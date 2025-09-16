Ezt gondolja a Liverpool csapatkapitánya Szoboszlairól és Kerkezről

A Liverpool sajtótájékoztatóján a csapatkapitány, Virgil van Dijket a klub két magyar válogatott játékosáról, Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is kérdezték.

Szoboszlairól és Kerkezről is beszélt Van Dijk (Fotó: Darren Staples/AFP)

Elsőként a nyáron érkező 21 éves balhátvédről mondta el a véleményét.

„Rengeteg energia. Rengeteg tehetség. Milos egy fantasztikus, agresszív játékos tele energiával, aki még tanulja, hogyan játszunk, hogy milyen intenzitással kell játszania a Liverpoolban, és ezt hogy kell feldolgozni a pályán és azon kívül. Nem egy könnyű dolog, de biztos, hogy rendben lesz” – fogalmazott a Nemzeti Sport által is kitett videóban, aztán rátért nemzeti csapatunk csapatkapitányára.