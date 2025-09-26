Ft
09. 26.
péntek
liverpool crystal palace Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Ezért lehet Szoboszlaiból ismét jobbhátvéd egy angol portál szerint

2025. szeptember 26. 15:31

Egy brit oldal arról ír, a Liverpool mindkét magyar játékosára változás vár a Crystal Palace elleni rangadón. Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lehet, míg Kerkez Milos megint a padra kerülhet.

2025. szeptember 26. 15:31
null

Szombat délután a tabellát hibátlan mérleggel vezető Liverpool a Crystal Palace vendége lesz az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League 6. fordulójának (egyik) rangadóján. Péntek reggel Arne Slot vezetőedző már megtartotta az ilyenkor szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját, mely után nyomban beindultak a találgatások a brit sajtóban a várható kezdőt illetően. Bár a magyar játékosokról, Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról egyetlen szó sem esett a sajtóeseményen, mégis több portál foglalkozik a szerepükkel. Arról már írtunk, hogy egy liverpooli oldal szerint konkrétan Kerkez teljesítményén múlhat, hogy folytatni tudják-e a Vörösök hibátlan sorozatukat.

Szoboszlai
Szoboszlai Dominikban nagyon bízik Arne Slot / Fotó: MTI/AP/Rui Vieira

A football-talk.co.uk – amely nem liverpooli, hanem brit portál – ezzel szemben azt állítja: a magyar védő ott sem lesz a kezdőben, viszont így is fog bekkelni honfitársunk, ugyanis Szoboszlai újra jobbhátvéd lehet.

Ezért lehet Szoboszlai jobbhátvéd

A cikk szerzője szerint a Palace igen komoly kihívás elé állítja megint a Liverpoolt, ami igaz lehet annak ismeretében, hogy az angol bajnokság két veretlen csapata találkozik egymással, ráadásul a nyári Community Shielden a 2–2-es rendes játékidő után a londoniak nyertek szétlövésben.

Jeremie Frimpong nem éppen a legjobban kezdte a karrierjét a Premier League-ben, így egy komoly ellenféllel szemben könnyen előfordulhat, hogy a kispadon találja magát, és átadja a helyét Szoboszlai Dominiknak, aki már bizonyított jobbhátvédként is”

– írják az elemzésben.

Hasonló véleményen vannak Kerkez Milosról is, szerintük ő is azért maradhat ki a kezdő tizenegyből, mert akadtak hibái az elmúlt meccseken, így egy tapasztaltabb védő, Andy Robertson nagyobb biztonságot nyújthat egy ilyen erős riválissal szemben. Abból a szempontból van ráció az elméletben, hogy Kerkeznek a nyári kupadöntőn alaposan meggyűlt a baja a fickándozó Ismaïla Sarr-ral – ugyanakkor azóta már több mérkőzésen is bizonyította, hogy annál minőségibb játékra is képes, az Arsenal és az Everton elleni rangadókon már a mezőny legjobbjai között emlegették.

Szoboszlai védelembe vezérlésében egyébként semmi meglepő nem lenne: a Newcastle ellen debütált ezen a poszton, és szép fokozatosan belerázódott, az Arsenal ellen már világklasszis teljesítményt nyújtott – nemcsak a parádés szabadrúgása miatt. A Burnley ellen egy félidőn keresztül még jobbhátvéd volt, aztán az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-találkozóra és az Everton elleni rangadóra visszakerült a középpályára (a Ligakupában pihenőt kapott).

Hogy ezek a jóslatok mennyire válnak valóra, az szombat délután 4 órakor kiderül.

Nyitókép: Peter PARKS / AFP

