Topligás gólszerző igazolt Debrecenbe – a szurkolóktól máris megkapta az első pofont

Premier League-játékos az NB I-ben: az Arsenalnak, a Chelsea-nek és a Manchester Unitednek is gólt lőtt.
Nagy halat fogott a DVSC labdarúgócsapata: a Loki a héten jelentette be, hogy szerződtette Víctor Camarasát. A 31 éves, egykori U21-es spanyol válogatott középpályás a Levante együttesében kezdte a pályafutását, majd megfordult az Alaves és a Betis csapatában is. Később kipróbálta magát a ködös Albionban is, 2018-ban a Cardiffhoz, majd később a Crystal Palace-hoz igazolt, tehát a La Liga után a Premier League-ben is megmutatta remek képességeit,
gólt szerzett többek között a Manchester United, az Arsenal és a Chelsea ellen is.
Anglia után visszatért Spanyolországba, a Betis, az Alaves és az Oviedo színeiben egyaránt emlékezetes mérkőzéseket játszott, legutóbb az Eldense gárdájában szerepelt – írta bemutatkozásképpen új klubja honlapja.
Íme, Víctor Camarasa karrierje a számok nyelvén: 140 mérkőzést játszott a spanyol első osztályban, ezeken 8 gólt rúgott és 6 gólpasszt adott, míg a Premier League-ben 33 találkozón 4 assziszt mellett 5 alkalommal volt eredményes.
A szurkolókat azonnal megosztotta az érkezése: a klub közösségi oldalán a hozzászólók egyik fele örült a leigazolásának és nagy fogásnak tartotta a Premier League-ben is gólokat szerző 31 éves középpályást, míg a másik fele kevésbé volt elragadtatva – elnézve az elmúlt évek vesszőfutását.
„Az ajánlólevél jó...”
Dzsudzsákon kívül mindenki előre köszönhet neki! Sok sikert!”
„Ilyen pedigréjű légiós nem sűrűn volt még itt. Húzóembernek kell lennie! Üdv a klubban, Victor!”
És akkor jöjjön a feketeleves, nézzük, mi nem tetszik a Loki-szurkolók másik felének:
Az őszi szezonban minden bizonnyal megkapjuk a válaszokat a pályán, hogy mennyire volt sikeres Víctor Camarasa beilleszkedése a debreceni gépezetbe.
