Ezért lehet Szoboszlaiból ismét jobbhátvéd egy angol portál szerint

Szoboszlai védelembe vezérlésében egyébként semmi meglepő nem lenne: a Newcastle ellen debütált ezen a poszton, és szép fokozatosan belerázódott, az Arsenal ellen már világklasszis teljesítményt nyújtott – nemcsak a parádés szabadrúgása miatt. A Burnley ellen egy félidőn keresztül még jobbhátvéd volt, aztán az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-találkozóra és az Everton elleni rangadóra visszakerült a középpályára (a Ligakupában pihenőt kapott).

Hogy ezek a jóslatok mennyire válnak valóra, az szombat délután 4 órakor kiderül.

Nyitókép: Peter PARKS / AFP