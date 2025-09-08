Magyarország–Portugália: magyar gyerekekről ír az egyik legnagyobb portugál sportoldal

Azért jöttem ide, hogy lássam a portugál csapatot. Minden játékosát”

– idézte őt a szerző. Aztán megemlítették a kis csoport legfiatalabb tagját, a 12 éves Szabó Attilát, aki Ronaldo miatt érkezett a hotelhez. Ő egy hatalmas táblát hozott magával, amelyen portugál nyelven ez állt:

Ronaldo, köszönjük édesanyádnak, hogy a világra hozott. Neked és a családodnak is sok erőt és jó egészséget kívánunk! Számomra nincs nálad jobb!”

A cikk megjegyezte, hogy a fiatal magyar csaknem reggel tíz óra óta várt a hotel előtt, hogy megpillanthassa CR-t.

A 16 éves Alexről is írtak, aki a családjával érkezett. Édesanyja, Mónika elárulta, már tegnap (vasárnap) este is eljöttek a hotelhez, ahol egy órát tartózkodtak. Mónikának egyébként 20 évvel ezelőttről van már egy David Beckham aláírása, amit meg is mutatott.