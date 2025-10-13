Portugália–Magyarország: bosszantó helyzet – borult a magyar válogatott programja

A Magyar Nemzet írta meg, hogy a magyar válogatott csak egy órával később tudott elindulni Budapestről Lisszabonba, ahol kedden labdarúgó világbajnoki selejtezőt játszik a portugál együttessel.

A magyar válogatott reggel még edzett egyet Telkiben (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

Marco Rossi csapata hétfő reggel még Telkiben edzett, és ezt követően indult a reptérre. A gép azonban csak egy órával később indult el, ez pedig borította a mai programot. A Mandiner helyszíni munkatársával közölték, hogy az eredetileg helyi idő szerint 18 órára tervezett sajtótájékoztató legalább egy órás késéssel kezdődik, és addig a stadionba sem lehet belépni.

A portugálok már megtartották a sajtótájékoztatójukat, erről mi is beszámoltunk.