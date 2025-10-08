Szürreális jelenetek a magyar bajnokin – ismét bebizonyosodott, miért van szükség a VAR-ra (VIDEÓ)

FTC–Paks: áll a bál a rangadó után, a felvételek szerint szabálytalan volt Windecker egyenlítő gólja (VIDEÓ)
„Nyilván nem ettől lesz gól, vagy nem gól, de ha már a szabályokról beszélünk, akkor legyünk szabályosak.”
Szürreális jelenetek a magyar harmadosztályban: Dorogon nem értik, Alarishi Zoltán lerántásáért miért nem kaptak tizenegyest a Gyirmót ellen.
Múlt vasárnap Dorog–Gyirmót FC Győr rangadót rendeztek a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában. A mérkőzést a vendégcsapat nyerte meg 3–1-re – így tíz forduló után is hibátlanul vezeti a tabellát –, de a dorogiak szerint a találkozó másképp is alakulhatott volna, ha az első félidőben, még 0–2-es állásnál megkapnak egy szerintük egyértelmű tizenegyest.
„Ezért semmi sem járt…”
– osztotta meg a Dorog a Facebook-oldalán a vitatott jelenetet, mely során egy szögleténél az egyik játékosa, Alarishi Zoltán a földre került védője szorításában. A dorogiak úgy vélik, Papp Ádám játékvezetőtől az lett volna a jó ítélet, ha lerántásért tizenegyest ítél a javukra.
„Vannak az egyenlőek – és vannak a még egyenlőbbek. Miért van szükség arra, hogy így tolják ezt a csapatot? Talán az eddigi jó szereplésük is ennek köszönhető?” – kommentelte a videó alá értetlenkedve egy dorogi szurkoló.
Mint ismert, az NB III-ban nincs VAR-rendszer – mint ahogy az NB II-ben sincs –, így a játékvezetőnek nem volt lehetősége visszanézni a véleményes szituációt.
A Dorog a következő fordulóban a Tatabányához látogat, míg a Gyirmót az ETO Akadémia ellen próbálja majd megőrizni a százszázalékos mérlegét.
Nyitókép: Facebook / Dorogi Futball Kft.
A mérkőzés teljes felvétele (a tizenegyesgyanús szituáció 33:15-től)