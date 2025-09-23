Ft
Ligakupa Southampton Liverpool Szoboszlai Dominik

Ilyen is rég volt: ezúttal a keretben sincs ott Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál

2025. szeptember 23. 20:14

Arne Slot pihenteti csapágyasra járatott kulcsembereit a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen. Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin nem kap szerepet kedd este az Anfielden, Kerkez Milos a kispadon kezd.

2025. szeptember 23. 20:14
null

Betartotta ígéretét Arne Slot Liverpool-menedzser, aki nem a levegőbe beszélt az Everton elleni győzelem után, midőn leszögezte, öt „kilencven perces” mezőnyjátékosát kivétel nélkül pihenteti a Southampton elleni keddi Ligakupa-mérkőzésen. 

A Vörösök így ezúttal Szoboszlai Dominik, Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Ibrahima Konaté nélkül állnak fel az Anfielden, ott van viszont a kezdőben a nyári sztárigazolás, Alexander Isak.

 Kerkez Milos ezúttal a kispadon kapott helyet, így a liverpooli magyarok közül ő van ott egyedül a keretben: a kapuban a grúz Giorgi Mamardasvili kezd majd, helyettese a padon Frederick Woodman lesz, vagyis Pécsi Ármin egyelőre nem jut lehetőséghez a nagycsapatban. 

A mérkőzés 21 órakor kezdődik, a Match4-en élőben nézhető.

(Nyitókép: AFP/Peter Parks)

