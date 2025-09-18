Máris megvan a megoldás Marco Rossi égető problémájára – támadások kereszttüzében a paksi csatár

Nincs vége a magyar–portugálnak, határozott üzenetet küldtek a szurkolók
Biztosan lesz még folytatása a történetnek.
Paksról jelentkeztek be Varga Barnabás helyére: Tóth Barna boldogan pótolná a szeptemberi vb-selejtezőkön három gólt szerző Fradi-csatárt, a szurkolók azonban nincsenek meggyőződve az alkalmasságáról.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott egy dublini döntetlennel és egy portugálok elleni hazai vereséggel kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot. Mindkét mérkőzésen betalált a ferencvárosi támadó, Varga Barnabás, előbb egyszer, majd a Nemzetek Ligája-győztes szupersztárok ellen kétszer volt eredményes.
Utóbbi találkozón azonban begyűjtötte az automatikus eltiltást jelentő újabb sárga lapját, így Marco Rossi szövetségi kapitánynak fel van adva a lecke,
hogy ki pótolja a remek formában lévő támadót az örmények elleni októberi kezdőcsapatban.
Ezt is ajánljuk a témában
Biztosan lesz még folytatása a történetnek.
A 198 centiméteres paksi csatár, Tóth Barna a nemzeti csapatban való írországi debütálása után interjút adott az M4 Sportnak, amelyben kifejtette, milyen célokat tűzött ki maga elé a következő válogatott feladatokat illetően.
„Szeretném még megmutatni azokat a képességeimet, amelyeket a Paksnál már sikerült. A támadások, a pozíciós játék, a kapu elé érkezés, a taktikai fegyelmezettség, illetve próbáltam a védekezésből is kivenni a részem, ez nagyon fontos a válogatottnál” – fogalmazott Tóth Barna, majd hozzátette:
„Egyelőre a következő három bajnokira fókuszálok. Megpróbálok olyan teljesítmény nyújtani, amellyel meggyőzöm a szövetségi kapitányt, hogy számíthat rám.
Nem tudom, hogyan sakkoznak, de nagyon örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit.
Nem tudom, más játékosokkal szokott-e egyeztetni, nagyon sűrű volt a program a végén, így erről a lehetőségről nem egyeztettünk” – jelentette ki a paksi támadó.
A szurkolók egyelőre nincsenek elragadtatva az ötlettől, hogy Tóth pótolja Vargát a kezdőcsapatban, a közösségi oldalakon erős kritikával illették a dublini teljesítményét, ám ezzel párhuzamosan megoldási javaslattal is előálltak Marco Rossi égető problémájára.
„Az írek ellen már bizonyította, hogy nem oda való, 10 perc alatt egy párharcot sem tudott megnyerni, egy labdát sem tudott lefejelni, megtartani...”
„Az írek ellen fel sem ugrott fejelni.”
„Nem megbántva Barnát, Gruber Zsombor sokkal jobb megoldásnak tűnik.”
„A Szoboszlai majd helyettesíti, ő minden poszton tud játszani. Mellette az Orbánnak lenne célszerű játszani, ő lefejelgetné neki a labdákat.”
Inkább Csoboth Kevin kéne erre a posztra, aztán majd a 100. percben beveri a győztes gólt, mint tavaly a skótok ellen az Eb-n...”
A közösségi oldalakon tehát gyorsan megtalálták a megoldást a szurkolók – komolyan vették, amit Míster Rossi kért.
A FIFA csütörtökön frissítette világranglistáját, amelyen a magyar labdarúgó-válogatott három helyet rontva a 41. helyre csúszott vissza. Az első helyen az Eb-győztes spanyolok állnak a franciák és az argentinok előtt. A Rossi-csapat legutóbb 2022 februárjában volt ebben a pozícióban, azóta mindig magasabban rangsorolták a nemzeti csapatot. A legelőkelőbb helyen 2024 áprilisában állt, akkor a lista 26. pozíciója volt a magyaroké.
Ezt is ajánljuk a témában
Az olasz szakember nem rejtette véka alá frusztrációját.
Fotó: MTI/Illyés Tibor