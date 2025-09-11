Ft
gól liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai nem tud leállni – lázban tartja a klubot a liverpooli déjà vu (VIDEÓ)

2025. szeptember 11. 22:09

Újabb látványos felvételt osztott meg a klub a közösségi oldalán.

2025. szeptember 11. 22:09
null

Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik Arsenal ellen szerzett szabadrúgásgólja lett a hónap legszebb találata a Liverpool-szurkolók szavazatai alapján. A klub socialcsapata természetesen azonnal reagált a hírre, megosztottak egy videót, amely a magyar csillag edzésen is megmutatja, mennyire precízen teker a felső sarokba.

Kommentárként csak ennyit fűztek a felvételhez:

Tudtuk, hogy ezt láttuk már korábban, Szobó”

Mint ismert, a Liverpool Szoboszlai bődületes szabadrúgásgóljával verte hazai pályán 1–0-ra az Arsenal együttesét a válogatott szünet előtt.

Fotó: MTI/AP/Jon Super

