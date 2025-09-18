Gyászol a magyar futball: elhunyt Nagy Tibor

A mesterséges intelligencia szólaltatta meg Charlie Kirköt a halála után: ezt üzeni a túlvilágról (VIDEÓ)
Szívfacsaró gondolatok.
Egy héttel a 63. születésnapja előtt elhunyt a korábbi 17-szeres válogatott labdarúgó, aki a kilencvenes évek váci sikercsapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet nyert. Nagy Tibor szerdán este kapott szívinfarktust, és hiába szállították előbb a váci kórházba, majd onnan a Honvédkórházba, az életét már nem sikerült megmenteni.
Egy héttel a 63. születésnapja előtt szerdán késő este elhunyt Nagy Tibor, korábbi 17-szeres válogatott labdarúgó, aki a kilencvenes évek váci sikercsapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet nyert – tájékoztatta a család a Nemzeti Sportot.
A sportnapilap beszámolója szerint a kiváló rúgótechnikával megáldott korábbi hátvéd
szerdán este kapott szívinfarktust, és hiába szállították előbb a váci kórházba, majd onnan a Honvédkórházba, az életét már nem sikerült megmenteni.
Mint írják, Nagy Tibor a hetvenes években az Újpesti Dózsában nevelkedett, majd katonai szolgálata idején a H. Köteles SE-nél szerepelt, aztán Gödön folytatta, és innen került 1986-ban Vácra, ahol pályafutása végéig 352 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára.
Alapembere és csapatkapitánya volt az 1994-ben bajnoki címet szerző Vác FC-Samsungnak, a megelőző két idényben ezüstérmes lett az együttessel, amellyel háromszor szerepelt Magyar Kupa-döntőben. Egy féléves indonéziai kitérőt követően 2000-ig játszott Vácon, majd Fóton töltött két másodosztályú évadot követően az akkor már harmadosztályú váci gárdában fejezte be karrierjét 2002-ben, 40 éves korában.
Nagy a magyar válogatottban Mészöly Kálmán második kapitányi időszakában, 1991 januárjában mutatkozott be, amelyben 1993 áprilisáig 17 alkalommal lépett pályára, és egy gólt szerzett.
Edzői pályafutását is Vácon kezdte, ahol a mai napig igazi legendának számít. A váci szurkolók még mostanában is a
Nagy Tibor a legnagyobb király
-rigmust éneklik a bajnoki találkozókon.
Edzősködött továbbá
Legutóbb, a tavaszi szezonban a Nógrád megyei I. osztályú Bánk-DUSE-nél dolgozott.
Fotó: Pozsonyi Zita