Bűnösnek vallotta magát a Szoboszlaiékat lesz@rozó játékvezető

David Coote, a korábban a Premier League-ben is tevékenykedő játékvezető bűnösnek vallotta magát gyermekről készült szeméremsértő felvétel készítésének vádjában. A 43 éves Coote a nottinghami koronabíróságon állt bíró elé, miután a rendőrség februárban lefoglalt egy A-kategóriás videót – a legsúlyosabb besorolású gyermekpornográf anyagot. A volt játékvezető feltételes szabadlábon maradhat decemberi ítélethirdetéséig – írja a Goal.com.

Coote ellen augusztusban emeltek vádat, és kezdetben tagadta bűnösségét, ám október 14-én megváltoztatta álláspontját. A tárgyaláson mindössze annyit mondott, hogy

megerősíti a nevét és beismeri a vádat.

Nirmal Shant bíró előzetes jelentést rendelt el a büntetés meghatározása előtt, ugyanakkor figyelmeztette Cootot: a bűncselekmény súlyossága miatt komoly esély van letöltendő börtönbüntetésre.