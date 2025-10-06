Ft
verekedés Barcelona bunyó

Hatalmas balhé: szurkolókkal verekedett össze a volt elnök és fia a VIP-páholyban (VIDEÓ)

2025. október 06. 14:08

Hihetetlen jelenetek zajlottak az Espanyol–Betis spanyol labdarúgó bajnoki mérkőzés végén. A barcelonai klub korábbi elnöke és fia a vendégcsapat szurkolóival keveredett nagy bunyóba. Az esetről videó is készült.

2025. október 06. 14:08
null

Nem a barcelonai csapatok napja volt a vasárnapi a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A Barcelona Sevillában szenvedett megalázó, 4–1-es vereséget, míg az Espanyol otthon kapott ki 2–1-re a Betistől. Utóbbi mérkőzést a hazaiak még döntetlenre menthették volna, de Javi Puado a hosszabbítás 13. percében tizenegyest hibázott, majd ezután elszabadultak az indulatok – a VIP-páholyban!

Barcelona
Joan Collet a Barcelona elnökével, Josep Maria Bartomeu-val beszélget egy áprilisi meccsen / Fotó: Joan Valls / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Marca tett közzé egy videót arról, ahogy többen is hatalmas bunyóba keveredtek közvetlenül a VIP-boxok előtti folyosón – és a beszámolók szerint nem a klasszikus ultrák vettek részt a balhéban, sokkal inkább olyanok, akiktől ezt egyáltalán nem várnánk. 

A verekedés résztvevői ugyanis kiöltözött szurkolók és tisztségviselők voltak.

A barcelonai bunyó

A spanyol lap által megkérdezett források szerint az Espanyol korábbi elnöke (2012 és 2016 között), Joan Collet és a fia is a helyszínen tartózkodott, amikor kirobbant a verekedés. Minden azzal kezdődött, hogy Pau López kivédte a büntetőt, amellyel a Betis megnyerte a mérkőzést. Az andalúz szurkolók ezután óriási ünneplésbe kezdtek, amit az Espanyol szimpatizánsai nem fogadtak túl jól, így apa és fia is összetűzésbe keveredett velük.

Szó szót követett, az emberek ráncigálták egymást, végül elcsattantak az első pofonok – a nagyobb bajt a biztonsági személyzet gyors közbeavatkozása akadályozta meg.

 

