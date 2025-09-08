Ft
09. 08.
hétfő
labdarúgás spanyol válogatott Németország német válogatott Törökország Spanyolország vb-selejtező világbajnoki selejtező

Ezt nem teszik ki az ablakba – akkora verést kaptak a törökök, hogy bocsánatot kellett kérniük a szurkolóiktól

2025. szeptember 08. 09:10

A spanyol válogatott vasárnap 6–0-s vereséget mért Törökországra világbajnoki selejtezőn. A hollandok egy góllal nyertek Litvániában, míg a németek otthon hozták a kötelezőt Észak-Írország ellen.

2025. szeptember 08. 09:10
null

Sokan arra számítottak, hogy a spanyol labdarúgó-válogatottra maga a földi pokol vár majd Konyában a törökök elleni világbajnoki selejtezőn, ehhez képest az Európa-bajnoki címvédő meglepően sima, 6–0-s győzelmet aratott, úgy, hogy a későbbi végeredmény már a 62. percre kialakult. A vendégeknél Pedri duplázott, Mikel Oyarzabal három gólpasszt osztott ki, míg az Arsenalban futballozó Mikel Merino mesterhármast ért el, ezzel az elmúlt 15 évben a második középpályás lett, aki triplázott a spanyol válogatottban.

 

A törökök természetesen nem így képzelték el ezt az estét, egyik középhátvédjük, a szaúdi Al-Ahliban légióskodó Merih Demiral szégyenkezve nyilatkozott a kiütéses vereség után.

Spanyolországnak erős csapata van, mi azonban végezhettünk volna ennél jobb munkát is. Semmit sem tudtunk felmutatni a pályán. Nem szabálytalankodtunk, még csak sárga lapokat sem kaptunk. Nagyon fáj ez a vereség, nagyon csalódottak vagyunk. Elnézést kérünk a konyai emberektől, el akarjuk felejteni ezt a meccset

mondta a Juventusszal a 2019–2020-as évadban olasz bajnoki címet nyerő hátvéd.

A nyáron 27.5 millió euróért a Trabzonsporból a Galatasarayhoz igazoló kapus, Ugurcan Cakir szerint arra vezethető vissza a gyenge teljesítményük, hogy az első félidő első felében kapott két gól demoralizálta őket, de úgy véli, csapattársaival együtt sokat fognak tanulni ebből a mérkőzésből.

„Nagyon bosszúsak vagyunk, a játékosaink, a szurkolóink és az eredmény miatt iskezdte Vincenzo Montella, a törökök olasz szövetségi kapitánya. – Ha kellően intelligensek leszünk, akkor le tudjuk vonni a következtetéseket ebből a mérkőzésből. Nem így terveztük, de ez a meccs most így alakult, és óriási tanulsággal szolgál majd a számunkra. Biztos vagyok benne, hogy erősebben fogunk kijönni ebből a helyzetből.”

A spanyolok történetük második legnagyobb különbségű győzelmét könyvelték el idegenbeli vb-selejtezőn, 2017 szeptemberében Liechtensteint 8–0-ra verték meg.

 

Ugyancsak vasárnap a németek otthon 3–1-re nyertek Észak-Írország ellen. A selejtezőket a szlovákok elleni 2–0-s vereséggel kezdő német csapatot a szünetben, még 1–1-es állásnál kifütyülte a kölni publikum, amit természetese Julian Nagelsmann szövetségi kapitány is hallott.

„Nem zavart. A szurkolók megvették a jegyüket, és meg kell értenünk, ha ők mást szeretnének látni. Másfelől viszont azt mondom, hogy a félidei füttyszó nem segít. Ha egységesek vagyunk, akkor könnyebben mennek a dolgok, ezt még tanulniuk kell az embereknek a mi országunkban. De persze megértem, ha a szurkoló néha elégedetlen. Csütörtökön (a szlovákok elleni vereség alkalmával – a szerk.) majdnem én is fütyültem az öltözőben” – nyilatkozta Nagelsmann.

 

A litvánok felálltak kétgólos hátrányból a Hollandia elleni hazai mérkőzésen, de végül 3–2-es vereséget szenvedtek. A vendégeknél duplázott Memphis Depay, aki immár 52 találatnál jár a válogatottban, ezzel Robin van Persie-t (50) lehagyva most már egyedül vezeti a nemzeti együttes történetének örök góllövőlistáját.

Nyitókép: OZAN KOSE / AFP

 

Öreg Palóc
2025. szeptember 08. 10:36
Én már 0:4 -nél elkezdtem énekelni, hogy Montella holnap kirúgnak !!!! :))))))))) Örülök, mert igen unszimpatikus nekem ez a janicsársereg. :))))))))
Squalline
2025. szeptember 08. 10:14
Güler most Yamalba állt bele. Nekiment két kézzel lökdösve. Természetesen lap sehol. Azoknak a magukat magyar szurkolónak nevezőknek sem tűnik ez fel, akik Szoboszlait ócsárolták, amikor Güler Szoboszlait provokálta. És vajon miben különbözik ez attól, hogy Sallai hátulról vállal erőből leütközi a labdás játékost, miután szabálytalanul elvették tőle a a labdát. De nincs itt látnivaló. Mint tudjuk a magát magyar szurkolónak nevező szerint Szoboszlainak alázatosabbnak kell lennie, nagyképű, beképzelt, és amúgy is, a kis török ezerszer jobb focista, úgyhogy le kutyába, kuss van. Sallai meg bűnös, idegbeteg, sose volt válogatott szint, azonnal távolítsák el, mélyen nézzen magába. A bírózás is csak olcsó kifogás. Hiszen a két kézzel lökdösés olyannyira rendben van, mint Sallai kiállítása. Ha már Real Madrid, hát ki ne emlékezne, amikor Vinicius két kézzel torkon ragadta Willi Orbant a BL nyolcaddöntőben. Járt egy sárga. De mindegy, mi akasszuk fel Sallait. Tudja csak a magyar, hol a helye.
Kétes
2025. szeptember 08. 10:02
Spanyol gólok száma: 6 Arda Güler labdaérintés: 5
nogradi
2025. szeptember 08. 09:44
Na, de majd mi holnap.
