Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Klein Dávid hegymászás mentőhelikopter Himalája Dhaulagiri Nagy Márton

Hatezer méter fölött kezdődtek a bajok – friss hírek érkeztek a Himalájából a kórházba kerülő magyar hegymászóról

2025. október 03. 12:39

Nagy Márton hegymászó, a Magyar Dhaulagiri Expedíció tagja csütörtökre virradóan rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt, ezért társa, Klein Dávid kezdeményezte a helikopteres kiemelését, ami pénteken meg is történt.

2025. október 03. 12:39
null

Klein Dávid arról számolt be, hogy Nagy Márton csütörtök hajnalban kezdődő panaszai miatt műholdas telefonon konzultált orvosokkal, majd gyógyszeres kezelést nyújtott az alpinistának. Ezt követően a csütörtök reggeli órákban kezdeményezte a helikopteres mentést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter ekkor még nem tudott felszállni. 

Pénteken viszont már igen, a legfrissebb hírek szerint Nagy Mártont már a pokharai kórházban vizsgálják.

A tájékoztatás szerint Klein Dávid elkísérte alpinista társát a nepáli városba, és Nagy állapotának javulása esetén egy-két napon belül együtt térnek majd vissza az alaptáborba. A csütörtöki bejegyzés szerint amennyiben Nagy Márton képtelen lenne folytatni az expedíciót, Klein Dávid egyedül kísérli majd meg elérni oxigénpalack használata nélkül a himalájai hegységrendszerhez tartozó Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.

 

A két hegymászó szeptember 16-án érte el a Dhaulagiri hegycsúcs 4750 méter magasan fekvő alaptáborát. Céljuk az volt, hogy magashegyi teherhordók segítsége és oxigénpalack használata nélkül érjék el a hegy csúcsát. Az elmúlt hetekben két sikeres akklimatizációs kört hajtottak végre a hegyen, egy éjszakát töltöttek el nagyjából 5700, hármat körülbelül 6000, további egyet pedig 6400 méteres magasságon.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Klein Dávid

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
haxima
2025. október 03. 13:20
Klein nem hegymászó, hanem hegynéző. Bár most, h egyedül van a sátorban egy laptoppal lehet h eljut végre a csúcsra
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 03. 12:58 Szerkesztve
Klein Dávid egyedül kísérli majd meg elérni oxigénpalack használata nélkül a himalájai hegységrendszerhez tartozó Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát." Na megint lesz kitől elbúcsúzni,semmiből sem tanulnak.Viszont hamarabb megfőzi a kaját.Ebben a magasságban már kb 60-80 fokon felforr a víz.
Válasz erre
2
0
auditorium
2025. október 03. 12:50
Veszélyes hegymászás helyett nem lehetne valami mást kitalálni ? Mi szükség van a Himaláján meghalni, amikor már hősként nem emleget az utókor senkit.
Válasz erre
5
0
DINO54
2025. október 03. 12:49
A bajok úgy 160-180 cm magasságban kezdődtek. Még itthon!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!