Mégsem tökéletes az Anfield: Szoboszlaiék egy dologban nem jeleskednek

Eszerint a Unitedek dominálnak, hiszen az első két helyen a West Ham és a Newcastle található, míg a Manchester United úgy hozott az eddigi három bajnokiján 99,2 százalékos kihasználtságot, hogy az Old Trafford rendelkezik a legnagyobb befogadóképességgel.

Szoboszlaiék a középmezőnyben

A Szoboszlai Dominikot és Kerkezt Milost foglalkoztató Liverpool csupán a középmezőny elején, a nyolcadik helyen található, és még az utolsó Fulham is 91,2 százalékos kihasználtságot tud felmutatni.

A legtöbben egyébként – a fentebb leírtak ismeretében – nem meglepő módon az MU meccsén voltak, de nem az Arsenal vagy a Chelsea elleni rangadón, hanem a Burnley elleni találkozón, amelyre még a maximális befogadóképességhez képest is többen mentek ki (a 74,197 néző befogadására képes stadionban 74 257 néző volt). Ennek oka az lehet, hogy a kiemelt érdeklődésű mérkőzésekre a klub sokkal magasabban árulja a jegyeket, mint egy újonc ellen.