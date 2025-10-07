Antal Botond több mint 150 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött 2023 szeptemberében, 32 évesen vonult vissza aktív játékos-pályafutásától, hogy kapusedzőként folytassa karrierjét. Pályafutása során az Újpest után a Watfordnál, majd Kecskeméten, Kaposváron, Diósgyőrben és Mezőkövesden szerepelt, végül az NB II-es Tiszakécskében zárta játékos éveit. Dél-Koreában kóstolt bele az edzői munkába, alig három hónap múlva pedig Kuvaitban, a Villarreal akadémia helyi franchise-rendszerében kapott lehetőséget, majd tavaly novemberben a kuvaiti válogatott szakmai stábjához csatlakozott, ahol az olimpiai válogatott kapusainak felkészítéséért felel.

Antal Botond a kuvaiti válogatott edzésén (Forrás: Antal Botond Facebook-oldala)

„A lehetőség számomra is meglepő volt… egyik napról a másikra csörgött a telefonom, és a Villarreal-akadémia tulajdonosa hívott, hogy az önéletrajzomat egy ajánlás alapján megkapta, és szeretne felvenni a technikai igazgatói posztra felvenni. Beszéltünk fél órát telefonon, két nappal később már Kuvaitban voltam” – mesélte az M1-nek Antal. Hozzátette, hogy a spanyol módszertannal ötvözött képzés nagyon érdekes és tanulságos tapasztalat volt számára.

Kuvaitban nemcsak az akadémiai munkát élvezte, hanem a helyi életstílust és kultúrát is.