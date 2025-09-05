Teljes a letargia Németországban – a korábbi klasszis már a vb-kijutást sem érzi tutinak a történelmi vereség után (VIDEÓ)

Írországban már most aggódnak, pedig a magyarok még oda sem értek
A német labdarúgó-válogatott számára nem úgy kezdődött a világbajnoki selejtezősorozat, ahogyan azt a szurkolói elképzelték, hiszen csütörtök este 2–0-ra kikapott Szlovákiától Pozsonyban. A hazaiak az első félidőben az Atlético Madrid légiósa, Dávid Hancko jóvoltából szerezték meg a vezetést, majd a szünet után az első gólt előkészítő David Strelec is betalált.
A németek az 52. idegenbeli vb-selejtezőjükön az első vereségüket szenvedték el (41 győzelem és 10 döntetlen után), és ez csupán a második alkalom volt az aktuális világbajnokságok selejtezősorozatában, amikor egy gólnál nagyobb különbséggel maradtak alul (2001 szeptemberében az angoloktól otthon 5–1-re kaptak ki).
„Azon gondolkodom, mikor láttam legutóbb a német szurkolókat rálegyinteni a játékosokra, és kifütyülni őket. Nagyon fáj ez a szívemnek… – elmélkedett a mérkőzés után az ARD televíziós társaság szakértőjeként dolgozó Bastian Schweinsteiger, aki 2004 és 2016 között összesen 121-szer lépett pályára a német válogatottban. – Sajnálom, de a meccs közben egy percig sem éreztem úgy, hogy nyerhetünk. Semmi sem utalt erre. Nagyon rosszul játszottunk, nem jelentettünk semmilyen veszélyt az ellenfélre. A szövetségi kapitány egész éjszaka beszélhet a játékosokhoz, de nekik kell megérteniük, hogy ez a teljesítmény nem volt jó.”
A korábbi nagyszerű középpályástól ezt követően megkérdezték, Németországnak milyen reményei lehetnek a jövő évi világbajnokságon.
Ha úgy játszunk, mint ezen a meccsen, örülhetünk annak is, ha kijutunk…”
– felelte lemondóan a Bayern München és a Manchester United egykori játékosa.
Rudi Völler, a német sportági szövetség sportigazgatója
„kiábrándítónak és élettelennek” nevezte a pozsonyi produkciót.
Julian Nagelsmann szövetségi kapitány úgy véli, nem a futballisták képességeivel, hanem a hozzáállásával van a probléma.
Nem akarok a kvalitásokról beszélni, mert ez az egész a motivációról és az érzelmekről szól. Két-három sérülttől eltekintve a legjobb német játékosok alkotják a keretet, de lehet, hogy inkább a gyengébb minőséget képviselő labdarúgókban kellene bíznunk, ha ők mindent beleadnak a pályán. Akkor talán más eredmény született volna”
– küldött egyértelmű üzenetet a jelenlegi kerettagok felé Nagelsmann.
„Általában megbízom a játékosaimban, ezért hívom meg őket, de meg kell érteniük, hogy nem elég behúzott kézifékkel játszaniuk, még a szlovákok ellen sem. Egy ilyen meccsre is úgy kell kimenni, mintha a Bajnokok Ligája elődöntőjében lépnének pályára” – tette hozzá a kapitány, aki szerint az sem véletlen, hogy a múlt héten a harmadosztályú Wehen Wiesbadennek is sikerült megszorongatnia a Bayern Münchent a Német Kupában (a bajorok csak a rendes játékidő hosszabbításában elért találattal tudták kicsikarni a 3–2-es győzelmet). – „Nem a játékosok képességei miatt alakult úgy az a mérkőzés, hanem pusztán a mentalitásuk miatt.”
A németek előtt vasárnap máris lehetőség nyílik a javításra, Kölnben az északíreket fogadják majd, akik a Luxemburg elleni 3–1-es győzelemmel kezdték a selejtezősorozatot.
