Topligás gólszerző igazolt Debrecenbe – a szurkolóktól máris megkapta az első pofont

Nagy halat fogott a DVSC labdarúgócsapata: a Loki a héten jelentette be, hogy szerződtette Víctor Camarasát. A 31 éves, egykori U21-es spanyol válogatott középpályás a Levante együttesében kezdte a pályafutását, majd megfordult az Alaves és a Betis csapatában is. Később kipróbálta magát a ködös Albionban is, 2018-ban a Cardiffhoz, majd később a Crystal Palace-hoz igazolt, tehát a La Liga után a Premier League-ben is megmutatta remek képességeit,

gólt szerzett többek között a Manchester United, az Arsenal és a Chelsea ellen is.

Anglia után visszatért Spanyolországba, a Betis, az Alaves és az Oviedo színeiben egyaránt emlékezetes mérkőzéseket játszott, legutóbb az Eldense gárdájában szerepelt – írta bemutatkozásképpen új klubja honlapja.

Íme, Víctor Camarasa karrierje a számok nyelvén: 140 mérkőzést játszott a spanyol első osztályban, ezeken 8 gólt rúgott és 6 gólpasszt adott, míg a Premier League-ben 33 találkozón 4 assziszt mellett 5 alkalommal volt eredményes.