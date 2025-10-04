Szenvedés Felcsúton: se gól, se igazi játék

Füttyszó és tüntetés Újpesten: az edző a fél csapatot lecserélte, a szurkolók megint elbeszélgettek a játékosokkal
A lilák ezúttal elkerülték a vereséget, de a Nyíregyháza így is elvitt egy pontot a Szusza Ferenc Stadionból.
A mély gödörben lévő Puskás Akadémia és az Újpest egymás ellen is bizonyította, miért nem tudnak nyerni augusztus óta bajnoki meccset. Alig történt valami a PAFC–Újpesten.
Az egész NB I-es mezőny három legnagyobb költségvetésű klubjából kettő találkozott egymással a 9. fordulóban Felcsúton, vagyis papíron a Puskás Akadémia és az Újpest összecsapása komoly rangadónak ígérkezett. Ehhez képest két harmatgyenge formában lévő gárda csapott össze: mindketten még augusztusban nyertek utoljára, így a közelében sincsenek a tabellán a dobogónak. Alacsonyabb költségvetéssel, viszont a jelek szerint jóval magasabb színvonalú szakmai munkával dolgoznak az előttük álló csapatok, mint a PAFC–Újpest résztvevői.
„Jó” hírükre pedig az egymás elleni meccsükön sem cáfoltak rá a csapatok: rendkívül gyenge színvonalú mérkőzésén gól nélküli döntetlen született, így csalódottan térhettek haza a – nagyrészt újpesti – szurkolók, hiszen mindkét klub háza táján dobogóról álmodoztak még a szezon rajtja előtt.
Mindez persze még könnyen elérhető, hiszen a bajnokság harmada sem ment le, de mindkét csapat részéről komoly formajavulásra lesz szükség.
