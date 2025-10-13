„Százévente születik ilyen tehetség” – Jürgen Klopp megvédte Szoboszlai Dominik sokat bírált csapattársát

A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann szintén kiállt Wirtz mellett. Mint mondta, játékosa teljesítményével nincs gond, csupán az eredmények nem tükrözik a valóságot.

„Még ha nem is szerzett gólt, ő az a játékos, aki a legtöbb helyzetet alakítja ki az egész Premier League-ben. Nem az ő hibája, ha a társak ezeket nem használják ki, ráadásul a számok nem mutatnak meg mindent. Meg kell szoknia a ligát, de a képességei megkérdőjelezhetetlenek” – fogalmazott Nagelsmann.

A Liverpoolnál most mindenki gyors feltámadást vár, hiszen a csapat zsinórban három vereségnél jár. Wirtzre kulcsszerep hárulhat a következő hetekben – nemcsak a szurkolók bizalmát kell visszaszereznie, hanem a pályán is bizonyítania, hogy Klopp nem tévedett, amikor százévente születő tehetségnek nevezte.