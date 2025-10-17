Ft
Pászka Lóránd CFR Cluj Románia FK Csíkszereda

„Hazazavartam volna Budapestre” – mindenkit meglepett a magyar, nem ezt várták tőle Romániában

2025. október 17. 17:22

A Csíkszereda csütörtökön 2–2-es döntetlenre végzett a CFR Clujzsal a román ligában. A helyi sajtó a mérkőzés után azon csámcsogott, hogy a 99. percben panenkás büntetővel egyenlítő Pászka Lóránd nem románul, hanem angolul nyilatkozott.

2025. október 17. 17:22
null

A több magyar játékost is soraiban tudó FK Csíkszereda labdarúgócsapata csütörtökön 2–2-es döntetlent ért el hazai pályán a CFR Cluj ellen a román bajnokság ötödik fordulójából bepótolt mérkőzésen, melynek hőse a székelyföldiek részéről az első félidőben gólpasszt adó, majd a 99. percben panenkás (!) tizenegyessel egyenlítő Pászka Lóránd volt.

Pászka Lóránd, FK Csíkszereda, CFR Cluj, Románia, román bajnokság
Pászka Lóránd gólt és gólpasszt jegyzett a CFR ellen / Fotó: Facebook / FK Csíkszereda

A mai Románia területén fekvő Kézdivásárhelyen született futballista a találkozó után nyilatkozott is a Prima Sport nevű televíziós csatornának, de 

nem románul, hanem angol nyelven, amit a helyi sajtó nem vett jó néven.

A román média nemcsak Pászka mostani interjúja kapcsán fejezte ki a nemtetszését, hanem azt is szóvá teszik a volt FTC-játékosnak, hogy az Instagram-oldalán csak magyarul és angolul írja a posztjait.

Pászka Lóránd nyilatkozata angol nyelven

 

A románok ettől függetlenül természetesen lefordították Pászka értékelését.

„Jó érzés a gól, de a legfontosabb, hogy pontot szereztünk hazai pályán. Számunkra ez egy nagyszerű eredmény, de a gólom előtt szabályos volt az a gól is, amit érvénytelenítettek. Ez van. Ma ünneplünk, de holnaptól a következő meccsre kell koncentrálnunk. Sok új játékos érkezett, időre van szükségünk, hogy összeszokjunk. Nem egyszerű, de lépésről lépésre egyre jobbak leszünk” – idézte a Magyar Nemzet a 29 éves balhátvédet, akinek a csapata most már hat meccs óta veretlen a román bajnokságban (egy győzelem és öt döntetlen a mérlege ebben az időszakban), de még mindig csak az utolsó előtti a táblázaton.

Pászka a panenkás tizenegyeséről így nyilatkozott: „Előre eldöntöttem, hogy megpróbálom, mert tudtam, hogy a kapus elvetődik valamelyik irányba.”

A mérkőzés összefoglalója (Pászka panenkás tizenegyese 9:52-től)

 

A büntető elvégzési módjáról Ilyés Róbertet, a Csíkszereda vezetőedzőjét is megkérdezték. 

Ha kihagyta volna, felteszem az első vonatra, és visszaküldöm Budapestre

– üzente a tréner Pászkának.

 

A székelyföldi gárda hétfőn (október 20.) az őt egy ponttal megelőző Hermannstadt elleni idegenbeli meccsel folytatja a bajnokságot.

Nyitókép: Facebook / FK Csíkszereda

 

