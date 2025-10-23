Betelt a pohár: Kubatov Gábor németül üzent az osztrákoknak

Kubatov Gábor, a Ferencváros labdarúgócsapatának elnöke közösségi oldalán reagált arra, hogy az osztrák hatóságok megállították és nem engedték be Ausztriába a Salzburgba tartó Fradi-szurkolók különvonatát.

Kubatov Gábor hangsúlyozta, hogy a szurkolókat „mondvacsinált indokokkal” állították meg, és ezt a döntést az osztrák elnyomás időszakával hozta összefüggésbe.