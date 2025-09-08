Magyarország–Portugália: magyar gyerekekről ír az egyik legnagyobb portugál sportoldal

Minden szempár rajtunk van: az egész világ azt figyeli, mi történik Magyarországon
Történelmi nap lehet.
Rengetegen tartózkodik Cristiano Ronaldóék hotelje el. Egy portugál újságíró magyar rajongókat kérdezett.
Kedden este (20.45) rendezik a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában. Cristiano Ronaldóék természetesen már hazánkban tartózkodnak, a hoteljük előtt pedig kisebb tömeg alakult ki. Az egyik legnagyobb portugál sportoldal, az A Bola az ott tartózkodó rajongókkal beszélgetett.
Cikkükben azt írják, nemcsak a fiatalok menten el a hotelhez. A legtöbbjük természetesen Cristiano Ronaldót szeretné megpillantani.
Ezt is ajánljuk a témában
Történelmi nap lehet.
A lap több rajongót is megszólaltatott, elsőként a Ronaldo-mezes, 18 éves Benjamin nyilatkozott, akinek nem sikerült jegyet szereznie a keddi mérkőzésre.
Azért jöttem ide, hogy lássam a portugál csapatot. Minden játékosát”
– idézte őt a szerző. Aztán megemlítették a kis csoport legfiatalabb tagját, a 12 éves Szabó Attilát, aki Ronaldo miatt érkezett a hotelhez. Ő egy hatalmas táblát hozott magával, amelyen portugál nyelven ez állt:
Ronaldo, köszönjük édesanyádnak, hogy a világra hozott. Neked és a családodnak is sok erőt és jó egészséget kívánunk! Számomra nincs nálad jobb!”
A cikk megjegyezte, hogy a fiatal magyar csaknem reggel tíz óra óta várt a hotel előtt, hogy megpillanthassa CR-t.
A 16 éves Alexről is írtak, aki a családjával érkezett. Édesanyja, Mónika elárulta, már tegnap (vasárnap) este is eljöttek a hotelhez, ahol egy órát tartózkodtak. Mónikának egyébként 20 évvel ezelőttről van már egy David Beckham aláírása, amit meg is mutatott.
A lap megemlített még egy Németországban élő kínai rajongót is, aki állítása szerint 12 órát utazott azért, hogy láthassa a portugál válogatottat.
Nemzeti együttesünk a világbajnoki selejtezősorozat első fordulójában 2–2-es döntetlenre végzett Írországban, míg Portugália 5–0-ra nyert Örményországban.
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP