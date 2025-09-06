Ft
Törökország átigazolás Balogh Botond

Váratlan lépés a válogatott védőtől: az írek elleni meccs napján utazott Törökországba

2025. szeptember 06. 17:37

Marco Rossi reménykedhet, hogy Balogh Botond ősszel több játéklehetőséget kap.

2025. szeptember 06. 17:37
null

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi az elmúlt időszakban folyamatosan számított Balogh Botond játékára a nemzeti csapatban, az idei első két világbajnoki selejtezőre azonban nem kapott meghívót az olasz Parma védője, miután a szezonban még egyáltalán nem kapott játéklehetőséget a Serie A-s klubnál.

Most azonban fordulhat a kocka, Balogh éppen az írek elleni találkozó napján utazott Törökországba, hogy részt vegyen új klubja orvosi vizsgálatán – írja az NSO.

Kérője a török élvonalbeli bajnokságban (Süper Lig) újonc Kocaelispor, amely egy évre kölcsönvenné a 23 éves védőt.

A nyolcszoros válogatott labdarúgó Isztambul érintésével utazott Izmitbe, hogy a szokásos orvosi vizsgálat után aláírja egyéves kölcsönszerződését.

Balogh Botond évek óta Olaszországban szerepel, 2019 nyara óta 73 mérkőzésen játszott a Parmában. A legutóbbi idényben 29 találkozón lépett pályára a Serie A-ban, ám a tavasz óta kevesebb lehetőséget kapott a klubnál, idén pedig semennyit, ezért döntött a váltás mellett.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

