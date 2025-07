Napokon belül Magyarországra figyel fél Európa – az év csatáját várják a Balatonnál

Csütörtökön reggel 9 órakor rajtol Balatonfüredről az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlásversenye. A Balatonfüred–Balatonkenese–Siófok–Keszthely–Balatonfüred útvonalon légvonalban 150 kilométer a táv, a szintidő 48 óra – idén 2800 indulót és 550 hajót várnak a startnál. A nyári csúcsszezonban egyébként is rengetegen pihennek a Balatonnál, a több száz hajó látványát pedig azok is imádják, akik az év többi részében egyáltalán nem foglalkoznak a sportággal, nem véletlen, hogy sokan ezekre a napokra időzítik a szabadságukat, még a külföldiek is.