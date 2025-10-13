Ez a magyar válogatottra is hatással lehet: a Bajnokok Ligája után az Eb-selejtezőket is megreformálná az UEFA

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a közeljövőben gyökeresen átalakíthatja az Európa-bajnoki selejtezők rendszerét – írja a Daily Mail. Aleksander Čeferin, az UEFA elnöke a portugál futballszövetség csúcstalálkozóján (Portugal Football Summit 2025) elárulta, hogy a szervezet már dolgozik egy új, izgalmasabb és szórakoztatóbb kvalifikációs formátum kidolgozásán,

amellyel a csalódott, kiábrándult szurkolók figyelmét szeretnék visszanyerni.

„Talán a selejtezők lehetnek mások” – fogalmazott Čeferin.

Nem lesz több mérkőzés, de a formátum érdekesebb lehet. Jelenleg is ezen gondolkodunk”

– tette hozzá. Az UEFA elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy magához az Európa-bajnoksághoz nem kívánnak hozzányúlni, csak a selejtezők szerkezetét vizsgálják felül. A belső elemzés során több alternatívát is megfontolnak, és könnyen lehet, hogy a Nemzetek Ligája vagy a Bajnokok Ligája mintáját követik majd.