„Ha többnek képzeled magad a Fradinál…” – Kubatov egy románból soha nem csinálna magyart

„Abu Fani egy kiváló játékos, sokáig a hátán vitte a csapatot, ezzel tisztában is van, ez a probléma. Ha többnek képzeled magad a csapatnál, akkor az problémát okoz, főleg Robbie Keane-nél, aki megmondta neki, hogy ha így tesz, akkor a csapatba se kerül be, utána csönd volt, majd elkezdett dolgozni, és most újra ott van a csapatban. A piac is beárazta, egy ajánlat nem érkezett érte. Most tanulja ezeket a leckéket és végül lehet, hogy nem is megy el.

Keita szerződésében van egy nagyon kedvező kivásárlási ár, de egy nagyon kedvezőtlen fizetés is. Ekkorát soha senki nem kapott, kérdés, hogy innen tudunk-e valamit még alakítani.

Nabynak megtetszett a légkör, de hasonlóval egyszer már megégtünk, amikor Moniz azt mondta Tuyp kapcsán, hogy egy ’goalmachine’, igazoljuk le, megtettük, nagy fizetéssel. Aztán Böde ott ült, és mondta, hogy én rúgom a gólokat, ő meg kapja a nagy pénzt, akkor hogy is van ez? Megkezdődtek a tárgyalások. Emberként fantasztikus, óriási támasz a fiataloknak is, nagyon sokat segít, tanítja Tóth Alit.”

A Magyar Labdarúgó-szövetség és a szurkolók kapcsolata is szóba került: mint ismeretes, a válogatott és az NB I-es – köztük a Fradi-meccseken – folyamatosan tüntetnek az MLSZ intézkedései ellen.