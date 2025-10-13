Ft
Ez a magyar válogatottra is hatással lehet: a Bajnokok Ligája után az Eb-selejtezőket is megreformálná az UEFA

2025. október 13. 15:37

Gyökeres változtatások jöhetnek.

2025. október 13. 15:37
null

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a közeljövőben gyökeresen átalakíthatja az Európa-bajnoki selejtezők rendszerét – írja a Daily Mail. Aleksander Čeferin, az UEFA elnöke a portugál futballszövetség csúcstalálkozóján (Portugal Football Summit 2025) elárulta, hogy a szervezet már dolgozik egy új, izgalmasabb és szórakoztatóbb kvalifikációs formátum kidolgozásán, 

amellyel a csalódott, kiábrándult szurkolók figyelmét szeretnék visszanyerni.

„Talán a selejtezők lehetnek mások” – fogalmazott Čeferin. 

Nem lesz több mérkőzés, de a formátum érdekesebb lehet. Jelenleg is ezen gondolkodunk”

– tette hozzá. Az UEFA elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy magához az Európa-bajnoksághoz nem kívánnak hozzányúlni, csak a selejtezők szerkezetét vizsgálják felül. A belső elemzés során több alternatívát is megfontolnak, és könnyen lehet, hogy a Nemzetek Ligája vagy a Bajnokok Ligája mintáját követik majd.

A Nemzetek Ligája például feljutás–kiesés rendszerben működik, a 2024–25-ös idénytől pedig a Bajnokok Ligája is megújult, ahol a hagyományos csoportkör helyett nyolc különböző ellenfél ellen játszanak a csapatok. A mostani kezdeményezés célja, hogy 

az Európa-bajnoki selejtezők is hasonlóan dinamikus és kiszámíthatatlan formát kapjanak.

Szeptember közepén érkezett a hír, hogy a FIFA módosított a válogatott szünetek rendszerén: 2026-tól megszűnik az októberi, kéthetes szünet, helyette szeptemberben és októberben egy összevont, háromhetes válogatott időszak lesz, amely alatt a csapatok négy mérkőzést játszanak. Ez a megoldás több folyamatosságot biztosít a klubfutballban, és a szurkolók számára is kiegyensúlyozottabb idényt hozhat.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

