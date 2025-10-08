Szürreális jelenetek a magyar bajnokin – ismét bebizonyosodott, miért van szükség a VAR-ra (VIDEÓ)

Múlt vasárnap Dorog–Gyirmót FC Győr rangadót rendeztek a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában. A mérkőzést a vendégcsapat nyerte meg 3–1-re – így tíz forduló után is hibátlanul vezeti a tabellát –, de a dorogiak szerint a találkozó másképp is alakulhatott volna, ha az első félidőben, még 0–2-es állásnál megkapnak egy szerintük egyértelmű tizenegyest.

„Ezért semmi sem járt…”

– osztotta meg a Dorog a Facebook-oldalán a vitatott jelenetet, mely során egy szögleténél az egyik játékosa, Alarishi Zoltán a földre került védője szorításában. A dorogiak úgy vélik, Papp Ádám játékvezetőtől az lett volna a jó ítélet, ha lerántásért tizenegyest ítél a javukra.