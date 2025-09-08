Ezt nem teszik ki az ablakba – akkora verést kaptak a törökök, hogy bocsánatot kellett kérniük a szurkolóiktól

Sokan arra számítottak, hogy a spanyol labdarúgó-válogatottra maga a földi pokol vár majd Konyában a törökök elleni világbajnoki selejtezőn, ehhez képest az Európa-bajnoki címvédő meglepően sima, 6–0-s győzelmet aratott, úgy, hogy a későbbi végeredmény már a 62. percre kialakult. A vendégeknél Pedri duplázott, Mikel Oyarzabal három gólpasszt osztott ki, míg az Arsenalban futballozó Mikel Merino mesterhármast ért el, ezzel az elmúlt 15 évben a második középpályás lett, aki triplázott a spanyol válogatottban.

3 - Mikel Merino has become the second midfielder to score a hat-trick for Spain's 🇪🇸 senior men's team in all competitions in the last 15 years, after Isco Alarcón against Argentina 🇦🇷 in March 2018. Stellar. pic.twitter.com/XEjNKcFz5t — OptaJose (@OptaJose) September 7, 2025

A törökök természetesen nem így képzelték el ezt az estét, egyik középhátvédjük, a szaúdi Al-Ahliban légióskodó Merih Demiral szégyenkezve nyilatkozott a kiütéses vereség után.