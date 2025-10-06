Hatalmas balhé: szurkolókkal verekedett össze a volt elnök és fia a VIP-páholyban (VIDEÓ)

Nem a barcelonai csapatok napja volt a vasárnapi a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A Barcelona Sevillában szenvedett megalázó, 4–1-es vereséget, míg az Espanyol otthon kapott ki 2–1-re a Betistől. Utóbbi mérkőzést a hazaiak még döntetlenre menthették volna, de Javi Puado a hosszabbítás 13. percében tizenegyest hibázott, majd ezután elszabadultak az indulatok – a VIP-páholyban!

Joan Collet a Barcelona elnökével, Josep Maria Bartomeu-val beszélget egy áprilisi meccsen / Fotó: Joan Valls / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Marca tett közzé egy videót arról, ahogy többen is hatalmas bunyóba keveredtek közvetlenül a VIP-boxok előtti folyosón – és a beszámolók szerint nem a klasszikus ultrák vettek részt a balhéban, sokkal inkább olyanok, akiktől ezt egyáltalán nem várnánk.

A verekedés résztvevői ugyanis kiöltözött szurkolók és tisztségviselők voltak.

A barcelonai bunyó