Portugália–Magyarország: bosszantó helyzet – borult a magyar válogatott programja

„Ebben Európa egyik legjobbjai a magyarok” – a portugál kapitány Szoboszlaira is készül
Vitinha szerint ellenünk nehezebb játszani, mint az írek ellen.
Csúszik Marco Rossiék sajtótájékoztatója Portugáliában. A magyar válogatott gépe késve indult el.
A Magyar Nemzet írta meg, hogy a magyar válogatott csak egy órával később tudott elindulni Budapestről Lisszabonba, ahol kedden labdarúgó világbajnoki selejtezőt játszik a portugál együttessel.
Marco Rossi csapata hétfő reggel még Telkiben edzett, és ezt követően indult a reptérre. A gép azonban csak egy órával később indult el, ez pedig borította a mai programot. A Mandiner helyszíni munkatársával közölték, hogy az eredetileg helyi idő szerint 18 órára tervezett sajtótájékoztató legalább egy órás késéssel kezdődik, és addig a stadionba sem lehet belépni.
A portugálok már megtartották a sajtótájékoztatójukat, erről mi is beszámoltunk.
Amennyiben a portugálok legyőzik nemzeti együttesünket, Örményország pedig nem nyer Írországban, úgy matematikailag is biztossá válik Cristiano Ronaldóék csoportelsősége, és a világbajnoki kvótájuk.
A csoport állása féltávnál
Labdarúgó világbajnoki selejtezők, Európa
F-csoport, 4. forduló, keddi játéknap
20.45: Portugália–Magyarország, Lisszabon (Tv: M4 Sport)
20.45: Írország–Örményország, Dublin
