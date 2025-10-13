Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Florian Wirtz Liverpool Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp

„Százévente születik ilyen tehetség” – Jürgen Klopp megvédte Szoboszlai Dominik sokat bírált csapattársát

2025. október 13. 14:20

A Liverpool korábbi menedzsere kiállt honfitársa mellett.

2025. október 13. 14:20
null

A Liverpool nyáron hatalmas összeget, mintegy 100 millió fontot fizetett a Bayer Leverkusennek Florian Wirtzért, ám a német válogatott középpályás eddig nem tudta átmenteni korábbi formáját az Anfieldre. Bár már tíz tétmérkőzésen pályára lépett, gólban és gólpasszban is elmarad a várakozásoktól, teljesítménye pedig egyelőre csalódást keltő a bajnoki címvédőnél.

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool korábbi menedzsere, Jürgen Klopp ugyanakkor nem aggódik fiatal honfitársa miatt. Szerinte Wirtz különleges képességű játékos, akinek csak idő kérdése, hogy megtalálja a helyét új csapatában.

„Nem aggódom Wirtz miatt, mert a kvalitása kiemelkedő. A róla szóló vita erősen túlzó. Azért beszélnek most erről, mert a csapat három meccset elveszített. 

Wirtz évszázados tehetség, és előbb-utóbb újra minden mérkőzésen megmutatja majd, mire képes – ahogy tette Leverkusenben is”

– nyilatkozta Klopp a német Sky Sportsnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann szintén kiállt Wirtz mellett. Mint mondta, játékosa teljesítményével nincs gond, csupán az eredmények nem tükrözik a valóságot.

„Még ha nem is szerzett gólt, ő az a játékos, aki a legtöbb helyzetet alakítja ki az egész Premier League-ben. Nem az ő hibája, ha a társak ezeket nem használják ki, ráadásul a számok nem mutatnak meg mindent. Meg kell szoknia a ligát, de a képességei megkérdőjelezhetetlenek” – fogalmazott Nagelsmann.

A Liverpoolnál most mindenki gyors feltámadást vár, hiszen a csapat zsinórban három vereségnél jár. Wirtzre kulcsszerep hárulhat a következő hetekben – nemcsak a szurkolók bizalmát kell visszaszereznie, hanem a pályán is bizonyítania, hogy Klopp nem tévedett, amikor százévente születő tehetségnek nevezte.

Nyitókép: Georg Wendt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. október 13. 15:57
Miért jobb, ha odaírjátok, hogy Szoboszlai Dominik?
Válasz erre
0
0
akkkkorki
2025. október 13. 14:54
Kb. 12 eladott labdája van meccsenként. Úgy eladott, hogy nem pontosan passzol. Elveszik tőle a labdát. Tiszta labdát nem tudja átvenni úgy, hogy azt birtokolja is. Jöhetnek a statisztikák, nem érdekel. Német a németet nyilván védi. Mi is védjük magyarjainkat. De aki 100 éventei játékos, midegy, hogy Bivalybasznád SE-ben játszik a fakitermelök ellen, vagy a Reál Madridban, annak tutira precíznek és erősnek kell lennie. Nem bír 15 percig egyfolytában futni!!! Hagyjuk már. Szerintem nem jó vétel volt. De Dominik azóta nincs a helyén. A hülye kopasz, Wirtzet nyomjam, mert meg akar felelni a tulajoknak, de nem megy, mert a gyerek halvány gyenge! Nem kell szépíteni meg falazni senkinek. Aki jó, azt dícsérni kell, aki nem, annak meg el kell mondani az igazat. Dom 5-ről kapu mellé rúgta a Puskásban. Nem tetszett!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!