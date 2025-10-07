„Nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni” – megtörte a csendet a válogatottból hiányzó Dibusz
A Kecskemét korábbi hálóőre 32 évesen fejezte be aktív pályafutását, és kapusedzőként folytatta karrierjét. Antal Botond jelenleg Kuvaitban, a Villarreal-akadémián és az olimpiai válogatott kapusaival dolgozik.
Antal Botond több mint 150 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött 2023 szeptemberében, 32 évesen vonult vissza aktív játékos-pályafutásától, hogy kapusedzőként folytassa karrierjét. Pályafutása során az Újpest után a Watfordnál, majd Kecskeméten, Kaposváron, Diósgyőrben és Mezőkövesden szerepelt, végül az NB II-es Tiszakécskében zárta játékos éveit. Dél-Koreában kóstolt bele az edzői munkába, alig három hónap múlva pedig Kuvaitban, a Villarreal akadémia helyi franchise-rendszerében kapott lehetőséget, majd tavaly novemberben a kuvaiti válogatott szakmai stábjához csatlakozott, ahol az olimpiai válogatott kapusainak felkészítéséért felel.
„A lehetőség számomra is meglepő volt… egyik napról a másikra csörgött a telefonom, és a Villarreal-akadémia tulajdonosa hívott, hogy az önéletrajzomat egy ajánlás alapján megkapta, és szeretne felvenni a technikai igazgatói posztra felvenni. Beszéltünk fél órát telefonon, két nappal később már Kuvaitban voltam” – mesélte az M1-nek Antal. Hozzátette, hogy a spanyol módszertannal ötvözött képzés nagyon érdekes és tanulságos tapasztalat volt számára.
Kuvaitban nemcsak az akadémiai munkát élvezte, hanem a helyi életstílust és kultúrát is.
Meg kell szokni. Én alapjáraton szeretem Kuvaitot. Nagyon nyitottak az emberek, jó az idő… teljesen más világ, mint Európa”
– fogalmazott. Antal Botond a helyi válogatott, elsősorban az olimpiai U23-as csapat kapusainak felkészítéséért felel, miközben kiemelte a többhetes, komplex edzőtáborok során szerzett tapasztalatok fontosságát.
A szakember az új kihívások mellett a magyar kapusképzést is értékelte: „Magyarországon a kapusképzés mindig erős volt… a kapusok nagy része külföldön játszik vagy nemzetközi lehetőségei vannak itthon. Ez mindig egy erős poszt volt itthon, és a szakemberek jól dolgoznak.” Emellett megemlítette a fiatal tehetségeket, mint Pécsi Ármin és Hegyi Krisztián, akik itthon és külföldön egyaránt megkapták a lehetőséget a fejlődésre.
Antal Botond személyes jövőjét kapusedzőként és szakmai vezetőként képzeli el. Elmondása szerint célja, hogy folyamatosan fejlődjön és magasabb szinten dolgozzon: „Az a célom, hogy jobb szakember legyek holnap, mint amilyen ma voltam, és magasabb szinten. Az, hogy ez hol valósul meg vagy milyen ütemben, az idő eldönti.”
