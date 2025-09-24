„Megnyugtató, hogy a NASA-nál nem ő a tudományos munkatárs” – a szurkolók Szoboszlai óriási hülyeséget elkövető csapattársán nevetnek

Hugo Ekitike volt a kedd esti Liverpool–Southampton (2–1) angol Ligakupa-mérkőzés főszereplője: az Eintracht Frankfurttól a nyáron 95 millió euróért megvásárolt csatár a szünetben állt be az Anfielden rendezett találkozón, az 53. percben a labda eldobásáért (vagy ha úgy tetszik: hőzöngésért) sárga lapot kapott, aztán a 85. percben győztes gólt szerzett, majd a találatát mezlevétellel ünnepelte, ezért a játékvezető második sárgával kiállította.

A magyar szurkolók jót nevettek a francia futballista buta kiállításán, és többen gúnyosan megjegyezték, az angol klub nem az esze miatt fizetett csillagászati összeget érte.