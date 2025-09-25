Ft
09. 25.
csütörtök
09. 25.
csütörtök
Mégsem tökéletes az Anfield: Szoboszlaiék egy dologban nem jeleskednek

2025. szeptember 25. 17:40

Pedig Szoboszlai a hazai meccseken rendszeresen 60 ezer néző előtt játszik.

2025. szeptember 25. 17:40
A Givemesport utánajárt annak, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) öt forduló elteltével milyen nézőszámokat produkáltak a csapatok. Szoboszlai Dominik Liverpoolját az egyik kategóriában csak a középmezőnyben találjuk.

A legtöbb néző a Mnachester United hazai mérkőzésein van, de Szoboszlaiék meccseire is több mint 60 ezren mennek ki
A legtöbb néző a Mnachester United hazai mérkőzésein van, de Szoboszlaiék meccseire is több mint 60 ezren mennek ki (Fotó: Oli Scarff/AFP)

A portál feljegyezte minden eddig lejátszott mérkőzés hivatalos nézőszámát, aztán mindegyik csapatnál átlagot vont. Mivel az ötödik fordulónál járunk, a mezőny egyik fele kettőt, míg a másik fele három hazai bajnokinál jár. 

A teljes táblázatban nemcsak az látható, hogy átlagosan mennyi néző volt kint az adott együttes eddigi hazai meccsein, hanem a teljes befogadóképességhez mérve a stadion kihasználtságát is kiszámolták.

Fotó: givemesport.com

Eszerint a Unitedek dominálnak, hiszen az első két helyen a West Ham és a Newcastle található, míg a Manchester United úgy hozott az eddigi három bajnokiján 99,2 százalékos kihasználtságot, hogy az Old Trafford rendelkezik a legnagyobb befogadóképességgel.

Szoboszlaiék a középmezőnyben

A Szoboszlai Dominikot és Kerkezt Milost foglalkoztató Liverpool csupán a középmezőny elején, a nyolcadik helyen található, és még az utolsó Fulham is 91,2 százalékos kihasználtságot tud felmutatni.

A legtöbben egyébként – a fentebb leírtak ismeretében – nem meglepő módon az MU meccsén voltak, de nem az Arsenal vagy a Chelsea elleni rangadón, hanem a Burnley elleni találkozón, amelyre még a maximális befogadóképességhez képest is többen mentek ki (a 74,197 néző befogadására képes stadionban 74 257 néző volt). Ennek oka az lehet, hogy a kiemelt érdeklődésű mérkőzésekre a klub sokkal magasabban árulja a jegyeket, mint egy újonc ellen.

A legkevesebben az első fordulóban rendezett AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers meccsen voltak, erre hivatalosan 11 070-en váltottak jegyet.

Fotó: Darren Staples/AFP

 

