool egyik hivatalos szponzorának számító Carlsberg sörgyártó profiljáról közzétett topkomment kerek-perec leszögezi, hogy Szoboszlai immár

a nemzetközileg is hitelesített Magyar Gerrard.

A mókára aztán a TrollFoci is rácsatlakozott hazai részről, a bizonyítékok szerintük is tagadhatatlanok:

Szoboszlai Portugália elleni gólját pedig nem lehet elégszer megnézni, úgyhogy álljon itt még néhány szögből az operatőrkollégák jóvoltából!