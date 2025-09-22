Ft
09. 22.
hétfő
Mezőkövesd Vasas NB II

Ezt ki gondolta volna pár hete? A Honvéd mellett a hétgólos meccset nyerő Vasas áll feljutásra az NB II-ben (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 22:29

A Vasas 4–3-ra nyert a Mezőkövesd ellen a másodosztály 7. fordulójának utolsó mérkőzésén, így beérte pontszámban az éllovas Honvédot. Ez történt az NB II rangadóján.

2025. szeptember 22. 22:29
null

Komoly rangadót rendeztek hétfő este az NB II 7. fordulójának záró mérkőzésén, a Vasas ugyanis a Mezőkövesd csapatát fogadta. A vendégek győzelmükkel a Honvédot megelőzve a tabella élére ugorhattak, míg a hazaiak a kispestieket pontszámban utolérve a második helyre.

NB II
NB II: nem bírtak egymással az első félidőben. Fotó: Vasas

Az angyalföldi gárda egy öngóllal már a 14. percben megszerezte a vezetést, de 20 perccel később Vidnyánszky Mátyás 12 méteres lövésével egyenlített. És ezzel még korántsem volt vége a félidőnek!

Előbb Hős Zsombor buktatásáért 11-est kapott a Vasas, amit Tóth Milán magabiztosan értékesített, de a lefújás előtt Szalai József egyenlített egy fejessel – mozgalmas első 45 perc után 2–2-es döntetlennel mentek szünetre a csapatok.

NB II: Vasas–Mezőkövesd, 2. félidő

A második játékrész is fővárosi góllal indult, Radó András középre ívelt labdáját Kenneth Otigba fejelte a léc alá – de erre is gyorsan válaszolhatott volna a Kövesd, csak éppen Uram János védte Lőrinczy Attila büntetőjét!

A 69. percben eldőlni látszott a mérkőzés: Radó passza után Horváth Rajmund lőtt 10 méterről a kapuba, ezzel már 4–2-re vezetett a Vasas – mégsem dőlt el…

Nem adta föl a Mezőkövesd, és Keresztes Bence szépített is alig 10 perccel a vége előtt, de újabb gól már nem született, így a Vasas 4–3-re nyert, és beérte pontszámban az éllovas Honvédot.

Labdarúgó NB II, 7. forduló
Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC 4–3 (2–2)
Gólszerző: Csirmaz (14. – öngól), Tóth M. (41. – 11-esből), Otigba (48.), Horváth R. (69.), ill. Vidnyánszky M. (34.), Szalai J. (45+3.), Keresztes B. (81.)

Nyitókép: Vasas

 

