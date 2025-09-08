Ezt nem teszik ki az ablakba – akkora verést kaptak a törökök, hogy bocsánatot kellett kérniük a szurkolóiktól

Már Németországban is botrányt csinált az ír–magyar meccset vezető bíró
Nevetségesnek és botrányosnak nevezték őt.
A spanyol válogatott vasárnap 6–0-s vereséget mért Törökországra világbajnoki selejtezőn. A hollandok egy góllal nyertek Litvániában, míg a németek otthon hozták a kötelezőt Észak-Írország ellen.
Sokan arra számítottak, hogy a spanyol labdarúgó-válogatottra maga a földi pokol vár majd Konyában a törökök elleni világbajnoki selejtezőn, ehhez képest az Európa-bajnoki címvédő meglepően sima, 6–0-s győzelmet aratott, úgy, hogy a későbbi végeredmény már a 62. percre kialakult. A vendégeknél Pedri duplázott, Mikel Oyarzabal három gólpasszt osztott ki, míg az Arsenalban futballozó Mikel Merino mesterhármast ért el, ezzel az elmúlt 15 évben a második középpályás lett, aki triplázott a spanyol válogatottban.
A törökök természetesen nem így képzelték el ezt az estét, egyik középhátvédjük, a szaúdi Al-Ahliban légióskodó Merih Demiral szégyenkezve nyilatkozott a kiütéses vereség után.
Spanyolországnak erős csapata van, mi azonban végezhettünk volna ennél jobb munkát is. Semmit sem tudtunk felmutatni a pályán. Nem szabálytalankodtunk, még csak sárga lapokat sem kaptunk. Nagyon fáj ez a vereség, nagyon csalódottak vagyunk. Elnézést kérünk a konyai emberektől, el akarjuk felejteni ezt a meccset
– mondta a Juventusszal a 2019–2020-as évadban olasz bajnoki címet nyerő hátvéd.
A nyáron 27.5 millió euróért a Trabzonsporból a Galatasarayhoz igazoló kapus, Ugurcan Cakir szerint arra vezethető vissza a gyenge teljesítményük, hogy az első félidő első felében kapott két gól demoralizálta őket, de úgy véli, csapattársaival együtt sokat fognak tanulni ebből a mérkőzésből.
„Nagyon bosszúsak vagyunk, a játékosaink, a szurkolóink és az eredmény miatt is – kezdte Vincenzo Montella, a törökök olasz szövetségi kapitánya. – Ha kellően intelligensek leszünk, akkor le tudjuk vonni a következtetéseket ebből a mérkőzésből. Nem így terveztük, de ez a meccs most így alakult, és óriási tanulsággal szolgál majd a számunkra. Biztos vagyok benne, hogy erősebben fogunk kijönni ebből a helyzetből.”
A spanyolok történetük második legnagyobb különbségű győzelmét könyvelték el idegenbeli vb-selejtezőn, 2017 szeptemberében Liechtensteint 8–0-ra verték meg.
Ugyancsak vasárnap a németek otthon 3–1-re nyertek Észak-Írország ellen. A selejtezőket a szlovákok elleni 2–0-s vereséggel kezdő német csapatot a szünetben, még 1–1-es állásnál kifütyülte a kölni publikum, amit természetese Julian Nagelsmann szövetségi kapitány is hallott.
„Nem zavart. A szurkolók megvették a jegyüket, és meg kell értenünk, ha ők mást szeretnének látni. Másfelől viszont azt mondom, hogy a félidei füttyszó nem segít. Ha egységesek vagyunk, akkor könnyebben mennek a dolgok, ezt még tanulniuk kell az embereknek a mi országunkban. De persze megértem, ha a szurkoló néha elégedetlen. Csütörtökön (a szlovákok elleni vereség alkalmával – a szerk.) majdnem én is fütyültem az öltözőben” – nyilatkozta Nagelsmann.
A litvánok felálltak kétgólos hátrányból a Hollandia elleni hazai mérkőzésen, de végül 3–2-es vereséget szenvedtek. A vendégeknél duplázott Memphis Depay, aki immár 52 találatnál jár a válogatottban, ezzel Robin van Persie-t (50) lehagyva most már egyedül vezeti a nemzeti együttes történetének örök góllövőlistáját.
