Katona Mátyás Újpest Nyíregyháza

Brutális futballsérülés: hasnyálmirigy-repedése volt a magyar játékosnak, másfél hétig szondával táplálták

2025. október 17. 12:29

A Nyíregyháza labdarúgója, Katona Mátyás brutális sérülést szenvedett: hasnyálmirigy-repedése lett, ami miatt másfél hétig nem ehetett és ihatott, csak szondával táplálták. A középpályás most maga mesélt a sérüléséről és a viszontagságos időszakáról.

null

Brutális sérülésének részleteiről számolt be a klubhonlapon a Nyíregyháza Spartacus labdarúgója, Katona Mátyás. Három hete, Újpesten sérült meg a középpályás, aki egy ütközés után érzett erős fájdalmat, ami miatt le is kellett cserélni, majd a lefújás után kórházba is szállították.

sérülés
Katona Mátyás sérülése előtt az Újpest ellen lépett pályára utoljára / Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Erős hasi fájdalmaim voltak, hánytam” – emlékezett vissza a sérülés körülményeire a 25 éves játékos. – 

A kórházban végül hasnyálmirigy-repedést diagnosztizáltak az orvosok. Fokozott megfigyelés alá kerültem, gyógyszereket kaptam, és nem ehettem, illetve ihattam semmit, szondával tápláltak.

Egy héttel később egy kisebb beavatkozással leszívták a felgyülemlett folyadékot, és egy kis fémet építettek be, melyet később majd eltávolítanak. A műtét jól sikerült, és pár napja már ehetek is. Most már csak azt várom, hogy hazaengedjenek.”

Beszélni sem tudott a sérülése miatt

Katonát sokan keresték a sérülése után, de olyan rossz állapotban volt, hogy beszélni sem tudott.

„Kezdetben sétálni sem tudtam egyedül, annyira gyenge voltam. Látom a lábamon, hogy sok izmot veszítettem, de szerencsére nyolc-tíz napja már óvatosan ehetek, és jön vissza az erőm. Azt egyelőre még nem tudom, mikor edzhetek, de már nagyon hiányoznak a társak, az öltöző. Remélem rövidesen találkozhatunk, és csak egy rossz emlék lesz ez a sérülés! Köszönöm a sok érdeklődést, és üzenem mindenkinek: már jobban vagyok!”

Mindeközben Szabó István vezetőedző többször is megemlítette nyilatkozataiban játékosát, de akkor még nem beszéltek arról, hogy pontosan mi is vele a baj. A Nyíregyháza szombaton az MTK Budapest vendége lesz az NB I-ben.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

