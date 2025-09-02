Ft
Manchester City Galatasaray Sallai Roland Ilkay Gündogan

Újabb világsztár Sallaiék öltözőjében, BL-győztes játékos érkezik a Galatasarayhoz

2025. szeptember 02. 20:53

A Manchester City korábbi csapatkapitánya, a Pep Guardiola vezéreként mindent megnyerő Ilkay Gündogan is Isztambulban kötött ki.

2025. szeptember 02. 20:53
null

Rálicitált ősi riválisára, a Fenerbahcéra a Galatasaray, amely igazi világsztárt igazolt a transzferablak végóráiban. 

Mint ismert, a Fener éppen a néhány nappal korábban a csapatot az Európa-ligából kiejtő Kerem Aktürkoglut szerződtette az átigazolási időszak egyik legabszurdabb üzletének keretében, ám a Galata rátromfolt a városi riválisra: az utolsó pillanatokban megszerezte a Manchester City sztárját, Ilkay Gündogant, akit már be is mutattak a drukkereknek!

A török származású, de már Gelsenkirchenben született német válogatott középpályás a City mezében gyakorlatilag mindent megnyert az elmúlt kilenc évben: 

Bajnokok Ligája-győztes lett, ötszörös Premier League-bajnok, kétszeres FA Kupa-győztes és négyszeres Ligakupa-győztes az Égszínkékekkel, amelyet csapatkapitányként vezetett a történelmi, 2022/23-as triplázós idényben.

Gündogan 34 évesen már nyilván túl van pályafutása csúcsán, de így is abszolút topjátékos, a szakértők az újabb sztárigazolás láttán meg is jegyzik, hogy a Galatasaray erősítései alapján úgy tűnik, idén nemcsak a hazai, török porondot szeretné leuralni az előző három bajnoki kiírást megnyerő címvédő, hanem nemzetközi szinten is nagyratörő tervei lehetnek. 

Az isztambuli kirakatcsapat ugyanis eddig már olyan nemzetközi klasszisokat szerződtetett hatalmas pénzekért, mint Victor Osimhen, Leroy Sané vagy a legutóbb a Monacótól elhozott Wilfried Singo. 

Utóbbi éppen a magyar válogatott Sallai Rolanddal küzdhet majd meg a kezdőcsapatba kerülésért, mert bár 24 éves magyar közönségkedvenc alapvetően a védelem közepén és jobbszélsőként vethető be, azaz nem lenne posztriválisa Wingónak, a szezonban eddig mind a négy bajnokin jobbhátvédként kapott szerepet – legutóbb, a Rizespor elleni siker során gólpasszt is jegyzett egy nagyszerű labdaszerzés után.

Ilkay Gündogan leendő csapata, a Galatasaray ellen még az „ősidőkben”, a Borussia Dortmund spílereként
Fotó: AFP/Ozan Kose

Nyitókép: AFP/Paul Ellis

