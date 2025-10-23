Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kubatov Gábor fradi Ferencváros Ausztria

Betelt a pohár: Kubatov Gábor németül üzent az osztrákoknak

2025. október 23. 16:55

Kubatov hangsúlyozta, hogy a szurkolókat mondvacsinált indokokkal állították meg.

2025. október 23. 16:55
null

Kubatov Gábor, a Ferencváros labdarúgócsapatának elnöke közösségi oldalán reagált arra, hogy az osztrák hatóságok megállították és nem engedték be Ausztriába a Salzburgba tartó Fradi-szurkolók különvonatát. 

Kubatov Gábor hangsúlyozta, hogy a szurkolókat „mondvacsinált indokokkal” állították meg, és ezt a döntést az osztrák elnyomás időszakával hozta összefüggésbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elnök német nyelven fogalmazta meg a véleményét, így közvetlenül az osztrák és német közönséghez is szólt. 

Illegális bevándorlók mehetnek bármennyien, de szurkolók, akik a csapatukat akarják biztatni, nem. Ez ma Ausztria…”

– fogalmazott a Ferencváros elnöke.

Kubatov posztjában kiemelte, hogy míg illegális bevándorlók szabadon átléphetnek a határon, addig a Ferencváros szurkolói ilyen lehetőséget nem kapnak, ami szerinte igazságtalan és elfogadhatatlan.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma78
2025. október 23. 17:48
Remêlem az UEFA jutalmazza ezt a húzást?! Ja nem mert magyarokról van szó... Én a Kubatov helyében nem állnék ki ezek után. Legyen belőle targyalás indokolja meg a köcsög labanc miért is fordítatták vissza a magyar dzirkolókat szállíttató vonatot. Mit találtak ami ezt infokoltá tette? Most már elég abból, hogy velünk bármit megtehetnek itt az idő, hogy ezt ne tűrjük tovább. Egy hazai meccsre se engedjük be a vendég szurkolókat!
Válasz erre
0
0
csulak
2025. október 23. 17:31
a labanc mindig ilyen volt, veluk is hasonloan kell viselkedni a mikor erre jonnek
Válasz erre
2
0
templar62
2025. október 23. 17:20
Pitiáner nobody senkik packáznak .
Válasz erre
3
0
templar62
2025. október 23. 17:18
Jogtiprás ! Ursula sikongat e ?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!