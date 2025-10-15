Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Liverpool vb-selejtező Portugália gólöröm Szoboszlai Dominik

Erről beszél a fél világ: még a portugál hölgyeket is levette a lábukról Szoboszlai Dominik (FOTÓ)

2025. október 15. 20:07

Válogatottunk csapatkapitánya szinte mindenkit elkápráztatott katartikus lisszaboni góljával. Szoboszlai Dominikre még a portugál nők sem tudnak haragudni: a képek magukért beszélnek...

2025. október 15. 20:07
null

Hogy Magyarországon egy emberként ugrott fel mindenki Szoboszlai Dominik lisszaboni egyenlítő góljánál, egy dolog, de azóta a fél világot bejárták a katartikus találatról készült felvételek és fotók – ebben nagy szerepe van a Liverpool, valamint Fabrizio Romano hivatalos közösségi oldalának is. A szerény 52 milliós követőtáborral bíró liverpooli Facebook-oldal például a magyar válogatott csapatkapitányának gólöröméről készült remekbe szabott, festményre kívánkozó pillanatképet osztotta meg, s a tréfás kedvű kommentelőknek egyből szemet is szúrt valami.

Ezt is ajánljuk a témában

Mégpedig az, hogy a háttérben látható portugál drukkerhölgyek szomorkodás helyett bizony inkább mosolyogva csodálják a világból kiugró magyar hőst – miközben a férfiak persze nem győzik fogni a fejüket... A hozzászólók között volt, aki viccesen irigykedve meg is jegyezte, 

bárcsak elérné az életben, hogy egyszer őrá is így nézzen valaki, 

míg a Liverpool egyik hivatalos szponzorának számító Carlsberg sörgyártó profiljáról közzétett topkomment kerek-perec leszögezi, hogy Szoboszlai immár

a nemzetközileg is hitelesített Magyar Gerrard.

A mókára aztán a TrollFoci is rácsatlakozott hazai részről, a bizonyítékok szerintük is tagadhatatlanok: 

Szoboszlai Portugália elleni gólját pedig nem lehet elégszer megnézni, úgyhogy álljon itt még néhány szögből az operatőrkollégák jóvoltából!

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
konzekvencia
2025. október 15. 20:42
Időnként szépen játszottunk. Rövid gyors kis passzokkal. Sarkazásokkal. Egy portugál csapat ellen ez már már szemtelenség. :-) De a sikerhez, (mert ott kinn a portugálok ellen ikszelni bizony nagy siker) szóval a sikerhez nagyon kellettek Tóth remek védései is. Szerintem is a csapat egyik legjobbja volt. Szobi meg hozta, amit vártunk tőle. Szép volt fiúk.
Válasz erre
12
0
kbexxx
2025. október 15. 20:36
Nem hiába magyar vér. De mediterrán latinos Temperamentumot, szedett magára igazolásai során !
Válasz erre
3
0
nemecsekerno-007-01
•••
2025. október 15. 20:18 Szerkesztve
Egyébként amikor kirohant a szöglethez a gól után, a háttérben látszik, ahogy a csajok vigyorognak. :)))))))))))
Válasz erre
5
0
nemecsekerno-007-01
2025. október 15. 20:16
Hát, jóképű gyerek. :)))))))))))
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!