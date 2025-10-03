Hatezer méter fölött kezdődtek a bajok – friss hírek érkeztek a Himalájából a kórházba kerülő magyar hegymászóról

Klein Dávid arról számolt be, hogy Nagy Márton csütörtök hajnalban kezdődő panaszai miatt műholdas telefonon konzultált orvosokkal, majd gyógyszeres kezelést nyújtott az alpinistának. Ezt követően a csütörtök reggeli órákban kezdeményezte a helikopteres mentést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter ekkor még nem tudott felszállni.

Pénteken viszont már igen, a legfrissebb hírek szerint Nagy Mártont már a pokharai kórházban vizsgálják.

A tájékoztatás szerint Klein Dávid elkísérte alpinista társát a nepáli városba, és Nagy állapotának javulása esetén egy-két napon belül együtt térnek majd vissza az alaptáborba. A csütörtöki bejegyzés szerint amennyiben Nagy Márton képtelen lenne folytatni az expedíciót, Klein Dávid egyedül kísérli majd meg elérni oxigénpalack használata nélkül a himalájai hegységrendszerhez tartozó Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.