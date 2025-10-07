„Mindenki szégyellje magát!” – kemény üzenetet küldött a Ferencváros Dibusz sérülése után (VIDEÓ)

„Nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni” – megtörte a csendet a válogatottból hiányzó Dibusz
A Fradi kapusa nem lép pályára az örmények és a portugálok ellen.
A Ferencváros élesen reagált a Dibusz Dénes sérülését megkérdőjelező hangokra.
Mint ismert, Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozott az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez. Helyére Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány.
A Ferencváros kapusa a klub Instagram-oldalán közzétett videóban reagált azoknak, akik megkérdőjelezték sérülésének valódiságát.
„Mint látjátok, itt vagyok a Népligetben, most, kedd délben, október 7-én. Én is olvastam, meg küldték, nem tudom, hogy ezt honnan vették, mert nem hiszem, hogy rólam bármilyen nyaralásról is megjelent volna kép. Igazából már tegnap délelőtt óta, ugye, hogy megvolt a diagnózis, elkezdük a munkát annak érdekében, hogy minél korábban rendbe tudjon jönni ez a sérülés. Úgyhogy tegnap is meg ma is dolgoztunk ezen, mind kezelések formájában, mind a konditeremben erősítésekkel, úgyhogy remélhetőleg minél előbb rendbe jövök, de most tényleg szeretném megadni ennek az időt, és nem elkapkodni, mert nem szeretném tovább görgetni ezt a problémát magam előtt” – mondta Dibusz Dénes.
A Ferencváros egyértelmű üzenettel tette közzé a videót:
Mindenki szégyellje magát, aki egy pillanatig is kételkedett Dini sérülésében!”
Ezt is ajánljuk a témában
A Fradi kapusa nem lép pályára az örmények és a portugálok ellen.
Nyitókép: fradi.hu