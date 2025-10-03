Hatezer méter fölött kezdődtek a bajok – friss hírek érkeztek a Himalájából a kórházba kerülő magyar hegymászóról

Rossz hírek érkeztek: mentőhelikopter indul a csúcstámadásra készülő magyar hegymászóért
Rendkívül súlyos a helyzet a Himaláján.
Nagy Márton hegymászó, a Magyar Dhaulagiri Expedíció tagja csütörtökre virradóan rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt, ezért társa, Klein Dávid kezdeményezte a helikopteres kiemelését, ami pénteken meg is történt.
Klein Dávid arról számolt be, hogy Nagy Márton csütörtök hajnalban kezdődő panaszai miatt műholdas telefonon konzultált orvosokkal, majd gyógyszeres kezelést nyújtott az alpinistának. Ezt követően a csütörtök reggeli órákban kezdeményezte a helikopteres mentést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter ekkor még nem tudott felszállni.
Pénteken viszont már igen, a legfrissebb hírek szerint Nagy Mártont már a pokharai kórházban vizsgálják.
A tájékoztatás szerint Klein Dávid elkísérte alpinista társát a nepáli városba, és Nagy állapotának javulása esetén egy-két napon belül együtt térnek majd vissza az alaptáborba. A csütörtöki bejegyzés szerint amennyiben Nagy Márton képtelen lenne folytatni az expedíciót, Klein Dávid egyedül kísérli majd meg elérni oxigénpalack használata nélkül a himalájai hegységrendszerhez tartozó Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.
A két hegymászó szeptember 16-án érte el a Dhaulagiri hegycsúcs 4750 méter magasan fekvő alaptáborát. Céljuk az volt, hogy magashegyi teherhordók segítsége és oxigénpalack használata nélkül érjék el a hegy csúcsát. Az elmúlt hetekben két sikeres akklimatizációs kört hajtottak végre a hegyen, egy éjszakát töltöttek el nagyjából 5700, hármat körülbelül 6000, további egyet pedig 6400 méteres magasságon.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Facebook / Klein Dávid