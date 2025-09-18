Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Björn Borg rák tenisz

„Sokszor voltam közel a halálhoz” – élete legnagyobb harcáról vallott a svéd világklasszis

2025. szeptember 18. 19:53

Björn Borgot rendkívül agresszív prosztatarákkal diagnosztizálták.

2025. szeptember 18. 19:53
null

Élete legnagyobb küzdelmét vívja a teniszlegenda, Björn Borg. Mint ismert, a 69 éves egykori teniszező nemrégiben megjelent önéletrajzi könyvének utolsó fejezetében jelentette be a hírt, hogy rendkívül agresszív prosztatarákkal diagnosztizálták. Úgy fogalmazott, hogy a betegség „a legelőrehaladottabb stádiumban van”, de „minden nap úgy küzd, mintha wimbledoni döntőt vívna”.

„Félévente járok ellenőrzésre és tesztelem magam. Két héttel ezelőtt csináltam meg az utolsó tesztet. Ezzel együtt kell élnem”hangsúlyozta a BBC-nek a svéd klasszis. 

A korábbi világelső Borg 11 Grand Slam-címet nyert, köztük öt egymást követő wimbledoni tornát, egyéniben 66 címet gyűjtött be, 109 hetet töltött világelsőként, és sorozatban 41 győzelmet aratott Wimbledonban, ami rekordnak számít – pályája csúcsán, 25 éves korában váratlanul visszavonult. Döntése sokkolta a világot.

Elegem volt. Elvesztettem az érdeklődésemet és a motivációmat. Ha tudtam volna, mi fog történni az utána következő években, folytattam volna a teniszt”

– jelentette ki később. Borg a feleségével, Patriciával közösen írt önéletrajzában, a Heartbeats: A Memoir című könyvben a pályafutása utáni küzdelmeiről is vallott.

„Drogoztam, szedtem tablettákat, és az alkoholt sem vetettem meg, hogy elmeneküljek a valóság elől. A döntéseim valósággal tönkretettek emberként. Sokszor voltam közel a halálhoz” – mesélte Borg, akit túladagolás miatt kórházban is kezeltek. Manapság már teljesen józan életet él, néha egy rangosabb teniszmérkőzésen is feltűnik.

Fotó: Emmanuel Dunand/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. szeptember 18. 19:58
Nyugalmi állapotban a pulzusa 36 volt.... Korosztálya zsenije.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!