Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyász Nagy Tibor Vác

Gyászol a magyar futball: elhunyt Nagy Tibor

2025. szeptember 18. 10:32

Egy héttel a 63. születésnapja előtt elhunyt a korábbi 17-szeres válogatott labdarúgó, aki a kilencvenes évek váci sikercsapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet nyert. Nagy Tibor szerdán este kapott szívinfarktust, és hiába szállították előbb a váci kórházba, majd onnan a Honvédkórházba, az életét már nem sikerült megmenteni.

2025. szeptember 18. 10:32
null

Egy héttel a 63. születésnapja előtt szerdán késő este elhunyt Nagy Tibor, korábbi 17-szeres válogatott labdarúgó, aki a kilencvenes évek váci sikercsapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet nyert – tájékoztatta a család a Nemzeti Sportot.

Nagy Tibor
Nagy Tibor egy héttel a 63. születésnapja előtt hunyt el / Forrás: Nemzeti Sport

A sportnapilap beszámolója szerint a kiváló rúgótechnikával megáldott korábbi hátvéd 

szerdán este kapott szívinfarktust, és hiába szállították előbb a váci kórházba, majd onnan a Honvédkórházba, az életét már nem sikerült megmenteni. 

Mint írják, Nagy Tibor a hetvenes években az Újpesti Dózsában nevelkedett, majd katonai szolgálata idején a H. Köteles SE-nél szerepelt, aztán Gödön folytatta, és innen került 1986-ban Vácra, ahol pályafutása végéig 352 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. 

Alapembere és csapatkapitánya volt az 1994-ben bajnoki címet szerző Vác FC-Samsungnak, a megelőző két idényben ezüstérmes lett az együttessel, amellyel háromszor szerepelt Magyar Kupa-döntőben. Egy féléves indonéziai kitérőt követően 2000-ig játszott Vácon, majd Fóton töltött két másodosztályú évadot követően az akkor már harmadosztályú váci gárdában fejezte be karrierjét 2002-ben, 40 éves korában.

Nagy a magyar válogatottban Mészöly Kálmán második kapitányi időszakában, 1991 januárjában mutatkozott be, amelyben 1993 áprilisáig 17 alkalommal lépett pályára, és egy gólt szerzett. 

Edzői pályafutását is Vácon kezdte, ahol a mai napig igazi legendának számít. A váci szurkolók még mostanában is a 

Nagy Tibor a legnagyobb király

-rigmust éneklik a bajnoki találkozókon.

Edzősködött továbbá 

  • Dunaújvárosban, 
  • a Kaposvölgye-Nagyberkinél, 
  • Cegléden, 
  • Balassagyarmaton, 
  • a Vác-Deákvárnál, 
  • Martonvásáron, valamint
  • Örkényben. 

Legutóbb, a tavaszi szezonban a Nógrád megyei I. osztályú Bánk-DUSE-nél dolgozott.

Fotó: Pozsonyi Zita

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nekateal
2025. szeptember 18. 10:45
Nagy csapat volt az akkori Vác! Nyugodjon békében!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!