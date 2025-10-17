Brutális futballsérülés: hasnyálmirigy-repedése volt a magyar játékosnak, másfél hétig szondával táplálták

Egy héttel később egy kisebb beavatkozással leszívták a felgyülemlett folyadékot, és egy kis fémet építettek be, melyet később majd eltávolítanak. A műtét jól sikerült, és pár napja már ehetek is. Most már csak azt várom, hogy hazaengedjenek.”

Beszélni sem tudott a sérülése miatt

Katonát sokan keresték a sérülése után, de olyan rossz állapotban volt, hogy beszélni sem tudott.

„Kezdetben sétálni sem tudtam egyedül, annyira gyenge voltam. Látom a lábamon, hogy sok izmot veszítettem, de szerencsére nyolc-tíz napja már óvatosan ehetek, és jön vissza az erőm. Azt egyelőre még nem tudom, mikor edzhetek, de már nagyon hiányoznak a társak, az öltöző. Remélem rövidesen találkozhatunk, és csak egy rossz emlék lesz ez a sérülés! Köszönöm a sok érdeklődést, és üzenem mindenkinek: már jobban vagyok!”

Mindeközben Szabó István vezetőedző többször is megemlítette nyilatkozataiban játékosát, de akkor még nem beszéltek arról, hogy pontosan mi is vele a baj. A Nyíregyháza szombaton az MTK Budapest vendége lesz az NB I-ben.