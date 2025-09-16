Ezt gondolja a Liverpool csapatkapitánya Szoboszlairól és Kerkezről
2025. szeptember 16. 20:23
Virgil van Dijk kifejtette a véleményét a magyar válogatott játékosairól. Szoboszlaival kapcsolatban elmondta, jobbhátvédként elképesztő teljesítményt nyújtott.
A Liverpool sajtótájékoztatóján a csapatkapitány, Virgil van Dijket a klub két magyar válogatott játékosáról, Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is kérdezték.
Elsőként a nyáron érkező 21 éves balhátvédről mondta el a véleményét.
„Rengeteg energia. Rengeteg tehetség. Milos egy fantasztikus, agresszív játékos tele energiával, aki még tanulja, hogyan játszunk, hogy milyen intenzitással kell játszania a Liverpoolban, és ezt hogy kell feldolgozni a pályán és azon kívül. Nem egy könnyű dolog, de biztos, hogy rendben lesz” – fogalmazott a Nemzeti Sport által is kitett videóban, aztán rátért nemzeti csapatunk csapatkapitányára.
És Dominik... Remekül kezdte ezt az idényt. Nyilván olyan poszton játszik, ami talán nem a kedvence, de elképesztően megoldotta, és szerintem világszínvonalon. Ez nyilván nagyszerű lehetőséget ad nekünk az idény hátralévő részére.
Szóval igen, nagyon örülök mindkettőjüknek. Tanulnak, és napról napra egyre jobbak. Nagyszerű ezt látni!”