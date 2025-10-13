Ft
magyar válogatott sajtótájákoztató Magyarország repülő vb-selejtező Portugália portugál válogatott

Portugália–Magyarország: bosszantó helyzet – borult a magyar válogatott programja

2025. október 13. 19:56

Csúszik Marco Rossiék sajtótájékoztatója Portugáliában. A magyar válogatott gépe késve indult el.

2025. október 13. 19:56
null

A Magyar Nemzet írta meg, hogy a magyar válogatott csak egy órával később tudott elindulni Budapestről Lisszabonba, ahol kedden labdarúgó világbajnoki selejtezőt játszik a portugál együttessel.

A magyar válogatott reggel még edzett egyet Telkiben
A magyar válogatott reggel még edzett egyet Telkiben (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

Marco Rossi csapata hétfő reggel még Telkiben edzett, és ezt követően indult a reptérre. A gép azonban csak egy órával később indult el, ez pedig borította a mai programot. A Mandiner helyszíni munkatársával közölték, hogy az eredetileg helyi idő szerint 18 órára tervezett sajtótájékoztató legalább egy órás késéssel kezdődik, és addig a stadionba sem lehet belépni.

A portugálok már megtartották a sajtótájékoztatójukat, erről mi is beszámoltunk.

Nehéz meccs vár a magyar válogatottra

Amennyiben a portugálok legyőzik nemzeti együttesünket, Örményország pedig nem nyer Írországban, úgy matematikailag is biztossá válik Cristiano Ronaldóék csoportelsősége, és a világbajnoki kvótájuk.

A csoport állása féltávnál

  1. Portugália: 9 pont
  2. Magyarország: 4 pont
  3. Örményország: 3 pont
  4. Írország: 1 pont


Labdarúgó világbajnoki selejtezők, Európa
F-csoport, 4. forduló, keddi játéknap
20.45: Portugália–Magyarország, Lisszabon (Tv: M4 Sport)
20.45: Írország–Örményország, Dublin 

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

akkkkorki
2025. október 13. 21:15
Lázár! 🙃
yalaelnok
2025. október 13. 20:32
ebből az következik, hogy hülyén szervezték a kiutazást 1 órás késés pedig jelentéktelen, ennyi tartalékidőnek kellett volna lenni a programban irgum-burgum!
zakar zoltán béla
2025. október 13. 20:11
??????????????????????????
