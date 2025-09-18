Gyászol a magyar futball: elhunyt Nagy Tibor

Egy héttel a 63. születésnapja előtt szerdán késő este elhunyt Nagy Tibor, korábbi 17-szeres válogatott labdarúgó, aki a kilencvenes évek váci sikercsapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet nyert – tájékoztatta a család a Nemzeti Sportot.

Nagy Tibor egy héttel a 63. születésnapja előtt hunyt el / Forrás: Nemzeti Sport

A sportnapilap beszámolója szerint a kiváló rúgótechnikával megáldott korábbi hátvéd

szerdán este kapott szívinfarktust, és hiába szállították előbb a váci kórházba, majd onnan a Honvédkórházba, az életét már nem sikerült megmenteni.

Mint írják, Nagy Tibor a hetvenes években az Újpesti Dózsában nevelkedett, majd katonai szolgálata idején a H. Köteles SE-nél szerepelt, aztán Gödön folytatta, és innen került 1986-ban Vácra, ahol pályafutása végéig 352 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára.