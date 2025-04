„Meg kell adni a lehetőséget a fiatal afrikai tehetségeknek” – az egykori közönségkedvenc scoutként segítené a Fradit

Régi vágyam, hogy a Ferencvárosért dolgozhassak”

– jelentette ki.

„Hálás vagyok a klubnak, mert az ottani teljesítményemnek köszönhetően kerültem be a nigériai csapatba és lettem ötkarikás aranyérmes. Úgy gondolom, kapcsolataim révén tudnék segíteni scoutként, játékoselemzőként a klubnak afrikai tehetségek után kutatva. Máig kiváló kapcsolatot ápolok korábbi klasszisokkal, Taribo Westtel, Emmenual Aminkével, Victor Ikpebával, Jay-Jay Okochával, vagy épp Daniel Amokachival, velük, ha nem is minden nap, de rendszeresen beszélek. A Ferencváros egyre ismertebb Afrikában, köszönhetően Aissa Laidouninak, vagy épp Naby Keitának. Alig várom, hogy személyesen kilátogathassak egy mérkőzésre a Groupama Arénába, amely egy csodás stadion, az én időmben az Üllői úti pálya elég öreges volt. Korábban játékosügynökként is próbálkoztam, de azzal felhagytam.”

Elmondta, legutóbb a Viktoria Plzen elleni 3–0-s vereséggel végződött Európa Liga-mérkőzést látta, és tisztában van azzal, hogy a télen új edzője lett a csapatnak.

Örömmel láttam, hogy több nigériai focista is szerepelt/szerepel utánam a csapatban. Meg kell adni a lehetőséget a fiatal afrikai tehetségeknek”

– fogalmazott.

„Hiányolom a csapatból az olyan egyéniségeket, mint „Vince Ottó, Lisztes vagy Simon Tibor. Fantasztikus játékosok, igazi fradisták. Felfoghatatlan, hogy Tibi már nincs az élők között, Ottó mellett a legjobb barátom volt a csapatban, igazi vezér” – tette hozzá. És hogy mit üzen?

Nagyon hiányoznak a Fradi-szurkolók, a társaknak pedig azt, hogy hamarosan találkozunk. Hajrá, Fradi!”

Fotó: fradi.hu