„Ha többnek képzeled magad a Fradinál…” – Kubatov egy románból soha nem csinálna magyart

Ahogy azt már megszokhattuk tőle, a Ferencvárosi Torna Club elnöke kendőzetlen őszinteséggel válaszolt a kérdésekre a szurkolói ankéton. Kubatov Gábor többek között beszélt a választásokról, Dibusz Dénesről, az MLSZ-ről és több játékos jövőjéről is.
Szurkolói ankétot tartott a Groupama Arénában az FTC, Kubatov Gábor elnök és Orosz Pál vezérigazgató részvételével, mely során őszintén válaszoltak a szurkolók kérdéseire. A ferencvárosi szimpatizánsok többek közt arra is kíváncsiak voltak, hogy a jövő évi országgyűlési választások eredményétől függetlenül tovább lehet-e működtetni jelenlegi formájában a klubot – számolt be róla az ulloi129.hu.
A portál így tudósított:
2026-ben nem lesz változás”
– szögezte le gyorsan Kubatov. – „Érdemes végig nézni a történelmünket, visszamenve az időben. A rendszerváltás után is látszik, hogy mikor voltak a nehéz idők, csőd, kizárás, NBII... Könyvelésről, adózásról, biztosításról nem nagyon lehetett beszélni, csak bonbonos dobozokról. Az egész sportnak is egy nagy tragédia lenne, én mindent megteszek azért, hogy ne legyen ilyen. Látjuk, hogy milyen volt és milyen most az infrastruktúra, nem politikusként se kívánnám vissza azt az időszakot.”
Szóba került Dibusz Dénes pótlása is, aki korábban már a Mandinernek is beszélt a visszavonulásáról.
„Olyan vonalkapus, mint Dénes, nincs más, potyájára nem emlékszünk, nagyon sokat tett a sikereinkért” – idézi a portál az elnököt. – „Ha baj lenne, itt van Gróf, Vargát felneveltük, most kölcsönadtuk Debrecenbe, ott védenie kell. A fiatalok között ott van Radnóti, ő a következő a sorban. Már beszélgettünk arról, hogy esetleg egy kupameccsen be kéne tenni. Felkészültünk Dénes pótlására.”
Mohammed Abu Fani és Naby Keita jövőjére is kitért: előbbi a nyáron elvágyódott, mégis maradt, utóbbinak pedig a naptári év végén jár le a kölcsönszerződése.
„Abu Fani egy kiváló játékos, sokáig a hátán vitte a csapatot, ezzel tisztában is van, ez a probléma. Ha többnek képzeled magad a csapatnál, akkor az problémát okoz, főleg Robbie Keane-nél, aki megmondta neki, hogy ha így tesz, akkor a csapatba se kerül be, utána csönd volt, majd elkezdett dolgozni, és most újra ott van a csapatban. A piac is beárazta, egy ajánlat nem érkezett érte. Most tanulja ezeket a leckéket és végül lehet, hogy nem is megy el.
Keita szerződésében van egy nagyon kedvező kivásárlási ár, de egy nagyon kedvezőtlen fizetés is. Ekkorát soha senki nem kapott, kérdés, hogy innen tudunk-e valamit még alakítani.
Nabynak megtetszett a légkör, de hasonlóval egyszer már megégtünk, amikor Moniz azt mondta Tuyp kapcsán, hogy egy ’goalmachine’, igazoljuk le, megtettük, nagy fizetéssel. Aztán Böde ott ült, és mondta, hogy én rúgom a gólokat, ő meg kapja a nagy pénzt, akkor hogy is van ez? Megkezdődtek a tárgyalások. Emberként fantasztikus, óriási támasz a fiataloknak is, nagyon sokat segít, tanítja Tóth Alit.”
A Magyar Labdarúgó-szövetség és a szurkolók kapcsolata is szóba került: mint ismeretes, a válogatott és az NB I-es – köztük a Fradi-meccseken – folyamatosan tüntetnek az MLSZ intézkedései ellen.
„Se pro, se kontra nem teszek érte, rendezzék le a szurkolókkal, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Amit főztek, egyék meg. Volt olyan eset, hogy az MLSZ szidásáért büntettek, felségsértés...” – jelentette ki Kubatov.
Végül azt is megkérdezték az elnöktől, hogy Kristoffer Zachariassenből nem lehetne-e magyar állampolgárt csinálni.
Ő már volt norvég válogatott. De pl. egy románból nem csinálnék magyart, nem csalnék egy Bumbával.”
