„Hazazavartam volna Budapestre” – mindenkit meglepett a magyar, nem ezt várták tőle Romániában

„Már átérzem a székelyek kirekesztettségét” – a pályán bizonyít a Csíkszereda magyarja
Pedig a románok leköpték és sörrel is leöntötték, szó szerint gyűlölik a magyarokat.
A Csíkszereda csütörtökön 2–2-es döntetlenre végzett a CFR Clujzsal a román ligában. A helyi sajtó a mérkőzés után azon csámcsogott, hogy a 99. percben panenkás büntetővel egyenlítő Pászka Lóránd nem románul, hanem angolul nyilatkozott.
A több magyar játékost is soraiban tudó FK Csíkszereda labdarúgócsapata csütörtökön 2–2-es döntetlent ért el hazai pályán a CFR Cluj ellen a román bajnokság ötödik fordulójából bepótolt mérkőzésen, melynek hőse a székelyföldiek részéről az első félidőben gólpasszt adó, majd a 99. percben panenkás (!) tizenegyessel egyenlítő Pászka Lóránd volt.
A mai Románia területén fekvő Kézdivásárhelyen született futballista a találkozó után nyilatkozott is a Prima Sport nevű televíziós csatornának, de
nem románul, hanem angol nyelven, amit a helyi sajtó nem vett jó néven.
A román média nemcsak Pászka mostani interjúja kapcsán fejezte ki a nemtetszését, hanem azt is szóvá teszik a volt FTC-játékosnak, hogy az Instagram-oldalán csak magyarul és angolul írja a posztjait.
A románok ettől függetlenül természetesen lefordították Pászka értékelését.
„Jó érzés a gól, de a legfontosabb, hogy pontot szereztünk hazai pályán. Számunkra ez egy nagyszerű eredmény, de a gólom előtt szabályos volt az a gól is, amit érvénytelenítettek. Ez van. Ma ünneplünk, de holnaptól a következő meccsre kell koncentrálnunk. Sok új játékos érkezett, időre van szükségünk, hogy összeszokjunk. Nem egyszerű, de lépésről lépésre egyre jobbak leszünk” – idézte a Magyar Nemzet a 29 éves balhátvédet, akinek a csapata most már hat meccs óta veretlen a román bajnokságban (egy győzelem és öt döntetlen a mérlege ebben az időszakban), de még mindig csak az utolsó előtti a táblázaton.
Pászka a panenkás tizenegyeséről így nyilatkozott: „Előre eldöntöttem, hogy megpróbálom, mert tudtam, hogy a kapus elvetődik valamelyik irányba.”
A büntető elvégzési módjáról Ilyés Róbertet, a Csíkszereda vezetőedzőjét is megkérdezték.
Ha kihagyta volna, felteszem az első vonatra, és visszaküldöm Budapestre
– üzente a tréner Pászkának.
A székelyföldi gárda hétfőn (október 20.) az őt egy ponttal megelőző Hermannstadt elleni idegenbeli meccsel folytatja a bajnokságot.
