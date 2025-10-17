„Hazazavartam volna Budapestre” – mindenkit meglepett a magyar, nem ezt várták tőle Romániában

A több magyar játékost is soraiban tudó FK Csíkszereda labdarúgócsapata csütörtökön 2–2-es döntetlent ért el hazai pályán a CFR Cluj ellen a román bajnokság ötödik fordulójából bepótolt mérkőzésen, melynek hőse a székelyföldiek részéről az első félidőben gólpasszt adó, majd a 99. percben panenkás (!) tizenegyessel egyenlítő Pászka Lóránd volt.

Pászka Lóránd gólt és gólpasszt jegyzett a CFR ellen / Fotó: Facebook / FK Csíkszereda

A mai Románia területén fekvő Kézdivásárhelyen született futballista a találkozó után nyilatkozott is a Prima Sport nevű televíziós csatornának, de

nem románul, hanem angol nyelven, amit a helyi sajtó nem vett jó néven.

A román média nemcsak Pászka mostani interjúja kapcsán fejezte ki a nemtetszését, hanem azt is szóvá teszik a volt FTC-játékosnak, hogy az Instagram-oldalán csak magyarul és angolul írja a posztjait.