ultrafutóverseny ultrafutás videó

Szenzáció: ismét magyar nő nyerte meg a világ egyik legkeményebb versenyét (VIDEÓ)

2025. szeptember 28. 13:51

Csak férfiak tudták megelőzni. Mórocza Andrea személyben magyar győztese van a világ egyik legkeményebb futóversenyének.

2025. szeptember 28. 13:51
null

Magyar diadal: az idén az Ultrabalatont pályacsúccsal megnyerő Mórocza Andrea nyerte meg az Athén és Spárta közötti 246 kilométeres ultrafutóverseny női versenyét – számolt be a Nemzeti Sport.

Magyar nő diadalmaskodott
Magyar nő diadalmaskodott (Fotó: Spartathlon Magyar Csapat/Facebook)

A Spartathlon Magyar Csapat Facebook-oldal beszámolója szerint Morócza Andrea 

25 óra 9 perc 6 másodperces győztes ideje a 2. legjobb magyar női idő az amerikai színekben kétszeres győztes Nagy Katalin 2015-ös 25:07:12-es eredménye után. 


Morócza az abszolút versenyben 7. lett, csak férfiak előzték meg. A férfiak versenyét is megnyerő abszolút győztes a cseh Radek Brunner lett 21:24:35-ös idővel. Mórocza után 28 perccel érkezett a női második Szimantraku Deszpoin, majd 26 óra 9 perc 38 másodperces idővel érkezett a szlovák Robnik Natasa.

Magyar győztesek

Morócza és Nagy Katalin mellett további két magyar hölgy nyerte meg korábban a Spartathlont: 

  • Lubics Szilvia háromszor és 
  • Maráz Zsuzsanna kétszer. 

A férfiak között Bogár János és Bódis Tamás tudott győzni korábban. Legutóbb 2019-ben volt magyar győztese a viadalnak, akkor nyert a férfiaknál Bódis, a nőknél Maráz.


Az Athén–Spárta közötti 246 kilométeres versenyen a korábbi kétszeres győztes Maráz Zsuzsanna hét tanítványa vett részt. Összesen 24 magyar versenyző indult a 2025-ös Spartathlonon. Abszolút 16., a férfiak versenyében 13. lett Vachtler Ferenc 26 óra 59 perc 50 másodperces idejével.


Az idei 24 magyar induló: Boros Richárd, Vachtler Ferenc, Sipos Ádám, Csupor Krisztina, Kádár Kitti, Farkas Zoltán Károly, Horn Zsanett, Cserpák Tamás, Vranic Valentin, Páldi Gábor, Nagy Miklós, Boros Linda, Mórocza Andrea, Simonyi Balázs, Papp László, Zahorecz Bernadett, Hadi Attila, Benke György, Bogár János, Molnár Álmos, Fejér Zsuzsanna, Horváth Tamás, Káldi Péter és Csingár István.

Fotó: instagram.com/amorocza/VargaBeaBogi

 

