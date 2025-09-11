Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
debrecen Loki igazolás szurkolók

Topligás gólszerző igazolt Debrecenbe – a szurkolóktól máris megkapta az első pofont

2025. szeptember 11. 22:19

Premier League-játékos az NB I-ben: az Arsenalnak, a Chelsea-nek és a Manchester Unitednek is gólt lőtt.

2025. szeptember 11. 22:19
null

Nagy halat fogott a DVSC labdarúgócsapata: a Loki a héten jelentette be, hogy szerződtette Víctor Camarasát. A 31 éves, egykori U21-es spanyol válogatott középpályás a Levante együttesében kezdte a pályafutását, majd megfordult az Alaves és a Betis csapatában is. Később kipróbálta magát a ködös Albionban is, 2018-ban a Cardiffhoz, majd később a Crystal Palace-hoz igazolt, tehát a La Liga után a Premier League-ben is megmutatta remek képességeit,

gólt szerzett többek között a Manchester United, az Arsenal és a Chelsea ellen is.

Anglia után visszatért Spanyolországba, a Betis, az Alaves és az Oviedo színeiben egyaránt emlékezetes mérkőzéseket játszott, legutóbb az Eldense gárdájában szerepelt – írta bemutatkozásképpen új klubja honlapja.

Íme, Víctor Camarasa karrierje a számok nyelvén: 140 mérkőzést játszott a spanyol első osztályban, ezeken 8 gólt rúgott és 6 gólpasszt adott, míg a Premier League-ben 33 találkozón 4 assziszt mellett 5 alkalommal volt eredményes.

„Az ajánlólevél jó”,...

A szurkolókat azonnal megosztotta az érkezése: a klub közösségi oldalán a hozzászólók egyik fele örült a leigazolásának és nagy fogásnak tartotta a Premier League-ben is gólokat szerző 31 éves középpályást, míg a másik fele kevésbé volt elragadtatva – elnézve az elmúlt évek vesszőfutását.

„Az ajánlólevél jó...”

Dzsudzsákon kívül mindenki előre köszönhet neki! Sok sikert!”

„Ilyen pedigréjű légiós nem sűrűn volt még itt. Húzóembernek kell lennie! Üdv a klubban, Victor!”

És akkor jöjjön a feketeleves, nézzük, mi nem tetszik a Loki-szurkolók másik felének:

  • „Várják a Kenézybe rehabilitálódni”
  • „Ezek szoktak a téli szünetben nyom nélkül eltűnni, de ne legyen igazam”
  • „Hogy lehet, hogy senki másnak nem kellett?”

Az őszi szezonban minden bizonnyal megkapjuk a válaszokat a pályán, hogy mennyire volt sikeres Víctor Camarasa beilleszkedése a debreceni gépezetbe.

Fotó: YouTube/LokiTV

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!