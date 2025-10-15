Erről beszél a fél világ: még a portugál hölgyeket is levette a lábukról Szoboszlai Dominik (FOTÓ)

„Szoboszlai!” – a világ legismertebb sportújságírója is eksztázisba került a magyaroktól
Csupa nagy betűkkel posztolt a mieink egyenlítő találata után.
Válogatottunk csapatkapitánya szinte mindenkit elkápráztatott katartikus lisszaboni góljával. Szoboszlai Dominikre még a portugál nők sem tudnak haragudni: a képek magukért beszélnek...
Hogy Magyarországon egy emberként ugrott fel mindenki Szoboszlai Dominik lisszaboni egyenlítő góljánál, egy dolog, de azóta a fél világot bejárták a katartikus találatról készült felvételek és fotók – ebben nagy szerepe van a Liverpool, valamint Fabrizio Romano hivatalos közösségi oldalának is. A szerény 52 milliós követőtáborral bíró liverpooli Facebook-oldal például a magyar válogatott csapatkapitányának gólöröméről készült remekbe szabott, festményre kívánkozó pillanatképet osztotta meg, s a tréfás kedvű kommentelőknek egyből szemet is szúrt valami.
Mégpedig az, hogy a háttérben látható portugál drukkerhölgyek szomorkodás helyett bizony inkább mosolyogva csodálják a világból kiugró magyar hőst – miközben a férfiak persze nem győzik fogni a fejüket... A hozzászólók között volt, aki viccesen irigykedve meg is jegyezte,
bárcsak elérné az életben, hogy egyszer őrá is így nézzen valaki,
míg a Liverpool egyik hivatalos szponzorának számító Carlsberg sörgyártó profiljáról közzétett topkomment kerek-perec leszögezi, hogy Szoboszlai immár
a nemzetközileg is hitelesített Magyar Gerrard.
A mókára aztán a TrollFoci is rácsatlakozott hazai részről, a bizonyítékok szerintük is tagadhatatlanok:
Szoboszlai Portugália elleni gólját pedig nem lehet elégszer megnézni, úgyhogy álljon itt még néhány szögből az operatőrkollégák jóvoltából!
(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)