Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi Tóth Barna Varga Barnabás

Máris megvan a megoldás Marco Rossi égető problémájára – támadások kereszttüzében a paksi csatár

2025. szeptember 18. 18:40

Paksról jelentkeztek be Varga Barnabás helyére: Tóth Barna boldogan pótolná a szeptemberi vb-selejtezőkön három gólt szerző Fradi-csatárt, a szurkolók azonban nincsenek meggyőződve az alkalmasságáról.

2025. szeptember 18. 18:40
null

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott egy dublini döntetlennel és egy portugálok elleni hazai vereséggel kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot. Mindkét mérkőzésen betalált a ferencvárosi támadó, Varga Barnabás, előbb egyszer, majd a Nemzetek Ligája-győztes szupersztárok ellen kétszer volt eredményes.

Utóbbi találkozón azonban begyűjtötte az automatikus eltiltást jelentő újabb sárga lapját, így Marco Rossi szövetségi kapitánynak fel van adva a lecke,

hogy ki pótolja a remek formában lévő támadót az örmények elleni októberi kezdőcsapatban.

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth teli önbizalommal

A 198 centiméteres paksi csatár, Tóth Barna a nemzeti csapatban való írországi debütálása után interjút adott az M4 Sportnak, amelyben kifejtette, milyen célokat tűzött ki maga elé a következő válogatott feladatokat illetően.

„Szeretném még megmutatni azokat a képességeimet, amelyeket a Paksnál már sikerült. A támadások, a pozíciós játék, a kapu elé érkezés, a taktikai fegyelmezettség, illetve próbáltam a védekezésből is kivenni a részem, ez nagyon fontos a válogatottnál” – fogalmazott Tóth Barna, majd hozzátette:

„Egyelőre a következő három bajnokira fókuszálok. Megpróbálok olyan teljesítmény nyújtani, amellyel meggyőzöm a szövetségi kapitányt, hogy számíthat rám.

Nem tudom, hogyan sakkoznak, de nagyon örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit.

Nem tudom, más játékosokkal szokott-e egyeztetni, nagyon sűrű volt a program a végén, így erről a lehetőségről nem egyeztettünk” – jelentette ki a paksi támadó.

A szurkolók szerint nem Tóth a megoldás

A szurkolók egyelőre nincsenek elragadtatva az ötlettől, hogy Tóth pótolja Vargát a kezdőcsapatban, a közösségi oldalakon erős kritikával illették a dublini teljesítményét, ám ezzel párhuzamosan megoldási javaslattal is előálltak Marco Rossi égető problémájára.

„Az írek ellen már bizonyította, hogy nem oda való, 10 perc alatt egy párharcot sem tudott megnyerni, egy labdát sem tudott lefejelni, megtartani...”

„Az írek ellen fel sem ugrott fejelni.”

„Nem megbántva Barnát, Gruber Zsombor sokkal jobb megoldásnak tűnik.”

„A Szoboszlai majd helyettesíti, ő minden poszton tud játszani. Mellette az Orbánnak lenne célszerű játszani, ő lefejelgetné neki a labdákat.”

Inkább Csoboth Kevin kéne erre a posztra, aztán majd a 100. percben beveri a győztes gólt, mint tavaly a skótok ellen az Eb-n...”

A közösségi oldalakon tehát gyorsan megtalálták a megoldást a szurkolók – komolyan vették, amit Míster Rossi kért.

A FIFA csütörtökön frissítette világranglistáját, amelyen a magyar labdarúgó-válogatott három helyet rontva a 41. helyre csúszott vissza. Az első helyen az Eb-győztes spanyolok állnak a franciák és az argentinok előtt. A Rossi-csapat legutóbb 2022 februárjában volt ebben a pozícióban, azóta mindig magasabban rangsorolták a nemzeti csapatot. A legelőkelőbb helyen 2024 áprilisában állt, akkor a lista 26. pozíciója volt a magyaroké.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!