Szenvedés Felcsúton: se gól, se igazi játék

Az egész NB I-es mezőny három legnagyobb költségvetésű klubjából kettő találkozott egymással a 9. fordulóban Felcsúton, vagyis papíron a Puskás Akadémia és az Újpest összecsapása komoly rangadónak ígérkezett. Ehhez képest két harmatgyenge formában lévő gárda csapott össze: mindketten még augusztusban nyertek utoljára, így a közelében sincsenek a tabellán a dobogónak. Alacsonyabb költségvetéssel, viszont a jelek szerint jóval magasabb színvonalú szakmai munkával dolgoznak az előttük álló csapatok, mint a PAFC–Újpest résztvevői.

PAFC–Újpest: nem született gól a rangadón. Fotó: Puskás Akadémia