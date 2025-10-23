Betelt a pohár: Kubatov Gábor németül üzent az osztrákoknak

Elképesztő, ami az osztrák határnál történik! Visszafordítják a Ferencváros vonatát – Kubatov Gábor is megszólalt
Teljes döbbenet!
Kubatov hangsúlyozta, hogy a szurkolókat mondvacsinált indokokkal állították meg.
Kubatov Gábor, a Ferencváros labdarúgócsapatának elnöke közösségi oldalán reagált arra, hogy az osztrák hatóságok megállították és nem engedték be Ausztriába a Salzburgba tartó Fradi-szurkolók különvonatát.
Kubatov Gábor hangsúlyozta, hogy a szurkolókat „mondvacsinált indokokkal” állították meg, és ezt a döntést az osztrák elnyomás időszakával hozta összefüggésbe.
Az elnök német nyelven fogalmazta meg a véleményét, így közvetlenül az osztrák és német közönséghez is szólt.
Illegális bevándorlók mehetnek bármennyien, de szurkolók, akik a csapatukat akarják biztatni, nem. Ez ma Ausztria…”
– fogalmazott a Ferencváros elnöke.
Kubatov posztjában kiemelte, hogy míg illegális bevándorlók szabadon átléphetnek a határon, addig a Ferencváros szurkolói ilyen lehetőséget nem kapnak, ami szerinte igazságtalan és elfogadhatatlan.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI
