Ezt ki gondolta volna pár hete? A Honvéd mellett a hétgólos meccset nyerő Vasas áll feljutásra az NB II-ben (VIDEÓ)

Komoly rangadót rendeztek hétfő este az NB II 7. fordulójának záró mérkőzésén, a Vasas ugyanis a Mezőkövesd csapatát fogadta. A vendégek győzelmükkel a Honvédot megelőzve a tabella élére ugorhattak, míg a hazaiak a kispestieket pontszámban utolérve a második helyre.

NB II: nem bírtak egymással az első félidőben. Fotó: Vasas

Az angyalföldi gárda egy öngóllal már a 14. percben megszerezte a vezetést, de 20 perccel később Vidnyánszky Mátyás 12 méteres lövésével egyenlített. És ezzel még korántsem volt vége a félidőnek!

Előbb Hős Zsombor buktatásáért 11-est kapott a Vasas, amit Tóth Milán magabiztosan értékesített, de a lefújás előtt Szalai József egyenlített egy fejessel – mozgalmas első 45 perc után 2–2-es döntetlennel mentek szünetre a csapatok.