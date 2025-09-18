Máris megvan a megoldás Marco Rossi égető problémájára – támadások kereszttüzében a paksi csatár

A 198 centiméteres paksi csatár, Tóth Barna a nemzeti csapatban való írországi debütálása után interjút adott az M4 Sportnak, amelyben kifejtette, milyen célokat tűzött ki maga elé a következő válogatott feladatokat illetően.

„Szeretném még megmutatni azokat a képességeimet, amelyeket a Paksnál már sikerült. A támadások, a pozíciós játék, a kapu elé érkezés, a taktikai fegyelmezettség, illetve próbáltam a védekezésből is kivenni a részem, ez nagyon fontos a válogatottnál” – fogalmazott Tóth Barna, majd hozzátette:

„Egyelőre a következő három bajnokira fókuszálok. Megpróbálok olyan teljesítmény nyújtani, amellyel meggyőzöm a szövetségi kapitányt, hogy számíthat rám.

Nem tudom, hogyan sakkoznak, de nagyon örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit.

Nem tudom, más játékosokkal szokott-e egyeztetni, nagyon sűrű volt a program a végén, így erről a lehetőségről nem egyeztettünk” – jelentette ki a paksi támadó.