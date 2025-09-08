Ft
magyar válogatott Magyarország Cristiano Ronaldo Portugália szurkolók

Magyarország–Portugália: magyar gyerekekről ír az egyik legnagyobb portugál sportoldal

2025. szeptember 08. 19:49

Rengetegen tartózkodik Cristiano Ronaldóék hotelje el. Egy portugál újságíró magyar rajongókat kérdezett.

2025. szeptember 08. 19:49
null

Kedden este (20.45) rendezik a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában. Cristiano Ronaldóék természetesen már hazánkban tartózkodnak, a hoteljük előtt pedig kisebb tömeg alakult ki. Az egyik legnagyobb portugál sportoldal, az A Bola az ott tartózkodó rajongókkal beszélgetett.

Magyar gyerekek várták a hotel előtt Ronaldóékat
Magyar gyerekek várták a hotel előtt Ronaldóékat (Fotó: A Bola)

Cikkükben azt írják, nemcsak a fiatalok menten el a hotelhez. A legtöbbjük természetesen Cristiano Ronaldót szeretné megpillantani.

A lap több rajongót is megszólaltatott, elsőként a Ronaldo-mezes, 18 éves Benjamin nyilatkozott, akinek nem sikerült jegyet szereznie a keddi mérkőzésre.

Azért jöttem ide, hogy lássam a portugál csapatot. Minden játékosát”

– idézte őt a szerző. Aztán megemlítették a kis csoport legfiatalabb tagját, a 12 éves Szabó Attilát, aki Ronaldo miatt érkezett a hotelhez. Ő egy hatalmas táblát hozott magával, amelyen portugál nyelven ez állt:

Ronaldo, köszönjük édesanyádnak, hogy a világra hozott. Neked és a családodnak is sok erőt és jó egészséget kívánunk! Számomra nincs nálad jobb!”

A cikk megjegyezte, hogy a fiatal magyar csaknem reggel tíz óra óta várt a hotel előtt, hogy megpillanthassa CR-t.

A 16 éves Alexről is írtak, aki a családjával érkezett. Édesanyja, Mónika elárulta, már tegnap (vasárnap) este is eljöttek a hotelhez, ahol egy órát tartózkodtak. Mónikának egyébként 20 évvel ezelőttről van már egy David Beckham aláírása, amit meg is mutatott.

A Beckhamet foglalkoztató Real Madrid 2005 augusztusában a Puskás Ferenc tiszteletére rendezett gálameccs miatt járt hazánkban (Fotó: A Bola)

A lap megemlített még egy Németországban élő kínai rajongót is, aki állítása szerint 12 órát utazott azért, hogy láthassa a portugál válogatottat.

Nehéz dolga lesz a magyar csapatnak

Nemzeti együttesünk a világbajnoki selejtezősorozat első fordulójában 2–2-es döntetlenre végzett Írországban, míg Portugália 5–0-ra nyert Örményországban.

  • Portugália: 3 pont
  • Magyarország: 1 pont
  • Írország: 1 pont
  • Örményország: 0 pont

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Összesen 2 komment

tikkadt-szocske
2025. szeptember 08. 20:15
"Rengetegen tartózkodik Cristiano Ronaldóék hotelje el." Hoppá, ezt nem láttuk jönni. Vagy az AI nem tud még magyarul, vagy az újságíró.
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
•••
2025. szeptember 08. 20:12 Szerkesztve
"Rengetegen tartózkodik Cristiano Ronaldóék hotelje el." Nem szoktam belekötni a Mandiner helyesírásába vagy mondatszerkesztésébe, de az idézett mondat, milyen nyelven van? Ráadásul első és vastagbetűs mondat....😕😕 Ez már tényleg nagyon gáz! Tudom a lónak is négy lába van.... De azért már eléggé megszaporodott. Figyeljetek már oda jobban!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!