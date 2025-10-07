Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdarúgás Antal Botond kapusedző Kuvait Dél-Korea

„Teljesen más világ, mint Európa” – a magyar focista Kuvaitról

2025. október 07. 17:58

A Kecskemét korábbi hálóőre 32 évesen fejezte be aktív pályafutását, és kapusedzőként folytatta karrierjét. Antal Botond jelenleg Kuvaitban, a Villarreal-akadémián és az olimpiai válogatott kapusaival dolgozik.

2025. október 07. 17:58
null

Antal Botond több mint 150 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött 2023 szeptemberében, 32 évesen vonult vissza aktív játékos-pályafutásától, hogy kapusedzőként folytassa karrierjét. Pályafutása során az Újpest után a Watfordnál, majd Kecskeméten, Kaposváron, Diósgyőrben és Mezőkövesden szerepelt, végül az NB II-es Tiszakécskében zárta játékos éveit. Dél-Koreában kóstolt bele az edzői munkába, alig három hónap múlva pedig Kuvaitban, a Villarreal akadémia helyi franchise-rendszerében kapott lehetőséget, majd tavaly novemberben a kuvaiti válogatott szakmai stábjához csatlakozott, ahol az olimpiai válogatott kapusainak felkészítéséért felel.

Antal Botond a kuvaiti válogatott edzésén
Antal Botond a kuvaiti válogatott edzésén (Forrás: Antal Botond Facebook-oldala)

„A lehetőség számomra is meglepő volt… egyik napról a másikra csörgött a telefonom, és a Villarreal-akadémia tulajdonosa hívott, hogy az önéletrajzomat egy ajánlás alapján megkapta, és szeretne felvenni a technikai igazgatói posztra felvenni. Beszéltünk fél órát telefonon, két nappal később már Kuvaitban voltam” – mesélte az M1-nek Antal. Hozzátette, hogy a spanyol módszertannal ötvözött képzés nagyon érdekes és tanulságos tapasztalat volt számára.

Kuvaitban nemcsak az akadémiai munkát élvezte, hanem a helyi életstílust és kultúrát is. 

Meg kell szokni. Én alapjáraton szeretem Kuvaitot. Nagyon nyitottak az emberek, jó az idő… teljesen más világ, mint Európa”

– fogalmazott. Antal Botond a helyi válogatott, elsősorban az olimpiai U23-as csapat kapusainak felkészítéséért felel, miközben kiemelte a többhetes, komplex edzőtáborok során szerzett tapasztalatok fontosságát.

A szakember az új kihívások mellett a magyar kapusképzést is értékelte: „Magyarországon a kapusképzés mindig erős volt… a kapusok nagy része külföldön játszik vagy nemzetközi lehetőségei vannak itthon. Ez mindig egy erős poszt volt itthon, és a szakemberek jól dolgoznak.” Emellett megemlítette a fiatal tehetségeket, mint Pécsi Ármin és Hegyi Krisztián, akik itthon és külföldön egyaránt megkapták a lehetőséget a fejlődésre.

Antal Botond személyes jövőjét kapusedzőként és szakmai vezetőként képzeli el. Elmondása szerint célja, hogy folyamatosan fejlődjön és magasabb szinten dolgozzon: „Az a célom, hogy jobb szakember legyek holnap, mint amilyen ma voltam, és magasabb szinten. Az, hogy ez hol valósul meg vagy milyen ütemben, az idő eldönti.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Antal Botond Facebook-oldala

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!