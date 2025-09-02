Újabb világsztár Sallaiék öltözőjében, BL-győztes játékos érkezik a Galatasarayhoz

A török származású, de már Gelsenkirchenben született német válogatott középpályás a City mezében gyakorlatilag mindent megnyert az elmúlt kilenc évben:

Bajnokok Ligája-győztes lett, ötszörös Premier League-bajnok, kétszeres FA Kupa-győztes és négyszeres Ligakupa-győztes az Égszínkékekkel, amelyet csapatkapitányként vezetett a történelmi, 2022/23-as triplázós idényben.

Gündogan 34 évesen már nyilván túl van pályafutása csúcsán, de így is abszolút topjátékos, a szakértők az újabb sztárigazolás láttán meg is jegyzik, hogy a Galatasaray erősítései alapján úgy tűnik, idén nemcsak a hazai, török porondot szeretné leuralni az előző három bajnoki kiírást megnyerő címvédő, hanem nemzetközi szinten is nagyratörő tervei lehetnek.

Az isztambuli kirakatcsapat ugyanis eddig már olyan nemzetközi klasszisokat szerződtetett hatalmas pénzekért, mint Victor Osimhen, Leroy Sané vagy a legutóbb a Monacótól elhozott Wilfried Singo.

Utóbbi éppen a magyar válogatott Sallai Rolanddal küzdhet majd meg a kezdőcsapatba kerülésért, mert bár 24 éves magyar közönségkedvenc alapvetően a védelem közepén és jobbszélsőként vethető be, azaz nem lenne posztriválisa Wingónak, a szezonban eddig mind a négy bajnokin jobbhátvédként kapott szerepet – legutóbb, a Rizespor elleni siker során gólpasszt is jegyzett egy nagyszerű labdaszerzés után.