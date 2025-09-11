Szoboszlai nem tud leállni – lázban tartja a klubot a liverpooli déjà vu (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik Arsenal ellen szerzett szabadrúgásgólja lett a hónap legszebb találata a Liverpool-szurkolók szavazatai alapján. A klub socialcsapata természetesen azonnal reagált a hírre, megosztottak egy videót, amely a magyar csillag edzésen is megmutatja, mennyire precízen teker a felső sarokba.