Mégsem tökéletes az Anfield: Szoboszlaiék egy dologban nem jeleskednek

„Megnyugtató, hogy a NASA-nál nem ő a tudományos munkatárs” – a szurkolók Szoboszlai óriási hülyeséget elkövető csapattársán nevetnek
A Liverpool „régimódi” vezetőedzője biztosan nem így cselekedett volna.
Pedig Szoboszlai a hazai meccseken rendszeresen 60 ezer néző előtt játszik.
A Givemesport utánajárt annak, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) öt forduló elteltével milyen nézőszámokat produkáltak a csapatok. Szoboszlai Dominik Liverpoolját az egyik kategóriában csak a középmezőnyben találjuk.
A portál feljegyezte minden eddig lejátszott mérkőzés hivatalos nézőszámát, aztán mindegyik csapatnál átlagot vont. Mivel az ötödik fordulónál járunk, a mezőny egyik fele kettőt, míg a másik fele három hazai bajnokinál jár.
A teljes táblázatban nemcsak az látható, hogy átlagosan mennyi néző volt kint az adott együttes eddigi hazai meccsein, hanem a teljes befogadóképességhez mérve a stadion kihasználtságát is kiszámolták.
Eszerint a Unitedek dominálnak, hiszen az első két helyen a West Ham és a Newcastle található, míg a Manchester United úgy hozott az eddigi három bajnokiján 99,2 százalékos kihasználtságot, hogy az Old Trafford rendelkezik a legnagyobb befogadóképességgel.
A Szoboszlai Dominikot és Kerkezt Milost foglalkoztató Liverpool csupán a középmezőny elején, a nyolcadik helyen található, és még az utolsó Fulham is 91,2 százalékos kihasználtságot tud felmutatni.
A legtöbben egyébként – a fentebb leírtak ismeretében – nem meglepő módon az MU meccsén voltak, de nem az Arsenal vagy a Chelsea elleni rangadón, hanem a Burnley elleni találkozón, amelyre még a maximális befogadóképességhez képest is többen mentek ki (a 74,197 néző befogadására képes stadionban 74 257 néző volt). Ennek oka az lehet, hogy a kiemelt érdeklődésű mérkőzésekre a klub sokkal magasabban árulja a jegyeket, mint egy újonc ellen.
A legkevesebben az első fordulóban rendezett AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers meccsen voltak, erre hivatalosan 11 070-en váltottak jegyet.
Fotó: Darren Staples/AFP