Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Fenerbahce válogatott Szalai Attila

Ez az a szint, amit várnak tőle: már a télen klubot válthat a portugál–magyar egyik hőse

2025. október 20. 16:06

Elképzelhető, hogy már a télen klubot vált a Lisszabonban remeklő magyar válogatott védő. Erről maga Szalai Attila menedzsere nyilatkozott.

2025. október 20. 16:06
null

Több magyar hőse is volt a múlt héten a portugálok elleni pontszerzésnek (2–2) Lisszabonban, az egyik közülük kétség kívül Szalai Attila. A védő szerezte meg a vezetést Cristiano Ronaldóék ellen Szoboszlai Dominik szögletéből – ez volt összességében a második, de tétmeccsen az első válogatott gólja –, ráadásul duplázhatott is volna, de a következő fejese a keresztlécet találta telibe.

Szalai Attila
Szalai Attila (4) Cristiano Ronaldo ellen védekezik. Fotó: MTI/EPA/LUSA/Tiago Petinga

Szalai történetese már csak azért is szívet melengető, mert éveken keresztül kirobbanthatatlan alapembere volt a válogatottnak. Részese volt a nagy Nemzetek Ligája-menetelésnek, amikor az angolokat és a németeket is legyőzték, vele jutott ki csoportelsőként a tavalyi Európa-bajnokságra a nemzeti csapat.

A török Fenerbahcéból aztán eligazolt a német Hoffenheimbe, ahol viszont nem tudta beverekedni magát a csapatba. A freiburgi és a belgiumi kölcsönadása sem sikerült a legjobban, úgyhogy a kevés játéklehetőség miatt elveszítette biztos helyét a válogatott kezdőcsapatában (az Európa-bajnokságon már csak a svájciak ellen kezdett), de előfordult az is, hogy már a keretbe sem fért be.

A 2023 őszén kezdődött kálváriája pedig úgy tűnik, most érhet véget, hiszen a szintén török Kasimpasába igazolva újra játszik, és újra tud kiemelkedőt nyújtani a magyar válogatottban is, mint tette azt Portugália ellen. A mérkőzés után az újságírók előtt ő maga is beszélt arról, hogy mekkora mélységeket kellett leküzdeni az elmúlt egy-két évben.

Szalai Attila már a télen válthat

A magyar védő ügynöke, Ibra Polat a Blikk megkeresésére elmondta, hogy már a mérkőzést követő nap beszélt Szalaival. Mindketten elképesztően örültek a jó teljesítménynek, azonban leszögezte, ez az a szint, amit várnak tőle.

„Kétségtelenül jól játszott, de a következő mérkőzésre meg kell mutatnia, hogy képes még egy szinttel feljebb teljesíteni. Imád a hazájáért játszani, hamarosan pedig visszatér a korábban ismert formájához. Beszéltem vele a meccs másnapján és kiválóan érzi magát. De a foci már csak ilyen; ma ez van, de a holnap lehet, hogy már egy teljesen új történetet tartogat” – mondta a Sallai Rolandot és Gazdag Dánielt is képviselő ügynök.

A nyáron a fő terv az volt, hogy visszatérjen Törökországba. Játszania kell, mert ha egy focista nem jut lehetőséghez, akkor elkezd küszködni. Ebből kifolyólag biztosan nem marad a Hoffenheimnél. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb lehetőséget kapja, és a nyáron vagy már a télen csapatot vált”

 – tette hozzá Polat, vagyis könnyen elképzelhető, hogy Szalait rövid időn belül ismét egyerősebb csapatban láthatjuk majd játszani.

Nyitókép: Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP

