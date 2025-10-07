„Mindenki szégyellje magát!” – kemény üzenetet küldött a Ferencváros Dibusz sérülése után (VIDEÓ)

Mint ismert, Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozott az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez. Helyére Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány.

A Ferencváros kapusa a klub Instagram-oldalán közzétett videóban reagált azoknak, akik megkérdőjelezték sérülésének valódiságát.

„Mint látjátok, itt vagyok a Népligetben, most, kedd délben, október 7-én. Én is olvastam, meg küldték, nem tudom, hogy ezt honnan vették, mert nem hiszem, hogy rólam bármilyen nyaralásról is megjelent volna kép. Igazából már tegnap délelőtt óta, ugye, hogy megvolt a diagnózis, elkezdük a munkát annak érdekében, hogy minél korábban rendbe tudjon jönni ez a sérülés. Úgyhogy tegnap is meg ma is dolgoztunk ezen, mind kezelések formájában, mind a konditeremben erősítésekkel, úgyhogy remélhetőleg minél előbb rendbe jövök, de most tényleg szeretném megadni ennek az időt, és nem elkapkodni, mert nem szeretném tovább görgetni ezt a problémát magam előtt” – mondta Dibusz Dénes.

A Ferencváros egyértelmű üzenettel tette közzé a videót: