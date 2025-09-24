Ft
09. 24.
szerda
angol Ligakupa Arne Slot Hugo Ekitiké Southampton Liverpool Szoboszlai Dominik

„Megnyugtató, hogy a NASA-nál nem ő a tudományos munkatárs” – a szurkolók Szoboszlai óriási hülyeséget elkövető csapattársán nevetnek

2025. szeptember 24. 09:36

A Liverpool a másodosztályú Southampton kiejtésével bejutott az angol Ligakupa nyolcaddöntőjébe. Hugo Ekitike azonban a győztes gólja után buta módon kiállíttatta magát.

2025. szeptember 24. 09:36
null

Hugo Ekitike volt a kedd esti Liverpool–Southampton (2–1) angol Ligakupa-mérkőzés főszereplője: az Eintracht Frankfurttól a nyáron 95 millió euróért megvásárolt csatár a szünetben állt be az Anfielden rendezett találkozón, az 53. percben a labda eldobásáért (vagy ha úgy tetszik: hőzöngésért) sárga lapot kapott, aztán a 85. percben győztes gólt szerzett, majd a találatát mezlevétellel ünnepelte, ezért a játékvezető második sárgával kiállította.

 

A magyar szurkolók jót nevettek a francia futballista buta kiállításán, és többen gúnyosan megjegyezték, az angol klub nem az esze miatt fizetett csillagászati összeget érte.

Azért megnyugtató, hogy a CERN-ben (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet – a szerk.) és a NASA-nál nem ő a tudományos munkatárs

– viccelődött egy hozzászóló a Nemzeti Sport Facebook-oldalán. „Zimme-zumm, zimme-zumm, Ekitike bum-bum-bum” – írta át a Virágéknál ég a világ című mondóka refrénjét egy másik kommentelő. „Igazán vicces akkor lett volna, ha van VAR, és a mezlevétel után elveszik a gólját” – jegyezte meg egy harmadik. „Na, ő a két neuronos típus. Az egyik neuronja gátolja az agyműködést, a másik serkenti a gátlót” – élcelődött Ekitikén egy negyedik.

A mérkőzés összefoglalója

 

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője már nem fogadta ilyen humorosan Ekitike kiállítását, már csak azért sem, mert az Angliában érvényes szabályok értelmében játékosa nem a következő Ligakupa-meccsről, hanem a most hétvégi, Crystal Palace elleni bajnokiról marad le eltiltás miatt.

„Nem azért volt hülyeség, mert második sárga járt érte. Akkor is az lett volna, ha nincs lapja – idézte a BBC a holland szakembert, akit azért is bosszant Ekitike kiállítása, mert egy üres kapus gólt ünnepelt mezlevétellel.

Ha három védő mellett húzott volna el, és utána a felső sarokba lő, akkor talán mondhatta volna azt, hogy »igen, ez vagyok én«. De egy ilyen találat után én inkább odamentem volna Chiesához (ő hozta kihagyhatatlan helyzetbe Ekitikét – a szerk.), és azt mondtam volna neki, hogy »nagyszerűen elfutottál és nagyszerű gólpasszt adtál, nekem már nem sokat kellett tennem«. De lehet, hogy én vagyok kicsit régimódi. Minden tekintetben hülyeség volt. A helyzet most az, hogy eltiltott lesz a szombati meccsen, ami messze nem ideális.”

Ekitike egyébként jól kezdett a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolban, az első nyolc tétmérkőzésén összesen ötször volt eredményes, és a Bajnokok Ligája kivételével minden sorozatban szerzett már gólt, amelyben pályára lépett (vagyis a bajnokságban, a Ligakupában és az angol Szuperkupában is).

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

