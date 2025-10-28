Szenzáció: Szőnyi Ferenc negyvenöt nap alatt meghódította Kanadát és a világot

Vannak olyan ép ésszel felfoghatatlan rekordok és sportteljesítmények, amelyek jó eséllyel sosem dőlnek meg, még a technológia ugrásszerű fejlődésével sem. Könnyen lehet, hogy az egyik ilyen immár egy magyar ultratriatlonista, Szőnyi Ferenc nevéhez fűződik. A komáromi ironman eleve olyan extrém kihívást teljesített idén nyáron, amilyenre őelőtte csupán három másik fanatikus volt képes, ráadásul akkora világcsúccsal zárt, amekkorát laikus szemmel tényleg nehéz értelmezni. És még nehezebb elképzelni, hogy valaki a jövőben nála is jobban ki tudja tolni a teljesítőképessége határait.

Fotó: Mandiner-archív

Akkor kezdte, amikor mások abbahagyni szokták

Szőnyi június–júliusban a TransCanada Ultra elnevezésű hosszú távú kerékpáros kihívást teljesítette, vagyis kelet–nyugati irányban átbiciklizte a világ második legnagyobb országát. Yukon terület fővárosából, Whitehorse-ból indult, s Új-Fundland és Labrador tartomány fővárosa, Saint John’s világítótornyánál ért véget az út. A 12 790 kilométeres távot negyvenöt nap alatt tekerte le, hat nappal megdöntve a rekordot. A szabályok értelmében szigorúan önerőből, önellátó módon, kísérő- személyzet, stáb, bármi egyéb nélkül kell teljesítenie a távot. Magyarán szólva teljesen egyedül – ami már csak azért is igaz, mert az idén ő volt az egyetlen vakmerő vállalkozó.

Hagyunk egy kis időt barátkozni ezekkel a lehetetlen számokkal, hogy aztán fokozzuk a sokkhatást. 89 853 méternyi szintemelkedést is le kellett gyűrnie, ami körülbelül annak felel meg, mint ha valaki a Föld kerületének nagyjából egyharmadát megtéve picivel több mint tízszer megmászná fel-le a Csomolungmát. Másfél hónap alatt, hatvanegy évesen. Azt már csak óvatosan merjük hozzátenni, hogy Szőnyi bevallása szerint elmúlt negyven, amikor elkezdett futni, és negyvenhárom volt, amikor versenyzésre adta a fejét.