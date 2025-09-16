Ft
Liverpool Bajnokok Ligája Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Ezt gondolja a Liverpool csapatkapitánya Szoboszlairól és Kerkezről

2025. szeptember 16. 20:23

Virgil van Dijk kifejtette a véleményét a magyar válogatott játékosairól. Szoboszlaival kapcsolatban elmondta, jobbhátvédként elképesztő teljesítményt nyújtott.

2025. szeptember 16. 20:23
null

A Liverpool sajtótájékoztatóján a csapatkapitány, Virgil van Dijket a klub két magyar válogatott játékosáról, Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is kérdezték.

Szoboszlairól és Kerkezről is beszélt Van Dijk
Szoboszlairól és Kerkezről is beszélt Van Dijk (Fotó: Darren Staples/AFP)

Elsőként a nyáron érkező 21 éves balhátvédről mondta el a véleményét.

„Rengeteg energia. Rengeteg tehetség. Milos egy fantasztikus, agresszív játékos tele energiával, aki még tanulja, hogyan játszunk, hogy milyen intenzitással kell játszania a Liverpoolban, és ezt hogy kell feldolgozni a pályán és azon kívül. Nem egy könnyű dolog, de biztos, hogy rendben lesz” – fogalmazott a Nemzeti Sport által is kitett videóban, aztán rátért nemzeti csapatunk csapatkapitányára.

Ezt is ajánljuk a témában

És Dominik... Remekül kezdte ezt az idényt. Nyilván olyan poszton játszik, ami talán nem a kedvence, de elképesztően megoldotta, és szerintem világszínvonalon. Ez nyilván nagyszerű lehetőséget ad nekünk az idény hátralévő részére. 

Szóval igen, nagyon örülök mindkettőjüknek. Tanulnak, és napról napra egyre jobbak. Nagyszerű ezt látni!”


Arne Slot vezetőedző is beszélt Szoboszlai Dominikról, erről bővebben itt olvashat!

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlaiék meccsét nem adja a tévé

A Liverpool szerdán az Atlético Madridot fogadja a Bajnokok Ligájában. A mérkőzést az RTL streamingfelületén tekinthetik meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja
Kedden
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

Szerdán
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

Csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2)

Fotó: Darren Staples/AFP

 

