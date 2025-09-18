„Sokszor voltam közel a halálhoz” – élete legnagyobb harcáról vallott a svéd világklasszis

Élete legnagyobb küzdelmét vívja a teniszlegenda, Björn Borg. Mint ismert, a 69 éves egykori teniszező nemrégiben megjelent önéletrajzi könyvének utolsó fejezetében jelentette be a hírt, hogy rendkívül agresszív prosztatarákkal diagnosztizálták. Úgy fogalmazott, hogy a betegség „a legelőrehaladottabb stádiumban van”, de „minden nap úgy küzd, mintha wimbledoni döntőt vívna”.

„Félévente járok ellenőrzésre és tesztelem magam. Két héttel ezelőtt csináltam meg az utolsó tesztet. Ezzel együtt kell élnem” – hangsúlyozta a BBC-nek a svéd klasszis.

A korábbi világelső Borg 11 Grand Slam-címet nyert, köztük öt egymást követő wimbledoni tornát, egyéniben 66 címet gyűjtött be, 109 hetet töltött világelsőként, és sorozatban 41 győzelmet aratott Wimbledonban, ami rekordnak számít – pályája csúcsán, 25 éves korában váratlanul visszavonult. Döntése sokkolta a világot.

Elegem volt. Elvesztettem az érdeklődésemet és a motivációmat. Ha tudtam volna, mi fog történni az utána következő években, folytattam volna a teniszt”

– jelentette ki később. Borg a feleségével, Patriciával közösen írt önéletrajzában, a Heartbeats: A Memoir című könyvben a pályafutása utáni küzdelmeiről is vallott.