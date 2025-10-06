Hatalmas balhé: szurkolókkal verekedett össze a volt elnök és fia a VIP-páholyban (VIDEÓ)

Szoboszlai megmozdulása után összezártak a bírók, rossz hírt kaptak az irániak és a magyarok
Nem a legjobb hét.
Hihetetlen jelenetek zajlottak az Espanyol–Betis spanyol labdarúgó bajnoki mérkőzés végén. A barcelonai klub korábbi elnöke és fia a vendégcsapat szurkolóival keveredett nagy bunyóba. Az esetről videó is készült.
Nem a barcelonai csapatok napja volt a vasárnapi a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A Barcelona Sevillában szenvedett megalázó, 4–1-es vereséget, míg az Espanyol otthon kapott ki 2–1-re a Betistől. Utóbbi mérkőzést a hazaiak még döntetlenre menthették volna, de Javi Puado a hosszabbítás 13. percében tizenegyest hibázott, majd ezután elszabadultak az indulatok – a VIP-páholyban!
A Marca tett közzé egy videót arról, ahogy többen is hatalmas bunyóba keveredtek közvetlenül a VIP-boxok előtti folyosón – és a beszámolók szerint nem a klasszikus ultrák vettek részt a balhéban, sokkal inkább olyanok, akiktől ezt egyáltalán nem várnánk.
A verekedés résztvevői ugyanis kiöltözött szurkolók és tisztségviselők voltak.
A spanyol lap által megkérdezett források szerint az Espanyol korábbi elnöke (2012 és 2016 között), Joan Collet és a fia is a helyszínen tartózkodott, amikor kirobbant a verekedés. Minden azzal kezdődött, hogy Pau López kivédte a büntetőt, amellyel a Betis megnyerte a mérkőzést. Az andalúz szurkolók ezután óriási ünneplésbe kezdtek, amit az Espanyol szimpatizánsai nem fogadtak túl jól, így apa és fia is összetűzésbe keveredett velük.
Szó szót követett, az emberek ráncigálták egymást, végül elcsattantak az első pofonok – a nagyobb bajt a biztonsági személyzet gyors közbeavatkozása akadályozta meg.