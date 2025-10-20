Ez az a szint, amit várnak tőle: már a télen klubot válthat a portugál–magyar egyik hőse

Szalai történetese már csak azért is szívet melengető, mert éveken keresztül kirobbanthatatlan alapembere volt a válogatottnak. Részese volt a nagy Nemzetek Ligája-menetelésnek, amikor az angolokat és a németeket is legyőzték, vele jutott ki csoportelsőként a tavalyi Európa-bajnokságra a nemzeti csapat.

A török Fenerbahcéból aztán eligazolt a német Hoffenheimbe, ahol viszont nem tudta beverekedni magát a csapatba. A freiburgi és a belgiumi kölcsönadása sem sikerült a legjobban, úgyhogy a kevés játéklehetőség miatt elveszítette biztos helyét a válogatott kezdőcsapatában (az Európa-bajnokságon már csak a svájciak ellen kezdett), de előfordult az is, hogy már a keretbe sem fért be.