Szenzáció: ismét magyar nő nyerte meg a világ egyik legkeményebb versenyét (VIDEÓ)

Az Athén–Spárta közötti 246 kilométeres versenyen a korábbi kétszeres győztes Maráz Zsuzsanna hét tanítványa vett részt. Összesen 24 magyar versenyző indult a 2025-ös Spartathlonon. Abszolút 16., a férfiak versenyében 13. lett Vachtler Ferenc 26 óra 59 perc 50 másodperces idejével.
Az idei 24 magyar induló: Boros Richárd, Vachtler Ferenc, Sipos Ádám, Csupor Krisztina, Kádár Kitti, Farkas Zoltán Károly, Horn Zsanett, Cserpák Tamás, Vranic Valentin, Páldi Gábor, Nagy Miklós, Boros Linda, Mórocza Andrea, Simonyi Balázs, Papp László, Zahorecz Bernadett, Hadi Attila, Benke György, Bogár János, Molnár Álmos, Fejér Zsuzsanna, Horváth Tamás, Káldi Péter és Csingár István.