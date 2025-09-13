„Még Beckenbauer is megemlítette a német tévében, hogy hoppá, a Fradi vezeti a csoportot!” – Lisztes Krisztián a Mandinernek

Knézy Jenő legendássá vált közvetítéséből idézzük: „Nyilas, még ez is jó, még ez is, Lisztes, lődd már be! Bent vaaan. Emberek, vezet a Ferencváros. Bent van, Te jó ég! Bravó. Nagyszerű a támadás, gyönyörű a középre adás, ez az átlépés szenzációs és Lisztes estében is bekotorja. Nagyon nagy gól. Sporttörténelmi gól a Bajnokok Ligájában, az első magyar gól. Lisztes Krisztián.”

A Ferencváros 1995-ös BL-csapata: az alsó sor közepén Lisztes Krisztiánnal

Fotó: fradi.hu

Napra pontosan 30 éve történt… Hányszor hallotta a fenti idézetet?

Magamtól nem sokszor néztem vissza a gólt, de hála istennek sokszor jön velem szembe. Szurkolók mutatták például, hogy ez a csengőhangjuk. Ikonikus mondatokká váltak Knézy Jenő szavai a magyar labdarúgás történetében, mert az volt az első magyar Bajnokok Ligája-gól. Mindig jó érzés fog el, ha visszagondolok rá, büszke vagyok a csapatunkra, a teljesítményünkre. Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a Fradi történelmében is meghatározó fejezetnek.

Milyen pillanatok maradtak meg a fejében, szívében?