Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdarúgó NB III Gyirmót FC Győr Dorogi FC VAR tizenegyes játékvezetés

Szürreális jelenetek a magyar bajnokin – ismét bebizonyosodott, miért van szükség a VAR-ra (VIDEÓ)

2025. október 08. 19:36

Szürreális jelenetek a magyar harmadosztályban: Dorogon nem értik, Alarishi Zoltán lerántásáért miért nem kaptak tizenegyest a Gyirmót ellen.

2025. október 08. 19:36
null

Múlt vasárnap Dorog–Gyirmót FC Győr rangadót rendeztek a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában. A mérkőzést a vendégcsapat nyerte meg 3–1-re – így tíz forduló után is hibátlanul vezeti a tabellát –, de a dorogiak szerint a találkozó másképp is alakulhatott volna, ha az első félidőben, még 0–2-es állásnál megkapnak egy szerintük egyértelmű tizenegyest.

„Ezért semmi sem járt…”

– osztotta meg a Dorog a Facebook-oldalán a vitatott jelenetet, mely során egy szögleténél az egyik játékosa, Alarishi Zoltán a földre került védője szorításában. A dorogiak úgy vélik, Papp Ádám játékvezetőtől az lett volna a jó ítélet, ha lerántásért tizenegyest ítél a javukra.

 

„Vannak az egyenlőek – és vannak a még egyenlőbbek. Miért van szükség arra, hogy így tolják ezt a csapatot? Talán az eddigi jó szereplésük is ennek köszönhető?” – kommentelte a videó alá értetlenkedve egy dorogi szurkoló.

Mint ismert, az NB III-ban nincs VAR-rendszer – mint ahogy az NB II-ben sincs –, így a játékvezetőnek nem volt lehetősége visszanézni a véleményes szituációt.

A Dorog a következő fordulóban a Tatabányához látogat, míg a Gyirmót az ETO Akadémia ellen próbálja majd megőrizni a százszázalékos mérlegét.

Nyitókép: Facebook / Dorogi Futball Kft.

A mérkőzés teljes felvétele (a tizenegyesgyanús szituáció 33:15-től)

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!