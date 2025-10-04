Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Puskás Akadémia Újpest NB I

Szenvedés Felcsúton: se gól, se igazi játék

2025. október 04. 20:43

A mély gödörben lévő Puskás Akadémia és az Újpest egymás ellen is bizonyította, miért nem tudnak nyerni augusztus óta bajnoki meccset. Alig történt valami a PAFC–Újpesten.

2025. október 04. 20:43
null

Az egész NB I-es mezőny három legnagyobb költségvetésű klubjából kettő találkozott egymással a 9. fordulóban Felcsúton, vagyis papíron a Puskás Akadémia és az Újpest összecsapása komoly rangadónak ígérkezett. Ehhez képest két harmatgyenge formában lévő gárda csapott össze: mindketten még augusztusban nyertek utoljára, így a közelében sincsenek a tabellán a dobogónak. Alacsonyabb költségvetéssel, viszont a jelek szerint jóval magasabb színvonalú szakmai munkával dolgoznak az előttük álló csapatok, mint a PAFC–Újpest résztvevői.

PAFC–Újpest
PAFC–Újpest: nem született gól a rangadón. Fotó: Puskás Akadémia

Ezt is ajánljuk a témában

PAFC–Újpest: gyenge színvonal gól nélkül

„Jó” hírükre pedig az egymás elleni meccsükön sem cáfoltak rá a csapatok: rendkívül gyenge színvonalú mérkőzésén gól nélküli döntetlen született, így csalódottan térhettek haza a – nagyrészt újpesti – szurkolók, hiszen mindkét klub háza táján dobogóról álmodoztak még a szezon rajtja előtt.

Mindez persze még könnyen elérhető, hiszen a bajnokság harmada sem ment le, de mindkét csapat részéről komoly formajavulásra lesz szükség.

Nyitókép: Puskás Akadémia

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
uszoda
2025. október 04. 21:00
Egyik csapat nem mert golt loni a másiknak, a masilk meg akart de nem tudott. PAF = PuskAkadFelcsut
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!