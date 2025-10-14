Ft
Coote Liverpool gyermekpornográfia játékvezető Premier League bűnös

Bűnösnek vallotta magát a Szoboszlaiékat lesz@rozó játékvezető

2025. október 14. 21:43

A korábbi Premier League-játékvezető beismerte, hogy bűnös gyermekpornográf anyag készítésének ügyében. David Coote decemberben áll ismét bíróság elé.

2025. október 14. 21:43
null

David Coote, a korábban a Premier League-ben is tevékenykedő játékvezető bűnösnek vallotta magát gyermekről készült szeméremsértő felvétel készítésének vádjában. A 43 éves Coote a nottinghami koronabíróságon állt bíró elé, miután a rendőrség februárban lefoglalt egy A-kategóriás videót – a legsúlyosabb besorolású gyermekpornográf anyagot. A volt játékvezető feltételes szabadlábon maradhat decemberi ítélethirdetéséig – írja a Goal.com

Coote ellen augusztusban emeltek vádat, és kezdetben tagadta bűnösségét, ám október 14-én megváltoztatta álláspontját. A tárgyaláson mindössze annyit mondott, hogy 

megerősíti a nevét és beismeri a vádat.

Nirmal Shant bíró előzetes jelentést rendelt el a büntetés meghatározása előtt, ugyanakkor figyelmeztette Cootot: a bűncselekmény súlyossága miatt komoly esély van letöltendő börtönbüntetésre.

Mint ismert, a játékvezetőt korábban a PGMOL, az angol profi bírói testület is elbocsátotta, miután nyilvánosságra került egy videó, amelyben trágár módon szidalmazta Jürgen Kloppot, a Liverpool akkori menedzserét. A szervezet közleményében hangsúlyozta: Coote magatartása súlyosan megsértette a szerződéses szabályokat, ezért munkaviszonya azonnali hatállyal megszűnt.

A bíró korábban más botrányok miatt is reflektorfénybe került: egy felvételen fehér port szippantott az Európa-bajnokság alatt, majd 2025 elején a The Sun hasábjain coming outolt, beszélve fiatalkori szégyenérzetéről és lelki küzdelmeiről. Most azonban egészen más természetű ügy miatt kell felelnie a bíróság előtt — a következő meghallgatás december 11-én vár rá.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

 

