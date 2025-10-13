„Százévente születik ilyen tehetség” – Jürgen Klopp megvédte Szoboszlai Dominik sokat bírált csapattársát

Dörzsölik a tenyerüket Liverpoolban a magyar-örmény után
A Liverpool korábbi menedzsere kiállt honfitársa mellett.
A Liverpool nyáron hatalmas összeget, mintegy 100 millió fontot fizetett a Bayer Leverkusennek Florian Wirtzért, ám a német válogatott középpályás eddig nem tudta átmenteni korábbi formáját az Anfieldre. Bár már tíz tétmérkőzésen pályára lépett, gólban és gólpasszban is elmarad a várakozásoktól, teljesítménye pedig egyelőre csalódást keltő a bajnoki címvédőnél.
A Liverpool korábbi menedzsere, Jürgen Klopp ugyanakkor nem aggódik fiatal honfitársa miatt. Szerinte Wirtz különleges képességű játékos, akinek csak idő kérdése, hogy megtalálja a helyét új csapatában.
„Nem aggódom Wirtz miatt, mert a kvalitása kiemelkedő. A róla szóló vita erősen túlzó. Azért beszélnek most erről, mert a csapat három meccset elveszített.
Wirtz évszázados tehetség, és előbb-utóbb újra minden mérkőzésen megmutatja majd, mire képes – ahogy tette Leverkusenben is”
– nyilatkozta Klopp a német Sky Sportsnak.
A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann szintén kiállt Wirtz mellett. Mint mondta, játékosa teljesítményével nincs gond, csupán az eredmények nem tükrözik a valóságot.
„Még ha nem is szerzett gólt, ő az a játékos, aki a legtöbb helyzetet alakítja ki az egész Premier League-ben. Nem az ő hibája, ha a társak ezeket nem használják ki, ráadásul a számok nem mutatnak meg mindent. Meg kell szoknia a ligát, de a képességei megkérdőjelezhetetlenek” – fogalmazott Nagelsmann.
A Liverpoolnál most mindenki gyors feltámadást vár, hiszen a csapat zsinórban három vereségnél jár. Wirtzre kulcsszerep hárulhat a következő hetekben – nemcsak a szurkolók bizalmát kell visszaszereznie, hanem a pályán is bizonyítania, hogy Klopp nem tévedett, amikor százévente születő tehetségnek nevezte.
