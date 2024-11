„Kokainnak látszó tárgy” – óriási botrány lesz a Szoboszlaiékat gyűlölő bíró sztorijából, az UEFA is vizsgálódik

A brit lap értesülései szerint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) is vizsgálja az ügyet (mondjuk a szervezet működését ismerve ez még nem jelent semmit). Egyelőre nem tudni, mi lesz a most kiszivárgott videó következménye, de a fenti ügyek közül egy is elég lehet, hogy hosszú időre eltiltsák Coote-t a játékvezetéstől, ám amennyiben a legutóbbi ügyben a kábítószer-fogyasztás bebizonyosodik, szinte biztosan vége a karrierjének.